2023明治安田生命J3リーグの全日程が、20日に発表された。

全20クラブによって争われる2023シーズンのJ3リーグは、3月4日(土)に開幕を迎え、最終節の第38節は12月2日(土)に開催される。J2リーグからFC琉球といわてグルージャ盛岡が降格。また、今シーズンよりFC大阪と奈良クラブの2チームが新規入会となった。

なお、上位2チームはJ2リーグへと自動昇格する。また、最下位となったチームはJ3・JFL入れ替え戦に参入、もしくはJFLに自動降格となる可能性がある。19位となったクラブはJ3・JFL入れ替え戦に参入する可能性がある。

日程は以下の通り。

■第1節

▼3月4日(土)

14:00 SC相模原 vs ガイナーレ鳥取

15:00 鹿児島ユナイテッドFC vs FC大阪

15:00 FC琉球 vs ヴァンラーレ八戸

▼3月5日(日)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs カターレ富山

13:00 奈良クラブ vs 松本山雅FC

13:00 FC今治 vs 福島ユナイテッドFC

13:00 テゲバジャーロ宮崎 vs AC長野パルセイロ

14:00 カマタマーレ讃岐 vs アスルクラロ沼津

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs FC岐阜

15:00 愛媛FC vs いわてグルージャ盛岡

■第2節

▼3月11日(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs ガイナーレ鳥取

15:00 鹿児島ユナイテッドFC vs FC今治

17:00 FC琉球 vs いわてグルージャ盛岡

▼3月12日(日)

13:00 奈良クラブ vs ヴァンラーレ八戸

13:00 テゲバジャーロ宮崎 vs FC大阪

14:00 アスルクラロ沼津FC岐阜 vs カターレ富山

14:00 FC岐阜 vs 松本山雅FC

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs カマタマーレ讃岐

15:00 SC相模原 vs 福島ユナイテッドFC

15:00 愛媛FC vs AC長野パルセイロ

■第3節

▼3月18日(土)

14:00 アスルクラロ沼津 vs ヴァンラーレ八戸

14:00 FC大阪 vs いわてグルージャ盛岡

15:00 FC岐阜 vs 鹿児島ユナイテッドFC

▼3月19日(日)

13:00 福島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs 松本山雅FC

13:00 ガイナーレ鳥取 vs 愛媛FC

13:00 FC今治 vs FC琉球

14:00 AC長野パルセイロ vs 奈良クラブ

14:00 カターレ富山 vs ギラヴァンツ北九州

14:00 カマタマーレ讃岐 vs SC相模原

■第4節

▼3月25日(土)

14:00 いわてグルージャ盛岡 vs アスルクラロ沼津

▼26日(日)

13:00 奈良クラブ vs Y.S.C.C.横浜

13:00 ガイナーレ鳥取 vs カマタマーレ讃岐

13:00 鹿児島ユナイテッドFC vs SC相模原

14:00 ヴァンラーレ八戸 vs FC岐阜

14:00 松本山雅FC vs テゲバジャーロ宮崎

14:00 カターレ富山 vs AC長野パルセイロ

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs FC今治

15:00 愛媛FC vs FC大阪

17:00 FC琉球 vs 福島ユナイテッドFC

■第5節

▼4月1日(土)

14:00 FC大阪 vs カターレ富山

15:00 FC岐阜 vs FC琉球

▼4月2日

13:00 FC今治 vs 奈良クラブ

14:00 ヴァンラーレ八戸 vs ギラヴァンツ北九州

14:00 福島ユナイテッドFC vs いわてグルージャ盛岡

14:00 SC相模原 vs アスルクラロ沼津

14:00 松本山雅FC vs ガイナーレ鳥取

14:00 AC長野パルセイロ vs Y.S.C.C.横浜

14:00 カマタマーレ讃岐 vs 鹿児島ユナイテッドFC

15:00 テゲバジャーロ宮崎 vs 愛媛FC

■第6節

▼4月8日(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs 鹿児島ユナイテッドFC

14:00 いわてグルージャ盛岡 vs SC相模原

14:00 アスルクラロ沼津 vs 福島ユナイテッドFC

15:00 愛媛FC vs FC岐阜

17:00 FC琉球 vs 奈良クラブ

▼4月9日(日)

