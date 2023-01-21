Stray Kids、2月に日本で開催するアンコール公演のライブ配信決定

昨年韓国でのミニアルバムが2作連続で米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で1位を記録し、K-POP史上2組目の快挙を達成した”全米No.1ボーイズグループ”Stray Kidsが、2月に日本で開催するアンコール公演のうち2日間のオンラインライブ配信を実施することを発表した。
「Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN」計4公演のうち、2月12日（日）のさいたまスーパーアリーナ公演と2月25日（土）の京セラドーム大阪公演がオンラインライブ配信される。視聴チケットの受付が現在行われている。
ライブ写真を見る：ツアー韓国・ソウル追加公演でのStray Kids
なお、Stray Kidsは2月22日（水）にJAPAN 1st Album『THE SOUND』を発売する予定。同作はオリジナルアルバムとしては日本作品初となるフルアルバムとなる。
＜ライブ情報＞
「Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN」オンラインライブ
配信日時
2023年2月12日（日）開場（配信開始）15:30/ 開演 16:30
2023年2月25日（土）開場（配信開始）16:30/ 開演 17:30
ツアー特設サイト https://www.straykidsjapan.com/maniacinjapan/
配信プラットフォーム
・ABEMA PPV ONLINE LIVE
・Stagecrowd
・Streaming +
・Huluストア
視聴チケット料金
￥4500（税込）
チケット販売期間
2023年1月21日（土）17:00～
Stray Kids JAPAN Official Site https://www.straykidsjapan.com