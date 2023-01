2023明治安田生命J2リーグの全日程が、20日に発表された。

全22チームによって争われるJ2リーグは2月18日(土)に開幕し、レギュラーシーズンは11月12日に閉幕。J1への昇格枠は3枠で、上位2チームがJ1リーグに自動昇格し、残りの1枠は3位から6位のチームで行われるJ1昇格プレーオフの勝者が手にする(2024年からJ1のクラブ数を20チームに変更するため、入れ替え戦は実施されない)。

なお、J1クラブライセンスの交付判定を受けられなれなかったチームが上位2チームに入った場合は、自動降格となるJ1最下位のクラブはJ2に降格せず、J2の3位以下のクラブが繰り上がることもない(J1クラブライセンスの交付判定を受けられなれなかったチームが3位から6位に入った場合も当該チームは昇格プレーオフに参加できない)。

また、J2年間順位の下位2チームがJ3に降格となるが、こちらもJ3の上位2チームにJ2クラブライセンスの交付判定を受けられなれなかったチームがあった場合は、それが1チームであればJ2最下位のチームのみが降格となり、2チームだった場合は、入れ替えは行われないことになっている。

今回発表された日程は以下の通り。

■第1節

▼2月18日(土)

13:05 ヴァンフォーレ甲府 vs モンテディオ山形

14:00 いわきFC vs 藤枝MYFC

14:00 ザスパクサツ群馬 vs ブラウブリッツ秋田

14:00 清水エスパルス vs 水戸ホーリーホック

14:00 ジュビロ磐田 vs ファジアーノ岡山

14:00 レノファ山口FC vs 大宮アルディージャ

14:00 V・ファーレン長崎 vs ジェフユナイテッド千葉

▼2月19日(日)

14:00 東京ヴェルディ vs ツエーゲン金沢

14:00 FC町田ゼルビア vs ベガルタ仙台

14:00 徳島ヴォルティス vs 大分トリニータ

16:00 栃木SC vs ロアッソ熊本

■第2節

▼2月25日(土)

13:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 徳島ヴォルティス

14:00 大宮アルディージャ vs ツエーゲン金沢

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs モンテディオ山形

14:00 藤枝MYFC vs V・ファーレン長崎

▼2月26日(日)

13:00 ファジアーノ岡山 vs 清水エスパルス

13:00 ロアッソ熊本 vs ブラウブリッツ秋田

13:05 ベガルタ仙台 vs 栃木SC

13:10 大分トリニータ vs 東京ヴェルディ

13:15 レノファ山口FC vs ジュビロ磐田

14:00 町田ゼルビア vs 栃木SC

15:00 水戸ホーリーホック vs いわきFC

■第3節

▼3月4日(土)

14:00 ジュビロ磐田 vs モンテディオ山形

14:00 藤枝MYFC vs ブラウリッツ秋田

14:00 徳島ヴォルティス vs ベガルタ仙台

14:00 V・ファーレン長崎 vs 清水エスパルス

▼3月5日(日)

13:00 いわきFC vs レノファ山口FC

13:00 ロアッソ熊本 vs 大宮アルディージャ

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ザスパクサツ群馬

14:00 東京ヴェルディ vs ヴァンフォーレ甲府

14:00 ツエーゲン金沢 vs FC町田ゼルビア

14:00 大分トリニータ vs 栃木SC

15:00 水戸ホーリーホック vs ファジアーノ岡山

■第4節

▼3月11日(土)

13:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 藤枝MYFC

14:00 大宮アルディージャ vs ジュビロ磐田

14:00 レノファ山口FC vs ロアッソ熊本

▼3月12日(日)

14:00 ベガルタ仙台 vs いわきFC

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs ジェフユナイテッド千葉

14:00 栃木SC vs V・ファーレン長崎

14:00 FC町田ゼルビア vs 水戸ホーリーホック

14:00 清水エスパルス vs 大分トリニータ

14:00 ファジアーノ岡山 vs ツエーゲン金沢

14:00 徳島ヴォルティス vs 東京ヴェルディ

17:00 ザスパクサツ群馬 vs モンテディオ山形

■第5節

▼3月18日(土)