13:00 FC大阪 vs FC今治

13:00 ガイナーレ鳥取 vs ヴァンラーレ八戸

14:00 AC長野パルセイロ vs カマタマーレ讃岐

14:00 カターレ富山 vs テゲバジャーロ宮崎

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs 松本山雅FC

■第7節

▼4月15日(土)

13:00 福島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取

14:00 SC相模原 vs AC長野パルセイロ

17:00 FC琉球 vs ギラヴァンツ北九州

▼4月16日(日)

13:00 奈良クラブ vs いわてグルージャ盛岡

13:00 FC今治 vs カターレ富山

13:00 鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎

14:00 ヴァンラーレ八戸 vs Y.S.C.C.横浜

14:00 松本山雅FC vs アスルクラロ沼津

14:00 FC岐阜 vs FC大阪

14:00 カマタマーレ讃岐 vs 愛媛FC

第8節

▼4月29日(土・祝)

13:00 FC大阪 vs アスルクラロ沼津

13:00 ガイナーレ鳥取 vs 奈良クラブ

14:00 いわてグルージャ盛岡 vs 鹿児島ユナイテッドFC

14:00 カターレ富山 vs 松本山雅FC

14:00 カマタマーレ讃岐 vs ヴァンラーレ八戸

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs SC相模原

15:00 愛媛FC vs FC琉球

▼4月30日(日)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs FC今治

13:00 テゲバジャーロ宮崎 vs FC岐阜

15:00 AC長野パルセイロ vs 福島ユナイテッドFC

■第9節

▼5月3日(水・祝)

13:00 奈良クラブ vs テゲバジャーロ宮崎

13:55 福島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐

14:00 いわてグルージャ盛岡 vs AC長野パルセイロ

14:00 アスルクラロ沼津 vs 愛媛FC

14:00 FC岐阜 vs Y.S.C.C.横浜

15:00 松本山雅FC vs FC大阪

18:30 FC琉球 vs ガイナーレ鳥取

▼5月4日(木・祝)

14:00 ヴァンラーレ八戸 vs FC今治

14:00 SC相模原 vs カターレ富山

14:00 鹿児島ユナイテッドFC vs ギラヴァンツ北九州

■第10節

5月13日(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs SC相模原

13:00 奈良クラブ vs FC大阪

18:00 AC長野パルセイロ vs 松本山雅FC

▼5月14日(日)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs アスルクラロ沼津

13:30 ヴァンラーレ八戸 vs いわてグルージャ盛岡

13:30 FC今治 vs 愛媛FC

13:30 鹿児島ユナイテッドFC vs FC琉球

14:00 カターレ富山 vs 福島ユナイテッドFC

14:00 カマタマーレ讃岐 vs FC岐阜

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs テゲバジャーロ宮崎

■第11節

▼5月27日(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs ギラヴァンツ北九州

14:00 FC大阪 vs ヴァンラーレ八戸

14:00 カマタマーレ讃岐 vs 奈良クラブ

15:00 愛媛FC vs 福島ユナイテッドFC

▼5月28日(日)

12:00 松本山雅FC vs 鹿児島ユナイテッドFC

13:00 FC今治 vs ガイナーレ鳥取

13:00 テゲバジャーロ宮崎 vs いわてグルージャ盛岡

14:00 SC相模原 vs FC琉球

14:00 アスルクラロ沼津 vs AC長野パルセイロ

19:00 FC岐阜 vs カターレ富山

■第12節

▼6月3日(土)

14:00 松本山雅FC vs SC相模原

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs 愛媛FC

15:00 奈良クラブ vs 鹿児島ユナイテッドFC

18:00 いわてグルージャ盛岡 vs FC今治

18:30 FC琉球 vs アスルクラロ沼津

▼6月4日(日)

13:00 FC大阪 vs AC長野パルセイロ

13:00 ガイナーレ鳥取 vs FC岐阜

14:00 ヴァンラーレ八戸 vs テゲバジャーロ宮崎

14:00 カターレ富山 vs カマタマーレ讃岐

未定 福島ユナイテッドFC vs Y.S.C.C.横浜

■第13節

▼6月10日(日)

17:00 Y.S.C.C.横浜 vs 愛媛FC

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs ヴァンラーレ八戸

▼6月11日(日)

