「アイドルマスター」シリーズの全5ブランドが出演する合同ライブ「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」が2月11、12日の2日間、東京・東京ドームで開催される。

合同ライブは2015年7月に埼玉・ベルーナドーム（旧・西武プリンスドーム）で行われた「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015」以来およそ7年半ぶり。今回より新たにSideMシリーズとシャイニーカラーズシリーズの出演声優も参加し、このイベントでしか観ることのできないパフォーマンスが披露される。

また2月3日から24日までの3週間にわたり、さまざまなオンラインコンテンツを配信する「みんな元気!!!!!WEEK」が行われることも決定。初日には大崎甜花によるゲーム実況や、イベント前日には如月千早の生配信などが予定されている。

イープラスでは来場チケットを販売中。またこのイベントは生配信も行われ、配信チケット購入者は2月20日23:59までアーカイブ映像を視聴できる。

THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023

2023年2月11日（土）東京都 東京ドーム

＜出演者＞

アイドルマスター 765 プロオールスターズ

中村繪里子 / 今井麻美 / 長谷川明子 / 浅倉杏美 / 仁後真耶子 / 平田宏美 / 釘宮理恵 / 若林直美 / 下田麻美 / 沼倉愛美

アイドルマスター シンデレラガールズ

Triad Primus：福原綾香 / 松井恵理子 / 渕上舞

エルドリッチ・ロアテラー：千菅春香 / 桜咲千依

サイバーグラス：長島光那 / 田辺留依

フォーリンシーサイド：東山奈央 / 花井美春

U149：今井麻夏 / 黒沢ともよ / 集貝はな

アイドルマスター ミリオンライブ！

ストロベリーポップムーン：山崎はるか / 田所あずさ / Machico

TIntMe!：稲川英里 / 原嶋あかり / 渡部恵子

花咲夜：郁原ゆう / 南早紀 / 小岩井ことり

Cleasky：角元明日香 / 桐谷蝶々

アイドルマスター SideM

DRAMATIC STARS：仲村宗悟

Jupiter：寺島拓篤 / 神原大地

Beit：堀江瞬 / 高塚智人

もふもふえん：矢野奨吾 / 古畑恵介

C.FIRST：伊瀬結陸 / 宮崎雅也 / 大塚剛央

アイドルマスター シャイニーカラーズ

放課後クライマックスガールズ：河野ひより / 白石晴香 / 永井真里子 / 丸岡和佳奈 / 涼本あきほ

ストレイライト：田中有紀 / 幸村恵理 / 北原沙弥香

ノクチル：和久井優 / 土屋李央 / 田嶌紗蘭 / 岡咲美保



2023年2月12日（日）東京都 東京ドーム

＜出演者＞

アイドルマスター 765 プロオールスターズ

中村繪里子 / 今井麻美 / 長谷川明子 / 浅倉杏美 / 仁後真耶子 / 平田宏美 / 釘宮理恵 / 若林直美 / 下田麻美 / 沼倉愛美

アイドルマスター シンデレラガールズ

Threat Sign：原紗友里 / 小市眞琴 / 生田輝

Dimension-3：藍原ことみ / 青木志貴

Flamme Martini：河瀬茉希 / 原田彩楓 / 松田颯水 / 鈴木みのり

HappyHappyTwin：五十嵐裕美 / 松嵜麗

miroir：立花日菜 / 長江里加

アイドルマスター ミリオンライブ！

Chrono-Lexica：斉藤佑圭 / 中村温姫 / 阿部里果

閃光☆HANABI団：駒形友梨 / 浜崎奈々 / 渡部優衣 / 大関英里

4Luxury：香里有佐 / 末柄里恵 / 平山笑美 / 高橋ミナミ

アイドルマスター SideM

FRAME：熊谷健太郎 / 濱健人 / 増元拓也

Cafe Parade：狩野翔 / 児玉卓也 / 小林大紀

F-LAGS：三瓶由布子 / 比留間俊哉 / 浦尾岳大

アイドルマスター シャイニーカラーズ

イルミネーションスターズ：関根瞳 / 峯田茉優

アンティーカ：礒部花凜 / 菅沼千紗 / 八巻アンナ / 希水しお / 結名美月

アルストロメリア：黒木ほの香 / 前川涼子 / 芝崎典子

シーズ：紫月杏朱彩 / 山根綺

スペシャルゲスト

961プロダクション・ZWEIGLANZ：茅原実里 / 高橋李依