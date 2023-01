CHiCO with HoneyWorksは『ｉ』を歌っているけど…恋愛相談は苦手!?「なんで呼ばれたのか不思議」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月19日(木)の放送は、CHiCO with HoneyWorksのCHiCOさんがゲスト出演。今回の番組テーマが『恋愛下手だけど、何か相談ある?』ということで、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、臨時教頭のとーやま委員(グランジ・遠山大輔)と“恋愛相談経験”について語りました。こもり校長:とーやま委員は恋愛してますか?とーやま委員:恋愛? 僕は、最近の恋愛と言ったら……11年前? 彼女がいなくなって、11周年を迎えております。こもり校長:11周年!? おめでとうございます!とーやま委員:ありがとうございます(笑)。こもり校長は……? 彼女とか恋人とかってどうなっての!? って、みんな思ってるよ。あんまり、そういう影を出さないでしょ?こもり校長:出さないというか、出ない!とーやま委員:そもそもない?こもり校長:ない! 自分的にはちょっと悔しい部分でもあるんですよ。この業界にいて、この職種なわけじゃないですか……。とーやま委員:大人気グループですよね!? あなたの顔を、お昼の番組でも見たりとかするよ!?こもり校長:ありがとうございます。とーやま委員:あなたは、華やかな世界の方でしょ!?こもり校長:だから、匂いとかを感じさせられたら色気につながると思うんですけど、それが出ないことに、ちょっと悔しさを感じていたり。とーやま委員:じゃあ、恋愛に対するパワーはあるわけね?こもり校長:ありますよ!とーやま委員:(笑)。こもり校長:こんな僕たちが、今日は恋愛相談の授業をしていきます……!とーやま委員:生徒(リスナー)のみんなは、「こんな2人で大丈夫か!?」って強く思っているよ。こもり校長:大丈夫です。今夜は助っ人ゲストが来てくれます!こもり校長:CHiCO with HoneyWorksといえば、(デビュー)アルバムが『世界はiに満ちている』、(2ndアルバムが)『私を染めるiの歌』、(3rdアルバムが)『瞬く世界にiを揺らせ』、そして2022年10月リリースの4thアルバムが『iは自由で、縛れない。』と、すべてに『i』が入っているじゃないですか。ということは……恋愛相談は絶対に得意ですよね!?CHiCO:どこからその自信がわいてきたのか、ちょっとわからないですけど……(笑)。恋愛曲を歌っていれば(恋愛相談に)強い! みたいな……いや、だめですよ(笑)。とーやま委員:そんなに単純じゃないってことだ(笑)。CHiCO:逆に、なんでこの日に呼ばれたのか不思議でならないくらいです。全員:(笑)。とーやま委員:CHiCO先生は、恋愛相談を受けたことはあるんですか?CHiCO:あります。その回答をするのは苦手ですけど、聞きたくはなるんですよね。SNSで匿名の相談をもらって、私の力だけでは不足なので、ツイキャス(のライブ配信)で「一緒に答えを考えようか~」みたいな(笑)。みんなで考えたほうが解決しそうなものを話し合ったりはしています。とーやま委員:そういう3人が、相談にのるわけね。こもり校長:究極、迷子になる可能性もありますが(笑)。こんな僕らでもいい! 恋愛下手でも誰でもいいから聞いてくれ! という、恋愛に悩んでいる生徒(リスナー)は、ぜひメッセージを送ってきてくれ!CHiCO with HoneyWorksは、2023年2月18日(土)の大阪・Zepp Osaka Baysideを皮切りに、全国Zeppツアー『LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2023 「iは自由で、縛れない。」』を開催。CHiCOさんは、「アルバムを引っ提げてのツアーなので、初お披露目楽曲もあります。(コロナ禍でかなわなかった)久しぶりのオールスタンディングなので、どうやってみんながライブハウスを楽しむんだろう、というワクワク感があります」と話していました。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、とーやま委員(マンスリー教頭/グランジ・遠山大輔)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/