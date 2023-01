2023明治安田生命J1リーグの全日程が、20日に発表された。

全18チームで争われる2023シーズンのJ1リーグ。J2リーグから新たにアルビレックス新潟と横浜FCが昇格した。2月17日(金)に行われる昨季2位の川崎フロンターレと”王者”横浜F・マリノスによる“神奈川ダービー”で幕を開ける。最終節の第34節は12月3日(日)に開催される予定となっている。

なお、最下位のクラブはJ2リーグへ自動降格することなる。

日程は以下の通り。

■第1節

▼2月17日(金)

19:00 川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス

▼2月18日(土)/19日(日)

14:00 FC東京 vs 浦和レッズ

14:00 横浜FC vs 名古屋グランパス

14:00 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ

14:00 セレッソ大阪 vs アルビレックス新潟

14:00 ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡

14:00 サンフレッチェ広島 vs 北海道コンサドーレ札幌

15:00 柏レイソル vs ガンバ大阪

15:00 サガン鳥栖 vs 湘南ベルマーレ

■第2節

▼2月24日(金)

19:00 湘南ベルマーレ vs 横浜FC

▼2月25日(土)/26日(日)

14:00 横浜F・マリノス vs 浦和レッズ

15:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ヴィッセル神戸

15:00 ガンバ大阪 vs サガン鳥栖

15:00 アビスパ福岡 vs セレッソ大阪

16:00 鹿島アントラーズ vs 川崎フロンターレ

16:00 名古屋グランパス vs 京都サンガF.C.

■第3節

▼3月3日(金)

19:00 横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島

▼3月4日(土)

13:00 川崎フロンターレ vs 湘南ベルマーレ

14:00 横浜FC vs 鹿島アントラーズ

14:00 アルビレックス新潟 vs 北海道コンサドーレ札幌

14:00 京都サンガF.C. vs FC東京

14:00 ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪

15:00 浦和レッズ vs セレッソ大阪

15:00 アビスパ福岡 vs 柏レイソル

15:00 サガン鳥栖 vs 名古屋グランパス

■第4節

▼3月11日(土)

14:00 アルビレックス新潟 vs 川崎フロンターレ

14:00 ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ

▼3月12日(日)

14:00 セレッソ大阪 vs サガン鳥栖

15:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜F・マリノス

15:00 鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡

15:00 柏レイソル vs 名古屋グランパス

15:00 FC東京 vs 横浜FC

15:00 湘南ベルマーレ vs 京都サンガF.C.

16:00 ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島

■第5節

▼3月18日(土)

14:00 横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ

14:00 横浜FC vs 京都サンガF.C.

14:00 名古屋グランパス vs FC東京

15:00 浦和レッズ vs アルビレックス新潟

15:00 ガンバ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌

15:00 サガン鳥栖 vs ヴィッセル神戸

16:00 川崎フロンターレ vs セレッソ大阪

▼3月19日(日)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 柏レイソル

14:00 アビスパ福岡 vs 湘南ベルマーレ

■第6節

▼3月31日(金)

19:00 柏レイソル vs 浦和レッズ

▼4月1日(土)

14:00 横浜FC vs アビスパ福岡

14:00 アルビレックス新潟 vs 名古屋グランパス

14:00 京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸

15:00 鹿島アントラーズ vs サンフレッチェ広島

15:00 湘南ベルマーレ vs ガンバ大阪

15:00 サガン鳥栖 vs FC東京

16:00 セレッソ大阪 vs 横浜F・マリノス

19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 川崎フロンターレ

■第7節

▼4月8日(土)

19:00 横浜F・マリノス vs 横浜FC

▼4月9日(日)

14:00 セレッソ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌

14:00 ヴィッセル神戸 vs アルビレックス新潟

14:00 サンフレッチェ広島 vs サガン鳥栖

15:00 FC東京 vs 湘南ベルマーレ

15:00 名古屋グランパス vs 浦和レッズ

15:00 ガンバ大阪 vs 川崎フロンターレ

15:00 アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C.

