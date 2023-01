家族で着られる♪『トムとジェリー』ホームアイテムでも追いかけっこ

ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げる『トムとジェリー』。その追いかけっこをデザインに取り入れたホームアイテムがベルメゾンに登場。2023年1月27日(金)より、通販がスタートする。

『トムとジェリー』は、1940年にアメリカで誕生したアニメーション。トムとジェリーが仲良くケンカする様子を、ナンセンスとユーモアたっぷりに描き、今なお愛され続けている作品。フィギュアから雑貨まで様々なアイテムが作り続けられている。

今回発売されるメンズ・レディースサイズのパジャマには、ネコのトムとネズミのジェリーが追いかけっこを繰り広げているシーン、キッズサイズには追いかけっこして眠たくなったジェリーがプリントされており、家族みんなの分をそろえると、つながったストーリーがあるようなデザインになっていることがポイントだ。

また、お揃いで履けるスリッパでも、二人の追いかけっこが繰り広げられている。壁紙デザインのストライプ柄、サイズに合わせてかかと部分はトムとジェリー、そして小さく可愛らしい、ネズミのタフィーがにっこり笑っているデザインで、着ているだけでもワクワクしてくること間違いなし♪

今回はサイズ違いのお揃いではなく、レディース・メンズ・キッズでそれぞれに合った異なるデザインでお揃いを楽しめる点も魅力。ワンポイントやデザインのユニークさを合わせることで、男性も取り入れやすいアイテムになっている。

着心地にもこだわった温かなアイテムで、お揃いを楽しみながら冬を乗り切ろう!