14:00 ジュビロ磐田 vs 清水エスパルス

▼3月19日(日)

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs 水戸ホーリーホック

14:00 モンテディオ山形 vs FC町田ゼルビア

14:00 いわきFC vs 徳島ヴォルティス

14:00 栃木SC vs 大宮アルディージャ

14:00 ザスパクサツ群馬 vs ベガルタ仙台

14:00 ツエーゲン金沢 vs レノファ山口FC

14:00 藤枝MYFC vs 東京ヴェルディ

14:00 ファジアーノ岡山 vs ヴァンフォーレ甲府

14:00 ロアッソ熊本 vs V・ファーレン長崎

14:00 大分トリニータ vs ジェフユナイテッド千葉

■第6節

▼3月25日(土)

14:00 ベガルタ仙台 vs ツエーゲン金沢

14:00 大宮アルディージャ vs 大分トリニータ

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ファジアーノ岡山

14:00 徳島ヴォルティス vs ブラウブリッツ秋田

14:00 V・ファーレン長崎 vs モンテディオ山形

15:00 東京ヴェルディ vs ロアッソ熊本

▼3月26日(日)

14:00 いわきFC vs FC町田ゼルビア

14:00 レノファ山口FC vs 藤枝MYFC

15:00 水戸ホーリーホック vs ヴァンフォーレ甲府

▼3月29日(水)

19:00 清水エスパルス vs ザスパクサツ群馬

19:00 ジュビロ磐田 vs 栃木SC

■第7節

▼4月1日(土)

13:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 清水エスパルス

14:00 ベガルタ仙台 vs V・ファーレン長崎

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs レノファ山口FC

14:00 大分トリニータ vs ジュビロ磐田

15:00 東京ヴェルディ vs 大宮アルディージャ

▼4月2日(日)

13:00 ロアッソ熊本 vs 徳島ヴォルティス

14:00 モンテディオ山形 vs 水戸ホーリーホック

14:00 栃木SC vs ザスパクサツ群馬

14:00 FC町田ゼルビア vs 藤枝MYFC

14:00 ツエーゲン金沢 vs ジェフユナイテッド千葉

14:00 ファジアーノ岡山 vs いわきFC

■第8節

▼4月8日(土)

13:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ベガルタ仙台

14:00 いわきFC vs 大分トリニータ

14:00 ザスパクサツ群馬 vs V・ファーレン長崎

14:00 大宮アルディージャ vs モンテディオ山形

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 徳島ヴォルティス

14:00 FC町田ゼルビア vs ブラウブリッツ秋田

14:00 清水エスパルス vs 東京ヴェルディ

14:00 藤枝MYFC vs ファジアーノ岡山

14:00 レノファ山口FC vs 栃木SC

17:00 水戸ホーリーホック vs ジュビロ磐田

▼4月9日(日)

15:00 ロアッソ熊本 vs ツエーゲン金沢

■第9節

▼4月12日(水)

19:00 栃木SC vs モンテディオ山形

19:00 大宮アルディージャ vs ザスパクサツ群馬

19:00 東京ヴェルディ vs ブラウブリッツ秋田

19:00 ツエーゲン金沢 vs いわきFC

19:00 清水エスパルス vs ベガルタ仙台

19:00 ジュビロ磐田 vs FC町田ゼルビア

19:00 藤枝MYFC vs ジェフユナイテッド千葉

19:00 ファジアーノ岡山 vs ロアッソ熊本

19:00 徳島ヴォルティス vs 水戸ホーリーホック

19:00 V・ファーレン長崎 vs ヴァンフォーレ甲府

19:00 大分トリニータ vs レノファ山口FC

■第10節

▼4月16日(日)

13:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 栃木SC

14:00 ベガルタ仙台 vs ファジアーノ岡山

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs 大宮アルディージャ

14:00 モンテディオ山形 vs ツエーゲン金沢

14:00 いわきFC vs ザスパクサツ群馬

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 東京ヴェルディ

14:00 FC町田ゼルビア vs 大分トリニータ

14:00 レノファ山口FC vs 清水エスパルス

14:00 徳島ヴォルティス vs V・ファーレン長崎

15:00 水戸ホーリーホック vs 藤枝MYFC

16:00 ジュビロ磐田 vs ロアッソ熊本

■第11節

▼4月21日(金)

19:00 ロアッソ熊本 vs ジェフユナイテッド千葉

▼4月22日(土)

14:00 大宮アルディージャ vs 清水エスパルス

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs FC町田ゼルビア

14:00 ファジアーノ岡山 vs レノファ山口FC

14:00 V・ファーレン長崎 vs ブラウブリッツ秋田

15:00 東京ヴェルディ vs モンテディオ山形

▼4月23日(日)

14:00 栃木SC vs いわきFC

14:00 ザスパクサツ群馬 vs 徳島ヴォルティス

14:00 ツエーゲン金沢 vs ジュビロ磐田

14:00 藤枝MYFC vs ベガルタ仙台

14:00 大分トリニータ vs 水戸ホーリーホック

■第12節

▼4月29日(土・祝)

14:00 ベガルタ仙台 vs 大分トリニータ

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs ファジアーノ岡山

14:00 モンテディオ山形 vs レノファ山口FC

14:00 いわきFC vs V・ファーレン長崎

14:00 ザスパクサツ群馬 vs ヴァンフォーレ甲府

14:00 FC町田ゼルビア vs ロアッソ熊本

14:00 清水エスパルス vs 栃木SC

14:00 ジュビロ磐田 vs 徳島ヴォルティス

15:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 大宮アルディージ

17:00 水戸ホーリーホック vs 東京ヴェルディ

▼4月30日(日)

14:00 ツエーゲン金沢 vs 藤枝MYFC

■第13節

▼5月3日(水・祝)

13:50 ロアッソ熊本 vs ザスパクサツ群馬

14:00 ベガルタ仙台 vs ブラウブリッツ秋田

14:00 大宮アルディージャ vs FC町田ゼルビア

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs いわきFC

14:00 藤枝MYFC vs 大分トリニータ

14:00 ファジアーノ岡山 vs モンテディオ山形

14:00 レノファ山口FC vs ジェフユナイテッド千葉

14:00 徳島ヴォルティス vs 清水エスパルス

14:00 V・ファーレン長崎 vs 水戸ホーリーホック

16:00 栃木SC vs ツエーゲン金沢

17:00 東京ヴェルディ vs ジュビロ磐田

■第14節

▼5月7日(日)

13:00 ロアッソ熊本 vs ヴァンフォーレ甲府

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs 栃木SC

14:00 モンテディオ山形 vs 藤枝MYFC

14:00 ザスパクサツ群馬 vs レノファ山口FC

14:00 大宮アルディージャ vs 徳島ヴォルティス

14:00 FC町田ゼルビア vs ファジアーノ岡山

14:00 清水エスパルス vs いわきFC

14:00 V・ファーレン長崎 vs 東京ヴェルディ

14:00 大分トリニータ vs ツエーゲン金沢

15:00 水戸ホーリーホック vs ベガルタ仙台

19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ジュビロ磐田

■第15節

▼5月13日(土)

13:00 ファジアーノ岡山 vs 大宮アルディージャ

13:15 レノファ山口FC vs 徳島ヴォルティス

14:00 ベガルタ仙台 vs モンテディオ山形

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ジェフユナイテッド千葉

14:00 ツエーゲン金沢 vs V・ファーレン長崎

14:00 清水エスパルス vs 藤枝MYFC

14:00 ジュビロ磐田 vs ザスパクサツ群馬N

15:00 東京ヴェルディ vs FC町田ゼルビア

15:00 大分トリニータ vs ロアッソ熊本

17:00 水戸ホーリーホック vs 栃木SC

▼5月14日(日)