19:00 柏レイソル vs 鹿島アントラーズ

■第8節

▼4月15日(土)

14:00 横浜FC vs サンフレッチェ広島

14:00 アルビレックス新潟 vs アビスパ福岡

15:00 浦和レッズ vs 北海道コンサドーレ札幌

15:00 川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス

15:00 湘南ベルマーレ vs 横浜F・マリノス

15:00 サガン鳥栖 vs 柏レイソル

16:00 鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸

16:00 FC東京 vs セレッソ大阪

16:00 京都サンガF.C. vs ガンバ大阪

■第9節

▼4月22日(土)

14:00 サンフレッチェ広島 vs FC東京

19:00 ヴィッセル神戸 vs 横浜F・マリノス

▼4月23日(日)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs アビスパ福岡

14:00 アルビレックス新潟 vs 鹿島アントラーズ

14:00 京都サンガF.C. vs サガン鳥栖

14:00 セレッソ大阪 vs 柏レイソル

15:00 名古屋グランパス vs 湘南ベルマーレ

16:00 川崎フロンターレ vs 浦和レッズ

16:00 ガンバ大阪 vs 横浜FC

■第10節

▼4月29日(土・祝)

14:00 横浜FC vs 北海道コンサドーレ札幌

14:00 セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島

14:00 ヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレ

15:00 柏レイソル vs 京都サンガF.C.

15:00 FC東京 vs アルビレックス新潟

15:00 横浜F・マリノス vs 名古屋グランパス

17:00 アビスパ福岡 vs 川崎フロンターレ

19:00 鹿島アントラーズ vs ガンバ大阪

▼5月10日(水)

19:30 浦和レッズ vs サガン鳥栖

■第11節

▼5月3日(水・祝)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 鹿島アントラーズ

14:00 京都サンガF.C. vs 川崎フロンターレ

14:00 ガンバ大阪 vs セレッソ大阪

15:00 湘南ベルマーレ vs 柏レイソル

15:00 名古屋グランパス vs ヴィッセル神戸

15:00 アビスパ福岡 vs FC東京

15:00 サガン鳥栖 vs 横浜F・マリノス

19:00 横浜FC vs アルビレックス新潟

▼5月31日(水)

19:30 浦和レッズ vs サンフレッチェ広島

■第12節

▼5月6日(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs FC東京

19:00 名古屋グランパス vs ガンバ大阪

▼5月7日(日)

13:00 サンフレッチェ広島 vs アビスパ福岡

14:00 横浜F・マリノス vs 京都サンガF.C.

14:00 アルビレックス新潟 vs 柏レイソル

14:00 セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ

14:00 ヴィッセル神戸 vs 横浜FC

15:00 川崎フロンターレ vs サガン鳥栖

▼6月28日(水)

19:30 浦和レッズ vs 湘南ベルマーレ

■第13節

▼5月12日(金)

19:30 FC東京 vs 川崎フロンターレ

▼5月13日(土)

14:00 ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島

15:00 湘南ベルマーレ vs 北海道コンサドーレ札幌

16:00 柏レイソル vs 横浜FC

▼5月14日(日)

13:30 鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス

13:30 アルビレックス新潟 vs 横浜F・マリノス

13:30 京都サンガF.C. vs セレッソ大阪

13:30 アビスパ福岡 vs サガン鳥栖

16:00 浦和レッズ vs ガンバ大阪

■第14節

▼5月19日(金)

19:30 北海道コンサドーレ札幌 vs 京都サンガF.C.

▼5月20日(土)

13:00 アビスパ福岡 vs 浦和レッズ

15:00 鹿島アントラーズ vs FC東京

15:00 湘南ベルマーレ vs セレッソ大阪

15:00 名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島

16:00 柏レイソル vs ヴィッセル神戸

16:00 横浜FC vs 川崎フロンターレ

17:00 サガン鳥栖 vs アルビレックス新潟

19:00 ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス

■第15節

▼5月27日(土)

13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 名古屋グランパス

14:00 ヴィッセル神戸 vs FC東京

14:00 サンフレッチェ広島 vs 湘南ベルマーレ

17:00 サガン鳥栖 vs 鹿島アントラーズ

19:00 京都サンガF.C. vs 浦和レッズ

▼5月28日(日)

14:00 横浜F・マリノス vs アビスパ福岡

14:00 アルビレックス新潟 vs ガンバ大阪

14:00 セレッソ大阪 vs 横浜FC

17:00 川崎フロンターレ vs 柏レイソル

■第16節

▼6月3日(土)

14:00 ヴィッセル神戸 vs 川崎フロンターレ

15:00 FC東京 vs 横浜F・マリノス

15:00 湘南ベルマーレ vs アルビレックス新潟

16:00 名古屋グランパス vs セレッソ大阪

18:00 アビスパ福岡 vs ガンバ大阪

18:30 横浜FC vs サガン鳥栖

19:00 柏レイソル vs 北海道コンサドーレ札幌

▼6月4日(日)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C.

