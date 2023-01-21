高校野球 春の選抜甲子園 最新情報（最新ニュース）
第95回記念選抜高等学校野球大会（主催；毎日新聞社、日本高等学校野球連盟）が2023年（令和5年）3月18日から14日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。今大会の出場校は、例年より4枠増加。各地区代表計36校（21世紀枠・神宮大会枠含む）が、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。
出場校は、一般選考32校、明治神宮枠1校、21世紀枠3校。選考委員会は、2023年1月27日、組み合わせ抽選会は、3月10日に行われる。
大会詳細
〇大会日程
令和5年3月18日から3月31日までの14日間
※雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日含む
〇会場
阪神甲子園球場
〇出場校選考委員会
令和4年1月27日(金)
〇組み合わせ抽選会
令和4年3月10日(金)
〇出場校数
36校
＜内訳＞
・一般選考（32校）、21世紀枠（3校）、神宮大会枠（1校）
北海道
1
東北
3
関東（5）・東京（1）
7
東海
3
北信越
2
近畿
6+1
中国（2）・四国（3）
6
九州
4
※関東・東京、中国・四国の（）内は各地区出場校数で、残り1校は両地区を比較した上で振り当てられる。
・21世紀枠（3校）
出場校一覧
出場校一覧
北海道地区（1）
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東北地区（2）
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関東・東京地区（7）
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東海地区（3）
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北信越（2）
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近畿地区（6＋1）
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中国・四国地区（6）
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九州地区（4）
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21世紀枠（3）
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補欠校一覧
補欠校一覧
北海道地区（2）
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東北地区（2）
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関東・東京地区（2・2）
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東海地区（2）
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北信越（2）
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近畿地区（2）
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中国・四国地区（2・2）
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九州地区（2）
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21世紀枠（2）
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