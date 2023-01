乃木坂46賀喜遥香 後輩の一ノ瀬美空と「よく目が合う」「これを機に仲良くなれたらいいな」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。1月19日(木)の放送では、後輩で5期生の一ノ瀬美空さんとのエピソードを紹介しました。この日の放送では、リスナーから届いたメッセージを番組側で一部伏字にし、そこに何が書かれてあるのかを予想するクイズをおこないました。今回紹介するのは、一ノ瀬さんについて書かれていたメッセージの伏字を当てる際に話していたエピソードです。遥香先生こんばんは~! 2023年は「威厳のある先輩になる」という目標を掲げた遥香先生ですが、先日、後輩の一ノ瀬美空ちゃんが、ブログで遥香先生に関して「最近○○○○○○○○○○○○○○○♡」と書いていました。遥香先生は美空ちゃんと普段どんなお話をしているのでしょうか?(20歳)賀喜:この、一ノ瀬美空ちゃんのブログ読んだんですよ。NHK紅白歌合戦に出場させていただいたときに、美空ちゃんが「写真撮ってください」って言って、一緒に撮った写真をブログにあげてくれたんです。後ろにピースしている(筒井)あやめちゃんが写っていたりして。かわいいね~(笑)。その写真を撮ったときに、「前髪見てください!」って言われたんです。「前髪、分けてるね!」って言ったら、「そうなんです~。(山下)美月さんと賀喜さんみたいな前髪にしてください、って言ってしたんですぅ」みたいなことを言ってて「かわいい~~っ」って(笑)。その会話をしたのは覚えてるんですよ。美空ちゃんはすごい周りのことも見てるし、よく目も合うんです(笑)。美空ちゃんを見ると、大体目が合うからニコニコってしたりして。私は話しかけるのが得意なほうではないんだけど、できるだけしゃべりたいなと思って、話しかけに行ったりしてますね。それで、たぶん『最近しゃべる』みたいなことを書いてくれてた気がする……。なので、私の答えは……『最近よくお話させていただく賀喜先輩♡』(※正解は、『最近よくお話させていただく賀喜さん♡』)(正解を聞いて)めっちゃ合ってるね! すごい……! よかった~! 5期生ちゃんのブログを読んだときに、私のことを書いてくれるのがすごい嬉しかったから覚えてました! 私も、乃木坂のモバイルメッセージ、メールのコンテンツで『ちょっと気になってる後輩・美空ちゃん』みたいなことを書いたので、これを機に仲良くなれたらいいなって思いますね。美空ちゃんって、目がキラキラしてるんだよ! 5期生ちゃんみんなそうなんだけど、星が目の中にいっぱい入ってる(笑)。強い意志がある子って目がキラキラしてるって思うから、みんなが心強いです。見ててかっこいいなとも思うし。これから先、一緒に活動できるのが楽しみだし、一緒にこれからの乃木坂を作っていけたらなって思います! 頑張っていこうね……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/