17:00 浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ

■第17節

▼6月10日(土)

16:00 横浜F・マリノス vs 柏レイソル

19:00 セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸

19:00 サガン鳥栖 vs 北海道コンサドーレ札幌

▼6月11日(日)

14:00 アルビレックス新潟 vs 京都サンガF.C.

16:00 名古屋グランパス vs アビスパ福岡

18:00 鹿島アントラーズ vs 湘南ベルマーレ

18:00 ガンバ大阪 vs FC東京

18:30 横浜FC vs 浦和レッズ

19:00 川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島

■第18節

▼6月24日(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs セレッソ大阪

19:00 柏レイソル vs アルビレックス新潟

19:00 FC東京 vs 名古屋グランパス

19:00 湘南ベルマーレ vs サガン鳥栖

19:00 京都サンガF.C. vs 横浜FC

19:00 ガンバ大阪 vs 鹿島アントラーズ

19:00 サンフレッチェ広島 vs 横浜F・マリノス

19:30 浦和レッズ vs 川崎フロンターレ

▼6月25日(日)

19:00 アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸

■第19節

▼6月30日(金)

19:00 セレッソ大阪 vs アビスパ福岡

▼7月1日(土)

18:00 鹿島アントラーズ vs 京都サンガF.C.

18:00 アルビレックス新潟 vs サンフレッチェ広島

18:00 名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ

18:30 横浜FC vs ガンバ大阪

19:00 FC東京 vs 柏レイソル

19:00 ヴィッセル神戸 vs 北海道コンサドーレ札幌

19:00 サガン鳥栖 vs 浦和レッズ

▼7月2日(日)

19:00 横浜F・マリノス vs 湘南ベルマーレ

■第20節

▼7月7日(金)

19:00 アルビレックス新潟 vs ヴィッセル神戸

▼7月8日(土)

18:00 名古屋グランパス vs 横浜F・マリノス

18:30 サンフレッチェ広島 vs 鹿島アントラーズ

19:00 浦和レッズ vs FC東京

19:00 柏レイソル vs 湘南ベルマーレ

19:00 川崎フロンターレ vs 横浜FC

19:00 ガンバ大阪 vs 京都サンガF.C.

19:00 アビスパ福岡 vs 北海道コンサドーレ札幌

19:30 サガン鳥栖 vs セレッソ大阪

■第21節

▼7月15日(土)

13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs アルビレックス新潟

19:00 横浜F・マリノス vs 川崎フロンターレ

▼7月16日(日)

18:00 サンフレッチェ広島 vs 横浜FC

19:00 FC東京 vs 鹿島アントラーズ

19:00 湘南ベルマーレ vs アビスパ福岡

19:00 京都サンガF.C. vs 名古屋グランパス

19:00 ガンバ大阪 vs 柏レイソル

19:00 セレッソ大阪 vs 浦和レッズ

19:00 ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖

■第22節

▼8月5日(土)

19:00 湘南ベルマーレ vs サンフレッチェ広島

19:00 名古屋グランパス vs アルビレックス新潟

▼8月6日(日)

18:00 鹿島アントラーズ vs 北海道コンサドーレ札幌

18:30 横浜FC vs ヴィッセル神戸

19:00 浦和レッズ vs 横浜F・マリノス

19:00 川崎フロンターレ vs ガンバ大阪

19:00 京都サンガF.C. vs 柏レイソル

19:00 セレッソ大阪 vs FC東京

19:00 サガン鳥栖 vs アビスパ福岡

■第23節

▼8月12日(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs サガン鳥栖

18:00 アルビレックス新潟 vs 湘南ベルマーレ

19:00 柏レイソル vs セレッソ大阪

19:00 FC東京 vs 京都サンガF.C.

19:00 川崎フロンターレ vs ヴィッセル神戸

19:00 アビスパ福岡 vs 横浜FC

19:30 横浜F・マリノス vs ガンバ大阪

▼8月13日(日)

18:00 名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ

18:00 サンフレチェ広島 vs 浦和レッズ

■第24節

▼8月18日(金)

19:00 アビスパ福岡 vs アルビレックス新潟

▼8月19日(土)

18:00 鹿島アントラーズ vs サガン鳥栖

19:00 浦和レッズ vs 名古屋グランパス

19:00 京都サンガF.C. vs 北海道コンサドーレ札幌

19:00 ガンバ大阪 vs 湘南ベルマーレ

19:00 ヴィッセル神戸 vs 柏レイソル

19:00 サンフレッチェ広島 vs 川崎フロンターレ

19:30 横浜F・マリノス vs FC東京

▼8月20日(日)