13:30 いわきFC vs ブラウブリッツ秋田

■第16節

▼5月17日(水)

13:30 モンテディオ山形 vs 大分トリニータ

19:00 ブラウブリッツ秋田 vs ヴァンフォーレ甲府

19:00 いわきFC vs 大宮アルディージャ

19:00 栃木SC vs 東京ヴェルディ

19:00 ザスパクサツ群馬 vs 水戸ホーリーホック

19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 清水エスパルス

19:00 FC町田ゼルビア vs レノファ山口FC

19:00 藤枝MYFC vs ジュビロ磐田

19:00 徳島ヴォルティス vs ツエーゲン金沢

19:00 V・ファーレン長崎 vs ファジアーノ岡山

19:00 ロアッソ熊本 vs ベガルタ仙台

■第17節

▼5月21日(日)

14:00 モンテディオ山形 vs ブラウブリッツ秋田

14:00 大宮アルディージャ vs ベガルタ仙台

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 栃木SC

14:00 FC町田ゼルビア vs 清水エスパルス

14:00 ツエーゲン金沢 vs ヴァンフォーレ甲府

14:00 藤枝MYFC vs 徳島ヴォルティス

14:00 レノファ山口FC vs 東京ヴェルディ

14:00 大分トリニータ vs V・ファーレン長崎

15:00 水戸ホーリーホック vs ロアッソ熊本

16:00 ジュビロ磐田 vs いわきFC

19:00 ファジアーノ岡山 vs ザスパクサツ群馬

■第18節

▼5月27日(土)

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 大宮アルディージャ

14:00 V・ファーレン長崎 vs ジュビロ磐田

▼5月28日(日)

14:00 ベガルタ仙台 vs ジェフユナイテッド千葉

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs 大分トリニータ

14:00 栃木SC vs ファジアーノ岡山

14:00 ザスパクサツ群馬 vs 藤枝MYFC

14:00 東京ヴェルディ vs いわきFC

14:00 清水エスパルス vs ツエーゲン金沢

14:00 徳島ヴォルティス vs FC町田ゼルビア

14:00 ロアッソ熊本 vs モンテディオ山形

15:00 水戸ホーリーホック vs レノファ山口FC

■第19節

▼6月3日(土)

13:00 いわきFC vs ロアッソ熊本

14:00 モンテディオ山形 vs 清水エスパルス

14:00 大宮アルディージャ vs 水戸ホーリーホック

14:00 ツエーゲン金沢 vs ザスパクサツ群馬

14:00 藤枝MYFC vs 栃木SC

14:00 レノファ山口FC vs V・ファーレン長崎

16:00 ジュビロ磐田 vs ブラウブリッツ秋田

18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs FC町田ゼルビア

19:00 ファジアーノ岡山 vs 徳島ヴォルティス

▼6月4日(日)

14:00 東京ヴェルディ vs ベガルタ仙台

14:00 大分トリニータ vs ヴァンフォーレ甲府

■第20節

▼6月11日(日)

13:05 ベガルタ仙台 vs ジュビロ磐田

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs ツエーゲン金沢

14:00 モンテディオ山形 vs いわきFC

14:00 FC町田ゼルビア vs V・ファーレン長崎

16:00 水戸ホーリーホック vs ジェフユナイテッド千葉

16:00 ヴァンフォーレ甲府 vs レノファ山口FC

16:00 徳島ヴォルティス vs 栃木SC

18:00 ザスパクサツ群馬 vs 大分トリニータ

18:00 大宮アルディージャ vs 藤枝MYFC

19:00 ファジアーノ岡山 vs 東京ヴェルディ

19:00 ロアッソ熊本 vs 清水エスパルス

■第21節

▼6月17日(土)

14:00 藤枝MYFC vs ロアッソ熊本

18:00 ツエーゲン金沢 vs 水戸ホーリーホック

19:00 徳島ヴォルティス vs モンテディオ山形

19:00 V・ファーレン長崎 vs 大宮アルディージャ

19:00 大分トリニータ vs ファジアーノ岡山

▼6月18日(日)