14:00 カターレ富山 vs ガイナーレ鳥取

14:00 アスルクラロ沼津 vs FC岐阜

15:00 福島ユナイテッドFC vs FC大阪

16:00 カマタマーレ讃岐 vs いわてグルージャ盛岡

16:00 ギラヴァンツ北九州 vs 奈良クラブ

18:00 SC相模原 vs テゲバジャーロ宮崎

18:00 AC長野パルセイロ vs FC琉球

18:00 FC今治 vs 松本山雅FC

■第14節

▼6月17日(土)

17:00 テゲバジャーロ宮崎 vs FC今治

18:00 いわてグルージャ盛岡 vs カターレ富山

18:00 松本山雅FC vs カマタマーレ讃岐

18:00 愛媛FC vs 奈良クラブ ニンスタ

19:00 ガイナーレ鳥取 vs ギラヴァンツ北九州

▼6月18日(日)

14:00 ヴァンラーレ八戸 vs 福島ユナイテッドFC

14:00 AC長野パルセイロ vs 鹿児島ユナイテッドFC

14:00 アスルクラロ沼津 vs Y.S.C.C.横浜

17:00 FC大阪 vs FC琉球

19:00 FC岐阜 vs SC相模原

■第15節

▼6月24日(土)

15:00 奈良クラブ vs アスルクラロ沼津

17:00 Y.S.C.C.横浜 vs FC大阪

18:00 いわてグルージャ盛岡 vs 松本山雅FC

18:00 カターレ富山 vs ヴァンラーレ八戸

18:00 愛媛FC vs SC相模原

18:00 FC今治 vs カマタマーレ讃岐

18:00 ギラヴァンツ北九州 vs AC長野パルセイロ

18:30 FC琉球 vs テゲバジャーロ宮崎

19:00 福島ユナイテッドFC vs FC岐阜

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取

■第16節

▼7月1日(土)

17:00 テゲバジャーロ宮崎 vs Y.S.C.C.横浜

18:00 SC相模原 vs ヴァンラーレ八戸

18:00 松本山雅FC vs 愛媛FC

18:00 AC長野パルセイロ vs FC今治

18:00 カターレ富山 vs 鹿児島ユナイテッドFC

19:00 福島ユナイテッドFC vs 奈良クラブ

19:00 ガイナーレ鳥取 vs FC大阪

未定 アスルクラロ沼津 vs ギラヴァンツ北九州

▼7月2日(日)

16:00 カマタマーレ讃岐 vs FC琉球

19:00 FC岐阜 vs いわてグルージャ盛岡

■第17節

▼7月8日(土)

17:00 Y.S.C.C横浜 vs カマタマーレ讃岐

17:00 テゲバジャーロ宮崎 vs ガイナーレ鳥取

18:00 いわてグルージャ盛岡 vs ギラヴァンツ北九州

18:30 FC琉球 vs 松本山雅FC

19:00 ヴァンラーレ八戸 vs AC長野パルセイロ

19:00 FC今治 vs アスルクラロ沼津

▼7月9日(日)

15:00 奈良クラブ vs FC岐阜

18:00 FC大阪 vs SC相模原

18:00 鹿児島ユナイテッドFC vs 福島ユナイテッドFC

19:00 愛媛FC vs カターレ富山

■第18節

▼7月15日(土)

18:00 SC相模原 vs 奈良クラブ

18:00 カターレ富山 vs FC琉球

18:00 FC岐阜 vs FC今治

18:00 カマタマーレ讃岐 vs テゲバジャーロ宮崎

19:00 ヴァンラーレ八戸 vs 愛媛FC

▼7月16日(日)

18:00 いわてグルージャ盛岡 vs Y.S.C.C.横浜

18:00 松本山雅FC vs 福島ユナイテッドFC

18:00 AC長野パルセイロ vs ガイナーレ鳥取

18:00 ギラヴァンツ北九州 vs FC大阪

未定 アスルクラロ沼津 vs 鹿児島ユナイテッドFC

■第19節

▼7月22日(土)

