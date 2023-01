Novel Coreが2024年1月17日に東京・日本武道館でワンマンライブ「ONEMAN LIVE -I AM THE- at 日本武道館」を開催することを発表した。

Novel Coreは本日1月21日に東京・豊洲PITで行ったワンマンライブ「Novel Core ONEMAN LIVE -Untitled-」のステージにて、「2024年1月17日、俺の22歳最後の日、日本武道館でワンマンライブをやります」と発表。歓声に包まれる中、彼は「本当にたくさんの人の支えがあってここまで来れました、ありがとう」とファンに感謝を伝えた。この模様はNovel CoreのInstagram公式アカウントで生配信され、会場に足を運べない多くのファンも武道館公演発表の瞬間をリアルタイムで目撃した。

Novel Coreのオフィシャルファンクラブ「CORE HOUESE」では、2月1日23:59までチケットの先行予約申し込みを受付中。BMSGファンコミュニティ「B-Town」では2月6日12:00に会員先行がスタートする。

ONEMAN LIVE -I AM THE- at 日本武道館

2024年1月17日(水)東京都 日本武道館