18:30 横浜FC vs セレッソ大阪

■第25節

▼8月25日(金)

19:00 湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ

▼8月26日(土)

18:00 鹿島アントラーズ vs アルビレックス新潟

18:30 横浜FC vs 横浜F・マリノス

19:00 柏レイソル vs サンフレッチェ広島

19:00 FC東京 vs ヴィッセル神戸

19:00 川崎フロンターレ vs 北海道コンサドーレ札幌

19:00 京都サンガF.C. vs アビスパ福岡

19:00 セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス

19:00 サガン鳥栖 vs ガンバ大阪

■第26節

▼9月2日(土)or3日(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs ガンバ大阪

柏レイソル vs 横浜F・マリノス

FC東京 vs アビスパ福岡

湘南ベルマーレ vs 鹿島アントラーズ

アルビレックス新潟 vs 浦和レッズ

名古屋グランパス vs 横浜FC

セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ

ヴィッセル神戸 vs 京都サンガF.C.

サガン鳥栖 vs サンフレッチェ広島

■第27節

▼9月15日(金)or16日(土)

川崎フロンターレ vs FC東京

横浜F・マリノス vs サガン鳥栖

浦和レッズ vs 京都サンガF.C.

サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸

▼9月16日(土)or9月17日(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs 湘南ベルマーレ

鹿島アントラーズ vs 柏レイソル

横浜FC vs アルビレックス新潟

ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス

■第28節

▼9月23日(土・祝)

FC東京 vs サガン鳥栖

▼9月23日(土・祝)or24日(日)

鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス

柏レイソル vs アビスパ福岡

湘南ベルマーレ vs 川崎フロンターレ

アルビレックス新潟 vs 横浜FC

名古屋グランパス vs 北海道コンサドーレ札幌

京都サンガF.C. vs サンフレッチェ広島

ガンバ大阪 vs 浦和レッズ

ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪

■第29節

▼9月29日(金)or30日(土)

川崎フロンターレ vs アルビレックス新潟

横浜F・マリノス vs ヴィッセル神戸

浦和レッズ vs 横浜FC

サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス

▼9月30日(土)or10月1日(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs 柏レイソル

FC東京 vs ガンバ大阪

セレッソ大阪 vs 湘南ベルマーレ

アビスパ福岡 vs 鹿島アントラーズ

サガン鳥栖 vs 京都サンガF.C.

■第30節

▼10月20日(金)or21日(土)

川崎フロンターレ vs アビスパ福岡

横浜F・マリノス vs 北海道コンサドーレ札幌

浦和レッズ vs 柏レイソル

サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪

▼10月21日(土)or22日(日)

横浜FC vs FC東京

アルビレックス新潟 vs サガン鳥栖

京都サンガF.C. vs 湘南ベルマーレ

ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス

ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズ

■第31節

▼10月28日(土)or29日(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜FC

鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ

柏レイソル vs 川崎フロンターレ

FC東京 vs サンフレッチェ広島

湘南ベルマーレ vs ヴィッセル神戸

名古屋グランパス vs サガン鳥栖

京都サンガF.C. vs アルビレックス新潟

セレッソ大阪 vs ガンバ大阪

アビスパ福岡 vs 横浜F・マリノス

■第32節

▼11月11日(土)

鹿島アントラーズ vs 柏レイソル

湘南ベルマーレ vs 名古屋グランパス

アルビレックス新潟 vs FC東京

ガンバ大阪 vs アビスパ福岡

サガン鳥栖 vs 横浜FC

北海道コンサドーレ札幌 vs サンフレッチェ広島

浦和レッズ vs ヴィッセル神戸

川崎フロンターレ vs 京都サンガF.C.

横浜F・マリノス vs セレッソ大阪

■第33節

▼11月25日(土)

柏レイソル vs サガン鳥栖

FC東京 vs 北海道コンサドーレ札幌

横浜FC vs 湘南ベルマーレ

セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.

ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス

川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ

横浜F・マリノス vs アルビレックス新潟

浦和レッズ vs アビスパ福岡

サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪

■第34節

▼12月3日(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs 浦和レッズ

鹿島アントラーズ vs 横浜FC

湘南ベルマーレ vs FC東京

アルビレックス新潟 vs セレッソ大阪

名古屋グランパス vs 柏レイソル

京都サンガF.C. vs 横浜F・マリノス

ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸

アビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島

サガン鳥栖 vs 川崎フロンターレ

■J1昇格プレーオフ

準決勝 11月25日(土)or26日(日)

決勝 12月2日(土)