安田レイ、ニューアルバムより熊木幸丸とのスタジオセッション映像公開

安田レイが2023年2月8日(水)に発売する約3年ぶりのニューアルバム『Circle』から、「HOME THERAPY feat. 熊木幸丸 from Lucky Kilimanjaro」のスタジオセッション映像を1月20日(金)にプレミア公開。アルバムに先駆けて音源配信もスタートした。

Lucky Kilimanjaroのボーカルであり全楽曲のソングライティングを担当、さらにHey!Say!JUMPやDISH//といったアーティストへの楽曲提供でも評価の高い、熊木幸丸とのコラボレーションから生まれた本作は、安田自身が大好きで大切な友人と心を解放する大切な時間でもある”ホームパーティ” (家呑み)をテーマに制作。Lucky Kilimanjaroの作品にも通じる、つい体を動かしたくなるハウスミュージックを基盤としたトラックに、親密かつ前向きなメッセージが込められた歌詞が印象的な楽曲に仕上がっている。

【動画を観る】「HOME THERAPY feat. 熊木幸丸 from Lucky Kilimanjaro」スタジオセッション

本映像では、スタジオにてマイクを中心に向き合う、安田と熊木2人の掛け合いによるパフォーマンスを楽しむことができる。こちらの映像は、2月8日(水)に発売となるアルバムの初回特典Blu-ray Discに、日本テレビ・Hulu共同製作ドラマ『君と世界が終わる日に』挿入歌の「Not the End」、ソフトバンク『HeartBuds』テーマソングの「each day each night」、VivaOlaとのコラボで歌唱される「Sunday Morning」の映像とともに収録される。

さらに3月には、ライブツアー「Rei Yasuda Live Tour 2023 ”Circle”」も発表されており、チケットは各プレイガイドにて2次先行受付中。また、1月28日(土)からは一般発売もスタートする。

■安田レイ 楽曲コメント

曲を作り始める前からわかってました。楽しい曲ができちゃうと!普段から熊木さんが作る楽曲からエナジーをもらっていますが、あの唯一無二のフローとユーモアのあるリリックの大ファンなんです。誰も真似できないですよね。私もトライはしてみましたよ、今回のレコーディングで。勿論真似は出来なかったんですが、熊木さんが "安田レイのままでいていいんだよ" と言ってくれて、そこからこの楽曲の楽しさにたっぷりとフォーカスできるようになったと思います!是非、大切方々とのご飯やお酒のお供に聴いてください!

■熊木幸丸 楽曲コメント

レイさんの持つ憂いとそこに差し込む光を、彼女の楽しみである「ホームパーティ」というモチーフを軸に表現しました。今まで見せてこなかった言葉の選択やフロー感も含めて、彼女が持つ魅力の多面性が出ている作品です。気持ち良いサウンドを目指しました。踊りながらリラックスして聴いてみてくださいませ。

また「ビール」の言い方で何度も録り直す楽しいRECやりたいですね。

<リリース情報>

安田レイ

New Album『Circle』

初回生産限定盤:SECL 2835~2836 ¥6000円(税込)

通常盤:SECL 2837 ¥3300円(税込)

リンク:https://reiyasuda.lnk.to/0208_AL_Circle

=CD収録曲=

1. Circle produced by Yaffle

2. through the dark produced by Jeff Miyahara

3. Not the end produced by 玉井健二(agehasprings)

4. 風の中 produced by THE CHARM PARK

5. HOME THERAPY feat. 熊木幸丸 from Lucky Kilimanjaro

6. A beautiful world produced by THE CHARM PARK

7. blank sky produced by TENDRE

8. Sunday Morning feat. VivaOla

9. Its you produced by JQ from Nulbarich

10. us Arranged by THE CHARM PARK

11. each day each night Arranged by THE CHARM PARK

=BD収録曲=

Music Video

1. through the dark

2. Not the End

3. Its you

4. blank sky

5. 風の中

6. each day each night

Studio Sessions

1. Not the End

2. each day each night

3. Sunday Morning feat. VivaOla

4. HOME THERAPY feat. 熊木幸丸 from Lucky Kilimanjaro

Behind the Scenes

1. Studio Sessions

2. Artwork Shooting

「HOME THERAPY feat. 熊木幸丸 from Lucky Kilimanjaro」

配信リンク:https://reiyasuda.lnk.to/HOME_THERAPY

<ライブ情報>

「Rei Yasuda Live Tour 2023 ”Circle”」

2023年3月5日(日)大阪・梅田クラブクアトロ

2023年3月12日(日)愛知・名古屋クラブクアトロ

2023年3月21日(火・祝)東京・渋谷クラブクアトロ

チケット:¥5500円(税込/整理番号付/1ドリンク別)※1ドリンク代別途必要

2023年1月28日(土)10:00〜 一般発売スタート

ぴあ(2次プレリザーブ):https://w.pia.jp/t/yasudarei-t/

ローチケ(プレリク2次):https://l-tike.com/yasudarei/

イープラス(2次プレオーダー):https://eplus.jp/yasudarei/

REI YASUDA OFFICIAL FAN CLUB ”Lay with Rei”:https://reiyasuda.fanpla.jp

Official Site:www.yasudarei.net