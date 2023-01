カネヨリマサル・ちとせみな「自分の心が片付くタイミングって人それぞれ」“元彼が忘れられない”10代に贈る1曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。1月18日(水)の放送では、ガールズ3ピースロックバンド・カネヨリマサルのちとせみなさん(Vo&Gt)が登場。10代リスナーの恋の相談にのりました。自然消滅してしまった元彼のことが忘れられなくて、ここ数年いわゆる好きぴという人ができません! どうすれば次の恋に進めますか?ちとせみな:私も失恋して忘れられない人がずっといて、「この気持ちわかるなぁ」と思って「ガールズユースとディサポイントメント」を選びました。サビ部分で“いつか悲しみたちを捨てて 女の子は走るのです”っていう歌詞があるんですけど、無理に好きな人を作ろうとか忘れようとか思っても、自分はうまくいかなくて……。やっぱり自分の心が片付くタイミングって、人それぞれあると思うんです。時間がどれだけかかったとか、他の人はうまくいってるのにとかは全く関係なく、自分の心を大切に。整理ができるときは、絶対に来るので!悲しみたちをいつか捨てて、走れる日が来ると絶対に思います!今回、リスナーに贈った「ガールズユースとディサポイントメント」は、2020年リリースのセカンドミニアルバム『心は洗濯機のなか』に収録されています。1月25日(水)には、メジャーファーストフルアルバム『わたしのノクターン』をリリース。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/