15:00 奈良クラブ vs カターレ富山

18:00 SC相模原 vs FC今治 ギオンス

18:00 松本山雅FC vs ヴァンラーレ八戸

18:00 FC岐阜 vs AC長野パルセイロ 長良川

18:00 テゲバジャーロ宮崎 vs アスルクラロ沼津

18:30 FC琉球 vs Y.S.C.C.横浜

19:00 福島ユナイテッドFC vs ギラヴァンツ北九州

19:00 ガイナーレ鳥取 vs いわてグルージャ盛岡

▼7月23日(日)

18:00 FC大阪 vs カマタマーレ讃岐

18:00 鹿児島ユナイテッドFC vs 愛媛FC

■第20節

▼7月29日(土)

18:00 いわてグルージャ盛岡 vs 奈良クラブ

18:00 AC長野パルセイロ vs SC相模原

18:00 カマタマーレ讃岐 vs 福島ユナイテッドFC

18:00 愛媛FC vs 松本山雅FC ニンスタ

18:00 ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取

19:00 ヴァンラーレ八戸 vs FC大阪

19:00 FC今治 vs テゲバジャーロ宮崎

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs カターレ富山

▼7月30日(日)

17:00 Y.S.C.C.横浜 vs FC岐阜

未定 アスルクラロ沼津 vs FC琉球

■第21節

▼8月5日(土)

17:00 テゲバジャーロ宮崎 vs 鹿児島ユナイテッドFC

18:00 SC相模原 vs カマタマーレ讃岐

18:00 カターレ富山 vs FC今治

18:00 FC岐阜 vs 愛媛FC

19:00 ヴァンラーレ八戸 vs FC琉球

19:00 ガイナーレ鳥取 vs 松本山雅FC

▼8月6日(日)

15:00 奈良クラブ vs ギラヴァンツ北九州

18:00 福島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津

18:00 AC長野パルセイロ vs いわてグルージャ盛岡

18:00 FC大阪 vs Y.S.C.C.横浜

■第22節

▼8月12日(土)

17:00 Y.S.C.C.横浜 vs 福島ユナイテッドFC

17:00 テゲバジャーロ宮崎 vs ギラヴァンツ北九州

18:00 いわてグルージャ盛岡 vs ヴァンラーレ八戸

18:30 FC琉球 vs FC大阪

19:00 松本山雅FC vs カターレ富山

19:00 FC今治 vs FC岐阜

▼8月13日(日)

15:00 奈良クラブ vs カマタマーレ讃岐

18:00 愛媛FC vs ガイナーレ鳥取

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ

未定 アスルクラロ沼津 vs SC相模原

■第23節

▼8月19日(土)

18:00 いわてグルージャ盛岡 vs 愛媛FC

18:00 SC相模原 vs Y.S.C.C.横浜

18:00 AC長野パルセイロ vs FC岐阜

18:00 ギラヴァンツ北九州 vs FC琉球

19:00 ヴァンラーレ八戸 vs アスルクラロ沼津

19:00 福島ユナイテッドFC vs カターレ富山

19:00 ガイナーレ鳥取 vs テゲバジャーロ宮崎

19:00 カマタマーレ讃岐 vs FC今治 ピカスタ

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs 松本山雅FC

▼8月20日(日)

18:00 FC大阪 vs 奈良クラブ

■第24節

▼8月26日(土)

15:00 奈良クラブ vs AC長野パルセイロ

18:00 ギラヴァンツ北九州 vs 鹿児島ユナイテッドFC

18:00 テゲバジャーロ宮崎 vs 福島ユナイテッドFC

18:30 カターレ富山 vs いわてグルージャ盛岡

19:00 松本山雅FC vs FC今治

19:00 FC岐阜 vs ガイナーレ鳥取

19:00 愛媛FC vs カマタマーレ讃岐

19:00 FC琉球 vs SC相模原

▼8月27日(日)

17:00 Y.S.C.C.横浜 vs ヴァンラーレ八戸

未定 アスルクラロ沼津 vs FC大阪

■第25節

▼9月2日(土)

ヴァンラーレ八戸 vs ガイナーレ鳥取

いわてグルージャ盛岡 vs 福島ユナイテッドFC

Y.S.C.C.横浜 vs FC琉球

AC長野パルセイロ vs 愛媛FC

カターレ富山 vs SC相模原

FC今治 vs ギラヴァンツ北九州

テゲバジャーロ宮崎 vs カマタマーレ讃岐

鹿児島ユナイテッドFC vs FC岐阜

▼9月3日(日)

