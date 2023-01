ジャニーズWESTの9枚目のフルアルバム「POWER」が3月1日にリリースされる。

本作にはグループ史上最高初週売上を記録した「星の雨」をはじめ、爆発力にあふれた表題曲「POWER」、重岡大毅が作詞・作曲したメッセージソング「むちゃくちゃなフォーム」、こやまたくや(ヤバイTシャツ屋さん)提供の「WEST NIGHT」、大橋ちっぽけ提供の「忘れないでいてね」、ズーカラデル提供の「似てないふたり」などを収録。初回限定盤Aには「アンノウン」「Guilty」「似てないふたり」、初回限定盤Bには松本良喜とティーナ・カリーナ、竹原ピストル、Penthouseが提供したシャッフルユニットの3曲、通常盤には神山智洋が作詞・作曲した「Strike a blow」と「Don't be afraid」「ハルカナレ」がボーナストラックとして収められる。

さらに映像特典として、初回限定盤Aには表題曲「POWER」のミュージックビデオ、伊藤淳史が出演する「むちゃくちゃなフォーム」のMVとジャニーズWESTの歌唱シーンのみで構成された同曲の映像を収録。初回限定盤Bには、2022年4月に行われた「8周年生配信トーク&ライブ『虹会』」の模様が収められる。「POWER」のミュージックビデオは1月27日21:00にジャニーズWESTのYouTube公式チャンネルでプレミア公開される。

ジャニーズWESTは3月から全国ツアー「ジャニーズWEST LIVE TOUR 2023 POWER」を開催。全国8都市を回り、31公演を行う。

藤井流星 コメント

ジャニーズWESTは来年10周年を迎えます。僕達がやってきた原点でもある「みんなを笑顔にする力」、

10周年を目前に、それらをよりパワーアップさせ、今ジャニーズWESTに表現できる「POWER」を最大限に盛り込んだアルバムとなっています。

今回のアルバムも、メンバーの書き下ろした楽曲、それに加えて様々なアーティストの方々からの楽曲提供も頂き、バラエティー豊かなアルバムに仕上がっています。

そして、同時にライブツアーも決定しました。

アルバム同様、ライブツアーもジャニーズWESTの「POWER」を詰め込んだ内容になっています。

ライブが徐々に徐々に本来の姿に戻ってきている今、僕達の「POWER」と観に来て下さる皆さんとの「POWER」を合わせて、どこよりも熱く楽しいLIVEをしたいと思っています。

皆様の心にグッとくるモノになるよう全力で作り上げたいと思ってるので、是非楽しみにしていてください。

ジャニーズWEST「POWER」収録内容

初回限定盤A

CD

01. POWER

02. WEST NIGHT

03. Rewind It Back

04. 膝銀座

05. 恋にて

06. Share The Time

07. Mood

08. 星の雨

09. We're the one

10. むちゃくちゃなフォーム

11. 忘れないでいてね

<ボーナストラック>

12. アンノウン

13. Guilty

14. 似てないふたり

Blu-ray / DVD

・「POWER」Music Video, Making

・「むちゃくちゃなフォーム」Music Video, Music Video〈Lip Sync Ver.〉, Making & Special Interview

初回限定盤B

CD

01~11:初回限定盤Aと共通

<ボーナストラック>

12. 真っ直ぐ

13. ぼくらしく

14. エゴと一途

Blu-ray / DVD

・ジャニーズWEST 8周年生配信トーク&ライブ「虹会」

・OVERTURE / Mixed Juice / サムシング・ニュー / MC / 涙腺 / じゃあね / MC / Contrails / つばさ / MC / アンジョーヤリーナ

通常盤

01~11:初回限定盤A・Bと共通

<ボーナストラック>

12. Strike a blow

13. Don't be afraid

14. ハルカナレ

ジャニーズWEST LIVE TOUR 2023 POWER

2023年3月18日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

START 18:00



2023年3月19日(日)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

【第1部】START 13:00

【第2部】START 17:30



2023年3月24日(金)神奈川県 横浜アリーナ

START 18:00



2023年3月25日(土)神奈川県 横浜アリーナ

START 18:00



2023年3月26日(日)神奈川県 横浜アリーナ

【第1部】START 13:00

【第2部】START 17:30



2023年3月27日(月)神奈川県 横浜アリーナ

【第1部】START 13:30

【第2部】START 18:00



2023年3月31日(金)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

START 18:00



2023年4月1日(土)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

【第1部】START 13:00

【第2部】START 17:30



2023年4月2日(日)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

【第1部】START 13:00

【第2部】START 17:30



2023年4月15日(土)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

START 18:00



2023年4月16日(日)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

【第1部】START 13:00

【第2部】START 17:30



2023年4月22日(土)静岡県 エコパアリーナ

START 18:00



2023年4月23日(日)静岡県 エコパアリーナ

【第1部】START 13:00

【第2部】START 17:30



2023年5月5日(金・祝)大阪府 大阪城ホール

START 18:00



2023年5月6日(土)大阪府 大阪城ホール

【第1部】START 13:30

【第2部】START 18:00



2023年5月7日(日)大阪府 大阪城ホール

【第1部】START 13:00

【第2部】START 17:30



2023年5月13日(土)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

START 18:00



2023年5月14日(日)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

【第1部】START 13:00

【第2部】START 17:30



2023年5月22日(月)愛知県 日本ガイシホール

START 18:00



2023年5月24日(水)愛知県 日本ガイシホール

【第1部】START 13:30

【第2部】START 18:00