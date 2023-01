上白石萌歌「じっくりいろんなことに向き合える1年に」2023年・理想のテーマソングはくるり『坂道』

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。1月19日(木)の放送では、リスナーから募った「2023年のテーマソング」をオンエアしました。adieuの楽曲を選んだリスナーのメッセージと、自身の選曲を紹介します。上白石:今夜は、みんなが「今年こうありたい」と思う曲=『2023年・理想のテーマソング』を聴いていきます!【リスナーのメッセージ:私のテーマソングは(adieuの)「よるのあと」です。去年は無理して笑ったり、思ってもいないことで無理して言ったり、周りの人との関係をうまく進めるために自分を犠牲にしていましたが、萌歌ちゃんのこの曲に出会って、そんな自分とはもうさよならしようと思えました! 今年の私の目標は、「無理をしないで、素直に生きること」です!】(20歳)上白石:わぁ嬉しい……! こんなふうにテーマソングに選んでくれて、すごく嬉しいです。 私もこの曲を歌うときに、嘘をつかないで生きていたいな、っていつも思います。今年素直に生きられるように、無理をしないで楽しくいられるように願っています。上白石:では、私の今年のテーマソングを紹介したいと思います。くるり先生の『坂道』という曲です。今年はなんとなくのんびりというか、じっくり歩いていきたいなっていう気持ちがあってこの曲を選びました。タっと駆けるんじゃなくて、1歩1歩じっくり。この曲のタイトルにあるような分厚い坂道が出現しても、それを辛抱強く上っていけたらいいなという心意気でいます。セカセカせずに、じっくりいろんなことに向き合える1年にしたいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/