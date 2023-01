Novel Core、日本武道館公演を2024年1月開催

SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル”BMSG”から第一弾アーティストとしてメジャーデビューし、ラッパー/シンガーソングライターとしてジャンルレスな作品を提示し続けるNovel Coreが、2024年1月17日(水)に自身初の武道館単独公演『Novel Core ONEMAN LIVE -I AM THE- at 日本武道館』の開催を発表した。

これは、本日1月21日に開催された『Novel Core ONEMAN LIVE -Untitled- at 豊洲PIT』のステージで発表されたもの。22歳という若さ、メジャーデビュー2年目というキャリアで踏み切る日本武道館でのソロ単独公演は国内でもトップクラスのスピード。Novel Coreにとっても過去最大の挑戦となる。悲願だった日本武道館でのライブについてNovel Coreは「たくさんの方々にに支えられ、少しずつ着実に成長して今があります。これからも変わらず、作り上げてきたこの輪を大事にしてもっと大きくしていきたいのでついてきて下さい」と語った。

現在、Novel Coreの公式ファンクラブ「CORE HOUSE」の会員を対象にした最速先行受付が開始され、今後各プレイガイドからの受付もスタートする。

また、1月22日(日)21時からは本日開催された『Novel Core ONEMAN LIVE -Untitled- at 豊洲PIT』の模様がNovel Core公式YouTubeチャンネルからノーカットでライブ配信されることも決定。1月18日(水)にリリースされたMajor 1st EP『iCoN』収録の新曲5曲を含む全24曲をバンドセットで披露し、ダンサー4名が新たにジョインした新体制で決行された本公演。”陥落した大都市”をテーマにした特殊な演出/構成からは、総合演出を務めるNovel Coreが放つ現代に向けた強いメッセージを感じることが出来るライブとなっている。

【ライブ写真を見る】豊洲PITで熱いライブを繰り広げるNovel Core

<ライブ情報>

Novel Core ONEMAN LIVE -I AM THE- at 日本武道館

2024年1月17日(水) 日本武道館

OPEN 18:00 / START 19:00

全席指定:前売り ¥8000(税込)

公演に関してのお問い合わせ

クリエイティブマン TEL: 03-3499-6669

チケット・その他の詳細はこちら

https://novelcore.jp/announcement/onemanlive_iamthe_nipponbudokan/

ライブ配信

Novel Core / ONEMAN LIVE -Untitled- (2023.01.21) at 豊洲PIT

https://youtu.be/_WgqWHErFcY

※1月22日21:00〜ライブ配信開始を予定しております。

※予告なく公開時間が変更になる場合があります。予めご了承ください。

※ライブ配信後は、1月29日23:59までアーカイブされます。

Official HP : https://novelcore.jp/