14:00 レノファ山口FC vs ベガルタ仙台

16:00 いわきFC vs ジェフユナイテッド千葉

18:00 栃木SC vs FC町田ゼルビア

18:00 東京ヴェルディ vs ザスパクサツ群馬

▼6月28日(水)

19:00 清水エスパルス vs ブラウブリッツ秋田

19:00 ジュビロ磐田 vs ヴァンフォーレ甲府

■第22節

▼6月24日(土)

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs 藤枝MYFC

18:00 水戸ホーリーホック vs FC町田ゼルビア

18:00 栃木SC vs レノファ山口FC

18:00 大宮アルディージャ vs いわきFC

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ファジアーノ岡山

19:00 モンテディオ山形 vs 東京ヴェルディ

19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 大分トリニータ

19:00 V・ファーレン長崎 vs ツエーゲン金沢

▼6月25日(日)

18:00 ベガルタ仙台 vs 徳島ヴォルティス

19:00 ロアッソ熊本 vs ジュビロ磐田

19:30 ザスパクサツ群馬 vs 清水エスパルス

■第23節

▼7月1日(土)

18:00 FC町田ゼルビア vs 大宮アルディージャ

18:00 清水エスパルス vs V・ファーレン長崎

19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ヴァンフォーレ甲府

19:00 ツエーゲン金沢 vs 栃木SC

19:00 ジュビロ磐田 vs 大分トリニータ

19:00 藤枝MYFC vs レノファ山口FC

19:00 ファジアーノ岡山 vs 水戸ホーリーホック

19:00 徳島ヴォルティス vs ザスパクサツ群馬

19:30 モンテディオ山形 vs ベガルタ仙台

▼7月2日(日)

18:00 ブラウブリッツ秋田 vs いわきFC

19:00 ロアッソ熊本 vs 東京ヴェルディ

■第24節

▼7月5日(水)

19:00 ベガルタ仙台 vs 清水エスパルス

19:00 いわきFC vs 栃木SC

19:00 水戸ホーリーホック vs 徳島ヴォルティス

19:00 ザスパクサツ群馬 vs ロアッソ熊本

19:00 大宮アルディージャ vs ジェフユナイテッド千葉

19:00 東京ヴェルディ vs V・ファーレン長崎

19:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ブラウブリッツ秋田

19:00 ジュビロ磐田 vs ツエーゲン金沢

19:00 ファジアーノ岡山 vs 藤枝MYFC

19:00 レノファ山口FC vs モンテディオ山形

19:00 大分トリニータ vs FC町田ゼルビア

■第25節

▼7月9日(日)

18:00 ブラウブリッツ秋田 vs ロアッソ熊本

18:00 いわきFC vs 水戸ホーリーホック

18:00 栃木SC vs ベガルタ仙台

18:00 FC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ

18:00 藤枝MYFC vs ヴァンフォーレ甲府

18:00 V・ファーレン長崎 vs レノファ山口FC

19:00 モンテディオ山形 vs ジュビロ磐田

19:00 ザスパクサツ群馬 vs 大宮アルディージャ

19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ツエーゲン金沢

19:00 徳島ヴォルティス vs ファジアーノ岡山

19:00 大分トリニータ vs 清水エスパルス

■第26節

▼7月15日(土)

18:00 東京ヴェルディ vs 徳島ヴォルティス

19:00 レノファ山口FC vs いわきFC

▼7月16日(日)

18:00 ブラウブリッツ秋田 vs FC町田ゼルビア

18:00 水戸ホーリーホック vs モンテディオ山形

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ザスパクサツ群馬

18:00 清水エスパルス vs ジェフユナイテッド千葉

18:00 ファジアーノ岡山 vs V・ファーレン長崎

19:00 大宮アルディージャ vs 栃木SC

19:00 ツエーゲン金沢 vs ベガルタ仙台

19:00 ジュビロ磐田 vs 藤枝MYFC

▼未定

未定 ロアッソ熊本 vs 大分トリニータ

■第27節

▼7月22日(土)

