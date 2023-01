CHiCO（CHiCO with HoneyWorks）が恋愛相談でベストアンサー「片思い中の男友達にバレンタインチョコを渡すには!?」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月19日(木)の放送は、CHiCO with HoneyWorksのCHiCOさんがゲスト出演。『恋愛下手だけど、何か相談ある?』をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、臨時教頭のとーやま委員(グランジ・遠山大輔)とともに、10代リスナーの恋愛経験にのりました。電話をつないだ3人のリスナーのなかから、好きな男子にバレンタインのチョコを渡したいという16歳のリスナーとのやり取りと3人のアイデアを紹介します。こもり校長:今夜は、恋愛下手な俺たちが、生徒(リスナー)の恋愛相談にのっていきたいと思います……!同じ書道部の男子のことが好きです。仲はいいのですが、相手が自分のことを恋愛対象として見ているのかはわかりません。バレンタインに告白しようと思っているのですが、女性としてドキドキさせるにはどうしたらいいでしょうか?こもり校長:ぶっちゃけ、脈はありそうなの?リスナー:部活の女子の中では、一番しゃべっていると思います。とーやま委員:その彼は、どういうところがいいの?リスナー:その子と一緒にいるときの自分は、素直でいられるんです。CHiCO:いい……!こもり校長:歌詞みたい(笑)。リスナー:あとは、優しいですね。CHiCO:聞いていると、良さそうですよね。ちなみにその男の子は、他の女の子としゃべったりもするんですか?リスナー:必要以上にしゃべっているイメージはないです。こもり校長:なるほどね。その子は、女子と話すのは得意ではなさそうなのかな?リスナー:あんまり見かけないです。とーやま委員:その分、自分に対してもどう思っているかわからないんだね。こもり校長:相手にドキドキさせるチョコの渡し方、ということですが……?CHiCO:男性は、理想のもらい方とかありますか?こもり校長:僕は1個あるんですけど……いまどきって、友チョコとかあるじゃないですか。クラスの男子全員に渡していて、自分のターンになったときに「別であるから待っておいて」と言われる、っていうのが理想でした。CHiCO・とーやま委員:あー!とーやま委員:嬉しいよね。こもり校長:こういう経験はないけど、理想ですね。とーやま委員:俺は……棒状のチョコを用意してほしいかな。こもり校長:棒状!?とーやま委員:彼が書道をする半紙の上に、文鎮のようにチョコを置くっていう。リスナー:(笑)。CHiCO:これ、大喜利が始まってます!?(笑)。とーやま委員:違う違う……(笑)。俺がその男子だったら、「えっ!?」ってなって、めちゃくちゃドキドキする。CHiCO:でも、それは“困惑”のドキ! ですよ(笑)。こもり校長:相手を“ドキドキ”させるんですからね。これは、怪しいですよ。とーやま委員:しないかな……?(笑)。CHiCO:私の場合は、どう渡すか、ですから……。せっかく部活が一緒なので、2人きりになる瞬間も多いと思うんですよ。なので普通に、「ちょっと頑張っ(て作っ)たから食べて」「感想待ってるね」と言って渡すとか……。素直に言うのがいいんじゃないかな。とーやま委員:うんうん、ストレートに気さくにね。CHiCO:そうそう。なんだったら、「○○くんのために頑張ったから!」みたいな一言を添えて……。リスナー:うわぁっ。こもり校長:今、ちょっと(リスナーに)刺さったな(笑)。CHiCO:刺さったな~!(笑)。こもり校長:3パターン(のアイデアが)出たけど、どれか参考になりそう?リスナー:やっぱり、CHiCO先生が……。CHiCO:よっしゃ!こもり校長・とーやま委員:なんだよぉ~!CHiCO:やっぱり女の子だからわかるのよ!こもり校長:CHiCO先生のアイデアは、イメージできた?リスナー:できました。とーやま委員:校長のやつは?リスナー:じゃあ……それも、組み合わせられたら……。CHiCO:3つ(のアイデア)をフルセットでできますよ!とーやま委員:渡すチョコの形を文鎮にすればね。リスナー:文鎮は……考えておきます。全員:(笑)。こもり校長:でも、参考になるアイデアがあってよかったよ。とーやま委員:うん!CHiCO:よかった~。こもり校長:思いが伝わるように、頑張れよ!リスナー:頑張ります!このほかには、・「12月に付き合った彼女と、照れてしまってデートにも誘えない」という15歳・「付き合って2ヵ月の彼氏が、LINEを全然返さない」という16歳と電話をつなぎ、CHiCOさんとともに解決策を考えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、とーやま委員(マンスリー教頭/グランジ・遠山大輔)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/