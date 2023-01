Mrs. GREEN APPLEが4月4、5日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催する対バンライブのゲストアーティストが発表された。

Mrs. GREEN APPLEにとって約7年ぶりとなる対バンライブ。4日にはももいろクローバーZとPEOPLE 1、5日にはフジファブリックとネクライトーキーがそれぞれ出演する。バンドのオフィシャルファンクラブでは、チケットの先行予約を2月5日まで受け付けている。

またバンドの結成10周年を記念して、アニバーサリープロジェクト「Mrs. GREEN APPLE 10th Anniversary Celebration」の特設サイトが公開された。サイトにはバンド結成から2022年までの10年間を網羅した年表を掲載。年表内のジャケットをクリックすることで、リリースアイテムごとにまとめられたYouTubeプレイリストをチェックできる。今後、結成10周年をファンとともにお祝いするような機能も実装される予定だ。

さらに特設サイトのオープンに合わせて、活動再開後の“フェーズ2”のドキュメンタリー映像がYouTubeで連続公開されることが決定した。今後YouTubeには昨年7月にリリースされたミニアルバム「Unity」の特典映像「Documentary -- The Beginning of Phase-2」を全4回に分けて、12月発売のライブBlu-ray / DVD「ARENA SHOW “Utopia”」の特典映像「Documentary -- Episode 1.5 “Utopia”」 を2回に分けて、11月リリースのシングル「Soranji」の特典映像「Documentary -- Episode 2 “Soranji”」を3回に分けてアップ予定。まずは本日1月20日に「Documentary -- The Beginning of Phase-2」のパート1が公開された。

Mrs. GREEN APPLE 対バンライブ

2023年4月4日(火)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

<出演者>

Mrs. GREEN APPLE / ももいろクローバーZ / PEOPLE 1



2023年4月5日(水)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

<出演者>

Mrs. GREEN APPLE / フジファブリック / ネクライトーキー

フェーズ2 ドキュメンタリー映像 YouTube公開スケジュール

2023年1月20日(金)21:00 「Documentary -- The Beginning of Phase-2」 Part 1

2023年1月24日(火)21:00 「Documentary -- The Beginning of Phase-2」 Part 2

2023年1月27日(金)21:00 「Documentary -- The Beginning of Phase-2」 Part 3

2023年1月31日(火)21:00 「Documentary -- The Beginning of Phase-2」 Part 4

2023年2月3日(金)21:00 「Documentary -- Episode 1.5 “Utopia”」Part 1

2023年2月7日(火)21:00 「Documentary -- Episode 1.5 “Utopia”」Part 2

2023年2月10日(金)21:00 「Documentary -- Episode 2 “Soranji”」Part 1 Soranji

2023年2月14日(火)21:00 「Documentary -- Episode 2 “Soranji”」Part 2 私は最強

2023年2月17日(金)21:00 「Documentary -- Episode 2 “Soranji”」Part 3 フロリジナル