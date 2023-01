ザ・ローリング・ストーンズとミック・ジャガーがTikTok公式アカウント開設

TikTokにて、半世紀にわたり音楽シーンの第一線で活動し続けるロック・バンド・ザ・ローリング・ストーンズの公式アカウントが開設され、270以上の楽曲が解禁。また、それに合わせてミック・ジャガーのTikTok公式アカウントも開設された。

1962年に結成され、何度も全英チャート1位を獲得してきたロック・バンド・ザ・ローリング・ストーンズ。「Start Me Up」「Its Only Rock N Roll(But I Like It)」「Miss You」などの世界的なヒット曲を含む270以上の楽曲がTikTok上で使用できるようになった。

関連記事:デヴィッド・クロスビーが81歳で死去 60年代ロックの形成に貢献

今後、ザ・ローリング・ストーンズのTikTok公式アカウントでは、彼らのライブやスタジオ・レコーディングでの舞台裏の様子などが投稿される予定。

ザ・ローリング・ストーンズTikTok公式アカウント:https://www.tiktok.com/@therollingstones

ミック・ジャガーTikTok公式アカウント:https://www.tiktok.com/@jagger