18:00 栃木SC vs 清水エスパルス

18:00 FC町田ゼルビア vs ジェフユナイテッド千葉

19:00 モンテディオ山形 vs V・ファーレン長崎

19:00 藤枝MYFC vs ツエーゲン金沢

19:00 レノファ山口FC vs ブラウブリッツ秋田

19:00 徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府

19:00 大分トリニータ vs いわきFC

▼7月23日(日)

18:00 水戸ホーリーホック vs 大宮アルディージャ

19:00 ベガルタ仙台 vs 東京ヴェルディ

19:00 ザスパクサツ群馬 vs ジュビロ磐田

▼7月24日(月)

19:00 ロアッソ熊本 vs ファジアーノ岡山

■第28節

▼7月29日(土)

18:00 ブラウブリッツ秋田 vs ザスパクサツ群馬

18:00 いわきFC vs ジュビロ磐田

18:00 栃木SC vs ヴァンフォーレ甲府

18:00 東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック

18:00 FC町田ゼルビア vs 徳島ヴォルティス

18:00 清水エスパルス vs ファジアーノ岡山

19:00 ベガルタ仙台 vs 藤枝MYFC

19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs レノファ山FC

19:00 V・ファーレン長崎 vs ロアッソ熊本

19:00 大分トリニータ vs モンテディオ山形

▼7月30日(日)

19:00 ツエーゲン金沢 vs 大宮アルディージャ

■第29節

▼8月5日(土)

19:00 藤枝MYFC vs モンテディオ山形

19:00 ファジアーノ岡山 vs FC町田ゼルビア

▼8月6日(日)

18:00 東京ヴェルディ vs 清水エスパルス

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ツエーゲン金沢

18:00 V・ファーレン長崎 vs いわきFC

19:00 ザスパクサツ群馬 vs 栃木SC

19:00 大宮アルディージャ vs ブラウブリッツ秋田

19:00 ジュビロ磐田 vs ベガルタ仙台

19:00 レノファ山口FC vs 大分トリニータ

19:00 徳島ヴォルティス vs ジェフユナイテッド千葉

19:00 ロアッソ熊本 vs 水戸ホーリーホック

■第30節

▼8月12日(土)

18:00 水戸ホーリーホック vs V・ファーレン長崎

18:00 FC町田ゼルビア vs ジュビロ磐田

18:00 清水エスパルス vs レノファ山口FC

19:00 モンテディオ山形 vs ジェフユナイテッド千葉

19:00 ツエーゲン金沢 vs ロアッソ熊本

19:00 大分トリニータ vs 藤枝MYFC

▼8月13日(日)

18:00 ブラウブリッツ秋田 vs 東京ヴェルディ

18:00 いわきFC vs ヴァンフォーレ甲府

18:00 栃木SC vs 徳島ヴォルティス

19:00 ベガルタ仙台 vs ザスパクサツ群馬

19:00 大宮アルディージャ vs ファジアーノ岡山

■第31節

▼8月19日(土)

18:00 いわきFC vs 東京ヴェルディ

18:00 水戸ホーリーホック vs ブラウブリッツ秋田

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ジュビロ磐田

18:00 清水エスパルス vs FC町田ゼルビア

19:00 ベガルタ仙台 vs 大宮アルディージャ

19:00 モンテディオ山形 vs ロアッソ熊本

19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 藤枝MYFC

19:00 ファジアーノ岡山 vs 大分トリニータ

19:00 V・ファーレン長崎 vs 栃木SC

▼8月20日(日)

19:00 ザスパクサツ群馬 vs ツエーゲン金沢

19:00 徳島ヴォルティス vs レノファ山口FC

■第32節

▼8月26日(土)

18:00 栃木SC vs 水戸ホーリーホック

18:00 東京ヴェルディ vs ファジアーノ岡山

18:00 FC町田ゼルビア vs モンテディオ山形

19:00 大宮アルディージャ vs V・ファーレン長崎

19:00 ツエーゲン金沢 vs 徳島ヴォルティス

19:00 ジュビロ磐田 vs ジェフユナイテッド千葉

19:00 藤枝MYFC vs ザスパクサツ群馬

19:00 レノファ山口FC vs ヴァンフォーレ甲府

19:00 大分トリニータ vs ベガルタ仙台

▼8月27日(日)

