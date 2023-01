3月21日に東京ガーデンシアターにて開催されるライブイベント『I AM 1936 presents THIS IS IKU 2023』のゲスト出演者が21日に発表された。

ニッポン放送『山崎育三郎の I AM 1936』(毎週土曜21:30〜)から生まれた同イベント。5回目となる今回は、秋山竜次(ロバート)、木梨憲武、コブクロ、濱田めぐみの出演が決定した。

さらに、番組開始5周年を記念した番組本『I AM 1936』も2月24日に発売決定。山崎自身がプロデュースした撮り下ろしグラビアや、番組発の企画、5年間を振り返るインタビューなど、5年間のラジオとの歩みをまとめた一冊となっている。また、Amazon購入特典として、「音声コンテンツ付きポストカード」(4種ランダム)が封入される。

■山崎育三郎コメント

――THIS IS IKU ゲスト出演者発表について

ミュージカル、ドラマ、映画、声優、コンサート、バラエティ、ラジオ、、、 ジャンルを超えた場所に立ち続け、その中で出逢った尊敬する唯一無二の表現者達。出会うことのないエンターテインメントが一つの形となる夢のステージ、それが『THIS IS IKU』。 5回目の開催となる記念すべきステージには、超豪華なゲストの皆様が集結して下さいました。ミュージカル界の宙吊り王子、 霧島天介(ロバート秋山竜次さん)、ライバルとの王子対決に決着をつけます。そして、ミュージカル「ファインディング・ネバーランド」で初共演するミュージカル界の歌姫、濱田めぐみさん。ファインディング・ネバーランドの楽曲もステージ初披露、そしてミュージカル楽曲は勿論、このステージでしか聞けないあの曲も2人で歌い上げます。更に、現在放送中、主演ドラマ『リエゾン』 の主題歌を担当して下さっているコブクロさんが出演。 佐山さんとコブクロさんでの「エンベロープ」想像しただけで涙が出てきます。そしてそして! お笑い界のレジェンド、とんねるずの木梨憲武さんが出演。のりさんには育三郎から直々オファー! 何が起こるかわからない、のりさんとのトーク&デュエット楽しみ過ぎます。5年目を迎えた『THIS IS IKU』伝説の日になる予感。一夜限りのスペシャルな夜を体感しに、是非会場にいらして下さい!

――番組本『I AM 1936』出版について

ニッポン放送『I AM 1936』ラジオ本発売、素敵な機会を頂き感謝しています。番組開始から丸5年、気がつけば自分とは何か、今どんな状況でいるのか、等身大の自分と向き合う場所がラジオになっていました。信頼するニッポン放送チーム1936で走り抜けてきた5年間、形になることを心から嬉しく思います。この本では、ラジオから生まれたライブイベント『THIS IS IKU』で共演した、龍玄とし(Toshl)さん、森山直太朗さん、千鳥さん、ロバート秋山竜次さん、水谷千恵子さん、3時のヒロインさん、CHEMISTRYさんなど、ジャンルを超えた様々な皆さんとのコラボも振り返っていきます。そして、僕自身でプロデュースした撮り下ろしグラビア、育三郎と次長課長河本さんのコラボで生まれた「伝説の担馬林(タンバリン)ちゃん」が漫画化! この5年間の全てを詰めた1冊、是非手に取ってください。