◆ ドラ1浅野は二軍スタート

巨人は21日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

昨秋ドラフトを経て入団したルーキーからは、2位・萩尾匡也外野手（慶應義塾大）、4位・門脇誠内野手（創価大）、5位・船迫大雅投手（西濃運輸）の3人が一軍スタート。1位の浅野翔吾外野手（高松商高）は二軍スタートとなった。

また、現役ドラフトで楽天から移籍してきたオコエ瑠偉選手や、前ソフトバンクの松田宣浩選手、前広島の長野久義選手といった新戦力も一軍メンバーに選出。育成2年目の鈴木大和選手も一軍キャンプへの切符を手にした。

今回発表されたメンバーの一覧は以下の通り。

◆ 巨人・春季キャンプ参加メンバー

▼ 一軍

＜投手 17人＞

大勢、菅野智之、山﨑伊織、戸郷翔征、今村信貴、山田龍聖、グリフィン、鍵谷陽平、赤星優志、ビーディ、高梨雄平、船迫大雅、メンデス、堀田賢慎、菊地大稀、井上温大、ロペス

＜捕手 3人＞

小林誠司、大城卓三、岸田行倫

＜内野手 10人＞

湯浅大、吉川尚輝、中島宏之、坂本勇人、中田翔、松田宣浩、岡本和真、門脇誠、秋広優人、増田陸

＜外野手 7人＞

長野久義、丸佳浩、萩尾匡也、ブリンソン、ウォーカー、オコエ瑠偉、鈴木大和

▼ 二軍

＜投手 19人＞

畠世周、鍬原拓也、田中千晴、直江大輔、石田隼都、大江竜聖、代木大和、京本眞、川嵜陽仁、木下幹也、戸田懐生、松井颯、谷岡竜平、中川皓太、三上朋也、高木京介、山本一輝、横川凱、堀岡隼人

＜捕手 3人＞

山瀬慎之助、喜多隆介、亀田啓太

＜内野手 7人＞

増田大輝、廣岡大志、若林晃弘、中山礼都、北村拓己、菊田拡和、香月一也

＜外野手 6人 ＞

石川慎吾、岡田悠希、重信慎之介、浅野翔吾、松原聖弥、梶谷隆幸

▼ 三軍

＜投手 12人＞

笠島尚樹、髙田竜星、奈良木陸、田村朋輝、吉村優聖歩、富田龍、山﨑友輔、太田龍、森本哲星、鴨打瑛二、阿部剣友、田中豊樹

＜捕手 3人＞

坂本勇人（006）、大津綾也、前田研輝

＜内野手 6人＞

加藤廉、中田歩夢、デラクルーズ、相澤白虎、岡本大翔、北村流音

＜外野手 5人 ＞

笹原操希、ティマ、三塚琉生、大城元、保科広一

▼ 立ち上げ班（二軍）

＜投手 4人＞

髙橋優貴、平内龍太、伊藤優輔、花田侑樹

＜捕手 1人＞

萩原哲

＜外野手 1人＞

立岡宗一郎