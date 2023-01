LiSA、2023年全国ホールツアーを14カ所19公演で開催

LiSAが、2023年に全国ホールツアーを14カ所19公演で開催することを発表した。

2022年4月に自身のキャリア10周年を締めくくるライブツアー「LiVE is Smile Always~Eve&Birth~」を終えソロデビュー11周年に突入、10月にはNetflixドキュメンタリー『LiSA Another Great Day』が全世界独占配信、11月16日には2年ぶり自身6枚目のフルアルバム『LANDER』を発売したLiSA。

このたび発表されたのは、最新アルバム『LANDER』を冠した2023年全国ホールツアー「LiVE is Smile Always~LANDER~」。LiSA名義でのライブは「LiVE is Smile Always ~Eve&Birth」以来1年半ぶりの開催となる。

<ライブ情報>

2023年全国ホールツアー「LiVE is Smile Always~LANDER~」

9月30日(土)【千葉】森のホール 21

10月1日(日)【千葉】森のホール 21

10月8日(日)【福岡】福岡サンパレスホテル&ホール

10月9日(月,祝)【熊本】市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

10月14日(土)【愛知】名古屋国際会議場センチュリーホール

10月15日(日)【愛知】名古屋国際会議場センチュリーホール

10月20日(金)【新潟】新潟県民会館

10月21日(土)【群馬】高崎芸術劇場

10月28日(土)【石川】本多の森ホール

11月3日(金,祝)【広島】広島文化学園 HBG ホール

11月5日(日)【愛媛】西条市総合文化会館

11月24日(金)【北海道】函館市民会館

11月26日(日)【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

12月1日(金)【大阪】フェスティバルホール

12月2日(土)【大阪】フェスティバルホール

12月9日(土)【宮城】仙台サンプラザホール

12月10日(日)【宮城】仙台サンプラザホール

12月16日(土)【東京】東京ガーデンシアター

12月17日(日)【東京】東京ガーデンシアター

チケット料金:指定席 8800円(消費税込)来場者特典付

枚数制限 4枚