アスルクラロ沼津 vs 奈良クラブ

FC大阪 vs 松本山雅FC

■第26節

▼9月9日(土)

いわてグルージャ盛岡 vs FC大阪 いわスタ DAZN

福島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ とうスタ DAZN

SC相模原 vs 鹿児島ユナイテッドFC ギオンス DAZN

松本山雅FC vs FC琉球 サンアル DAZN

FC岐阜 vs テゲバジャーロ宮崎 長良川 DAZN

奈良クラブ vs FC今治 ロートF DAZN

ガイナーレ鳥取 vs Y.S.C.C..横浜 Axis DAZN

愛媛FC vs アスルクラロ沼津 ニンスタ DAZN

ギラヴァンツ北九州 vs ヴァンラーレ八戸 ミクスタ DAZN

▼9月10日(日)

カマタマーレ讃岐 vs カターレ富山 ピカスタ DAZN

■第27節

▼9月16日(土)

ヴァンラーレ八戸 vs 奈良クラブ

SC相模原 vs FC岐阜

ガイナーレ鳥取 vs 福島ユナイテッドFC

FC今治 vs AC長野パルセイロ

ギラヴァンツ北九州 vs アスルクラロ沼津

鹿児島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐

▼9月17日(日)

カターレ富山 vs FC大阪

テゲバジャーロ宮崎 vs 松本山雅FC

FC琉球 vs 愛媛FC

▼9月18日(月・祝)

Y.S.C.C.横浜 vs いわてグルージャ盛岡

■第28節

▼9月23日(土・祝)

いわてグルージャ盛岡 vs テゲバジャーロ宮崎

AC長野パルセイロ vs カターレ富山

奈良クラブ vs FC琉球

愛媛FC vs 鹿児島ユナイテッドFC

FC今治 vs ヴァンラーレ八戸

▼9月24日(日)

福島ユナイテッドFC vs SC相模原

松本山雅FC vs FC岐阜

アスルクラロ沼津 vs ガイナーレ鳥取

FC大阪 vs ギラヴァンツ北九州

カマタマーレ讃岐 vs Y.S.C.C.横浜

■第29節

▼9月30日(土)

ヴァンラーレ八戸 vs 松本山雅FC

SC相模原 vs ギラヴァンツ北九州

FC琉球 vs AC長野パルセイロ

▼10月1日(日)

カターレ富山 vs 愛媛FC

アスルクラロ沼津 vs いわてグルージャ盛岡

FC岐阜 vs 福島ユナイテッドFC

ガイナーレ鳥取 vs FC今治

カマタマーレ讃岐 vs FC大阪

テゲバジャーロ宮崎 vs 奈良クラブ

鹿児島ユナイテッドFC vs Y.S.C.C.横浜

■第30節

▼10月7日(土)

FC琉球 vs カマタマーレ讃岐

▼10月8日(日)

福島ユナイテッドFC vs FC今治

Y.S.C.C.横浜 vs 奈良クラブ

松本山雅FC vs いわてグルージャ盛岡

AC長野パルセイロ vs ヴァンラーレ八戸

FC岐阜 vs アスルクラロ沼津

ガイナーレ鳥取 vs SC相模原

愛媛FC vs テゲバジャーロ宮崎

ギラヴァンツ北九州 vs カターレ富山

▼未定

FC大阪 vs 鹿児島ユナイテッドFC

■第31節

▼10月14日(土)

いわてグルージャ盛岡 vs FC琉球

奈良クラブ vs 福島ユナイテッドFC

▼10月15日(日)

ヴァンラーレ八戸 vs 鹿児島ユナイテッドFC

松本山雅FC vs AC長野パルセイロ

カターレ富山 vs アスルクラロ沼津

FC大阪 vs FC岐阜

カマタマーレ讃岐 vs ガイナーレ鳥取

愛媛FC vs ギラヴァンツ北九州

FC今治 vs Y.S.C.C.横浜

テゲバジャーロ宮崎 vs SC相模原

■第32節

▼10月21日(土)

SC相模原 vs 愛媛FC

FC琉球 vs FC今治

▼10月22日(日)