18:00 ブラウブリッツ秋田 vs 清水エスパルス

19:00 ロアッソ熊本 vs いわきFC

■第33節

▼9月2日(土)

ブラウブリッツ秋田 vs ジュビロ磐田

ツエーゲン金沢 vs 東京ヴェルディ

▼9月3日(日)

ベガルタ仙台 vs ヴァンフォーレ甲府

モンテディオ山形 vs 大宮アルディージャ

いわきFC vs ファジアーノ岡山

栃木SC vs 藤枝MYFC

ザスパクサツ群馬 vs FC町田ゼルビア

ジェフユナイテッド千葉 vs ロアッソ熊本

清水エスパルス vs 徳島ヴォルティス

レノファ山口FC vs 水戸ホーリーホック

V・ファーレン長崎 vs 大分トリニータ

■第34節

▼9月9日(土)

水戸ホーリーホック vs ツエーゲン金沢

ジェフユナイテッド千葉 vs ブラウブリッツ秋田

東京ヴェルディ vs レノファ山口FC

FC町田ゼルビア vs 栃木SC

ヴァンフォーレ甲府 vs 大分トリニータ

ファジアーノ岡山 vs ベガルタ仙台

V・ファーレン長崎 vs ザスパクサツ群馬

▼9月10日(日)

徳島ヴォルティス vs いわきFC

ロアッソ熊本 vs 藤枝MYFC

▼9月20日(水)

清水エスパルス vs モンテディオ山形 ※1

ジュビロ磐田 vs 大宮アルディージャ ※2

※1 ルヴァンカップで清水がGS敗退の場合、開催日が9月9日(土)に変更となる可能性あり

※2 ルヴァンカップで磐田がGS敗退の場合、開催日が9月9日(土)に変更となる可能性あり

■第35節

▼9月16日(土)

ブラウブリッツ秋田 vs V・ファーレン長崎

モンテディオ山形 vs ファジアーノ岡山

栃木SC vs ジェフユナイテッド千葉

大宮アルディージャ vs ロアッソ熊本

ジュビロ磐田 vs レノファ山口FC

大分トリニータ vs 徳島ヴォルティス

▼9月17日(日)

ザスパクサツ群馬 vs いわきFC

ツエーゲン金沢 vs 清水エスパルス

藤枝MYFC vs FC町田ゼルビア

▼9月15日(土)/16日(日)

ヴァンフォーレ甲府 vs 東京ヴェルディ

▼9月16日(土)/17日(日)

ベガルタ仙台 vs 水戸ホーリーホック

■第36節

▼9月23日(土・祝)

ブラウブリッツ秋田 vs モンテディオ山形

いわきFC vs ツエーゲン金沢

水戸ホーリーホック vs 大分トリニータ

ジェフユナイテッド千葉 vs ベガルタ仙台

レノファ山口FC vs ザスパクサツ群馬

V・ファーレン長崎 vs FC町田ゼルビア

▼9月24日(日)

東京ヴェルディ vs 藤枝MYFC

ファジアーノ岡山 vs ジュビロ磐田

徳島ヴォルティス vs 大宮アルディージャ

ロアッソ熊本 vs 栃木SC

▼9月23日(土・祝)/24日(日)

清水エスパルス vs ヴァンフォーレ甲府

■第37節

▼9月30日(土)

藤枝MYFC vs 清水エスパルス

大分トリニータ vs 大宮アルディージャ

▼10月1日(日)

モンテディオ山形 vs 徳島ヴォルティス

栃木SC vs ブラウブリッツ秋田

ザスパクサツ群馬 vs 東京ヴェルディ

FC町田ゼルビア vs いわきFC

ジュビロ磐田 vs V・ファーレン長崎

ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉

レノファ山口FC vs ツエーゲン金沢

▼9月29日(金)/30日(土)

