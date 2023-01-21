NISHINOMIYA, JAPAN - SEPTEMBER 05: Players of Japan line up for national anthemin the super round game between Japan v Cuba during the 2015 WBSC U-18 Baseball World Cup at the Koshien Stadium on September 5, 2015 in Nishinomiya, Japan. (Photo by Koji Watanabe - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

高校野球　春の選抜甲子園　最新情報（最新ニュース）

　第95回記念選抜高等学校野球大会（主催；毎日新聞社、日本高等学校野球連盟）が2023年（令和5年）3月18日から14日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。今大会の出場校は、例年より4枠増加。各地区代表計36校（21世紀枠・神宮大会枠含む）が、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。

 

 

　出場校は、一般選考32校、明治神宮枠1校、21世紀枠3校。選考委員会は、2023年1月27日、組み合わせ抽選会は、3月10日に行われる。

 

 

大会詳細

〇大会日程

令和5年3月18日から3月31日までの14日間

※雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日含む

 

〇会場

阪神甲子園球場

 

〇出場校選考委員会

令和4年1月27日(金)

 

〇組み合わせ抽選会

令和4年3月10日(金)

 

〇出場校数

36校

 

＜内訳＞

・一般選考（32校）、21世紀枠（3校）、神宮大会枠（1校）

北海道

1

東北

3

関東（5）・東京（1）

7

東海

3

北信越

2

近畿

6+1

中国（2）・四国（3）

6

九州

4

※関東・東京、中国・四国の（）内は各地区出場校数で、残り1校は両地区を比較した上で振り当てられる。

 

・21世紀枠（3校）

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出場校一覧

出場校一覧

北海道地区（1）

 

東北地区（2）

 

関東・東京地区（7）

 

東海地区（3）

 

北信越（2）

 

近畿地区（6＋1）

 

中国・四国地区（6）

 

九州地区（4）

 

 

21世紀枠（3）

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補欠校一覧

補欠校一覧

北海道地区（2）

 

東北地区（2）

 

関東・東京地区（2・2）

東海地区（2）

 

北信越（2）

 

近畿地区（2）

 

中国・四国地区（2・2）

九州地区（2）

 

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21世紀枠（2）