福島ユナイテッドFC vs ヴァンラーレ八戸

Y.S.C.C.横浜 vs テゲバジャーロ宮崎

AC長野パルセイロ vs FC大阪

アスルクラロ沼津 vs 松本山雅FC

FC岐阜 vs 奈良クラブ

ガイナーレ鳥取 vs カターレ富山

カマタマーレ讃岐 vs ギラヴァンツ北九州

鹿児島ユナイテッドFC vs いわてグルージャ盛岡

■第33節

▼10月28日(土)

SC相模原 vs 松本山雅FC

FC大阪 vs ガイナーレ鳥取

奈良クラブ vs 愛媛FC

▼10月29日(日)

ヴァンラーレ八戸 vs カマタマーレ讃岐

福島ユナイテッドFC vs 鹿児島ユナイテッドFC

AC長野パルセイロ vs アスルクラロ沼津

カターレ富山 vs FC岐阜

FC今治 vs いわてグルージャ盛岡

ギラヴァンツ北九州 vs Y.S.C.C.横浜

テゲバジャーロ宮崎 vs FC琉球

■第34節

▼11月4日(土)

いわてグルージャ盛岡 vs ガイナーレ鳥取

FC岐阜 vs ヴァンラーレ八戸

FC琉球 vs カターレ富山

▼11月5日(日)

松本山雅FC vs ギラヴァンツ北九州

アスルクラロ沼津 vs テゲバジャーロ宮崎

FC大阪 vs 福島ユナイテッドFC

カマタマーレ讃岐 vs AC長野パルセイロ

愛媛FC vs Y.S.C.C.横浜

FC今治 vs SC相模原

鹿児島ユナイテッドFC vs 奈良クラブ

■第35節

▼11月11日(土)

Y.S.C.C.横浜 vs アスルクラロ沼津

愛媛FC vs FC今治

ギラヴァンツ北九州 vs いわてグルージャ盛岡

FC琉球 vs 鹿児島ユナイテッドFC

▼11月12日(日)

福島ユナイテッドFC vs 松本山雅FC

SC相模原 vs FC大阪

カターレ富山 vs 奈良クラブ

FC岐阜 vs カマタマーレ讃岐

ガイナーレ鳥取 vs AC長野パルセイロ

テゲバジャーロ宮崎 vs ヴァンラーレ八戸

■第36節

▼11月18日(土)

松本山雅FC vs Y.S.C.C.横浜

FC大阪 vs テゲバジャーロ宮崎

奈良クラブ vs SC相模原

▼11月19日(日)

ヴァンラーレ八戸 vs カターレ富山

いわてグルージャ盛岡 vs FC岐阜

福島ユナイテッドFC vs 愛媛FC

AC長野パルセイロ vs ギラヴァンツ北九州

アスルクラロ沼津 vs カマタマーレ讃岐

ガイナーレ鳥取 vs FC琉球

FC今治 vs 鹿児島ユナイテッドFC

■第37節

▼11月25日(土)

FC今治 vs FC大阪

FC琉球 vs FC岐阜

▼11月26日(日)

Y.S.C.C.横浜 vs AC長野パルセイロ

SC相模原 vs いわてグルージャ盛岡

奈良クラブ vs ガイナーレ鳥取

カマタマーレ讃岐 vs 松本山雅FC

愛媛FC vs ヴァンラーレ八戸

ギラヴァンツ北九州 vs 福島ユナイテッドFC

テゲバジャーロ宮崎 vs カターレ富山

鹿児島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津

■第38節

▼12月2日(土)

ヴァンラーレ八戸 vs SC相模原

いわてグルージャ盛岡 vs カマタマーレ讃岐

福島ユナイテッドFC vs FC琉球

松本山雅FC vs 奈良クラブ

AC長野パルセイロ vs テゲバジャーロ宮崎

カターレ富山 vs Y.S.C.C.横浜

アスルクラロ沼津 vs FC今治

FC岐阜 vs ギラヴァンツ北九州

FC大阪 vs 愛媛FC

ガイナーレ鳥取 vs 鹿児島ユナイテッドFC

■J3・JFL入れ替え戦

第1戦 12月9日(土)

第2戦 12月16日(土)