ヴァンフォーレ甲府 vs 水戸ホーリーホック

▼9月30日(土)/10月1日(日)

ベガルタ仙台 vs ロアッソ熊本

■第38節

▼10月7日(土)

大宮アルディージャ vs レノファ山口FC

東京ヴェルディ vs 大分トリニータ

清水エスパルス vs ジュビロ磐田

V・ファーレン長崎 vs 藤枝MYFC

▼10月8日(日)

モンテディオ山形 vs 栃木SC

いわきFC vs ベガルタ仙台

ザスパクサツ群馬 vs ファジアーノ岡山

ジェフユナイテッド千葉 vs 水戸ホーリーホック

FC町田ゼルビア vs ヴァンフォーレ甲府

ツエーゲン金沢 vs ブラウブリッツ秋田

徳島ヴォルティス vs ロアッソ熊本

■第39節

▼10月20日(金)

ヴァンフォーレ甲府 vs V・ファーレン長崎

▼10月21日(土)

いわきFC vs 清水エスパルス

▼10月22日(日)

ブラウブリッツ秋田 vs ベガルタ仙台

水戸ホーリーホック vs ザスパクサツ群馬

栃木SC vs 大分トリニータ

東京ヴェルディ vs ジェフユナイテッド千葉

ツエーゲン金沢 vs モンテディオ山形

藤枝MYFC vs 大宮アルディージャ

レノファ山口FC vs ファジアーノ岡山

徳島ヴォルティス vs ジュビロ磐田

ロアッソ熊本 vs FC町田ゼルビア

■第40節

▼10月28日(土)

清水エスパルス vs ロアッソ熊本

ジュビロ磐田 vs 東京ヴェルディ

藤枝MYFC vs 水戸ホーリーホック

V・ファーレン長崎 vs 徳島ヴォルティス

▼10月29日(日)

モンテディオ山形 vs ザスパクサツ群馬

大宮アルディージャ vs ヴァンフォーレ甲府

ジェフユナイテッド千葉 vs いわきFC

FC町田ゼルビア vs ツエーゲン金沢

ファジアーノ岡山 vs 栃木SC

大分トリニータ vs ブラウブリッツ秋田

▼10月28日(土)/29日(日)

ベガルタ仙台 vs レノファ山口FC

■第41節

▼11月3日(金・祝)

ヴァンフォーレ甲府 vs ロアッソ熊本

▼11月4日(土)

いわきFC vs モンテディオ山形

ツエーゲン金沢 vs 大分トリニータ

徳島ヴォルティス vs 藤枝MYFC

V・ファーレン長崎 vs ベガルタ仙台

▼11月5日(日)

ザスパクサツ群馬 vs ジェフユナイテッド千葉

東京ヴェルディ vs 栃木SC

ファジアーノ岡山 vs ブラウブリッツ秋田

レノファ山口FC vs FC町田ゼルビア

▼11月8日(水)

清水エスパルス vs 大宮アルディージャ

ジュビロ磐田 vs 水戸ホーリーホック

※3 ルヴァンカップで清水がプライムステージ準決勝以前で敗退した場合、開催日が11月5日(日)に変更となる可能性あり

※4 ルヴァンカップで磐田がプライムステージ準決勝以前で敗退した場合、開催日が11月4日(土)に変更となる可能性あり

■第42節

▼11月12日(日)

ベガルタ仙台 vs FC町田ゼルビア

ブラウブリッツ秋田 vs 徳島ヴォルティス

モンテディオ山形 vs ヴァンフォーレ甲府

水戸ホーリーホック vs 清水エスパルス

栃木SC vs ジュビロ磐田

大宮アルディージャ vs 東京ヴェルディ

ジェフユナイテッド千葉 vs V・ファーレン長崎

ツエーゲン金沢 vs ファジアーノ岡山

藤枝MYFC vs いわきFC

ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC

大分トリニータ vs ザスパクサツ群馬