美女コスプレイヤーすみれおじさん、地上波で憧れのロリータ服を着こなす

美女コスプレイヤーのすみれおじさん こと紫花菫が、特別番組『全力アピール~アダムシアター~』(TBS系)に23日(月)25時35分より出演する。

【写真】「薔薇の魔法」がコンセプトの洋服を着こなす、すみれおじさん【11点】

すみれおじさんは、大手ゲーム会社のコスプレキャストとして配信番組に出演するほか、ファッション誌『S Cawaii!』や『HARAJUKU POP MAGAZINE』などにも登場している。番組で得意の中国武術を披露しマネキンを粉砕する破壊力を見せたことで注目を浴び、その動画のYouTube再生回数やNFTコンテンツのダウンロード数の多さから、今回の出演が決まった。

特番に出演するのは、すみれおじさん、男性アイドルグループ・THE SUPER FRUIT、女性アイドルグループ・chuLa、女子プロレスラー・伊藤麻希の計4組。番組では「ご褒美」として、それぞれがやってみたかったロケが行われる。

すみれおじさんは、憧れのロリータ服メーカー「ベイビー、ザ スターズ シャイン ブライト(BABY, THE STARS SHINE BRIGHT)」のブランド「ALICE and the PIRATES」から衣装提供を受け、同ブランドのオフィシャル撮影を担当する写真家・清田大介とロケ撮影へと旅立つ。

すみれおじさんが着用したのは、「Wicked Rose Princess~薔薇の魔法~ワンピース(黒×黒)」。重厚な雰囲気を漂わせるジャガード生地を使用した、ダークかつ優雅なデザインにすみれおじさんも大はしゃぎだったという。現地で撮影された写真のうち1枚は、NFTマーケットプレイス「Adam byGMO」でNFTコンテンツとして2週間無料で配布される。

すみれおじさんは「試着にうかがったときに、どの衣装も可愛すぎてどれを選ぶかすごく悩みました。最初はスタジオ撮りで可愛い方に寄せていこうと思っていたんです。しかし今回はロケということでしたので、大人っぽくPIRATESのお洋服で森に棲む魔法遣いをイメージしたコーディネートにしていただきました。憧れのBABYさんのお洋服をお仕事の衣装として着ることができ、すごく幸せで。ロケが終わっても正直脱ぎたくなくて、買い取ってしまいたいという気持ちでいっぱいでした。いつかモデルとしても起用していただけるように、これからも頑張ります」とコメントしている。

