LiSA お正月におみくじ2回「開けたらどちらも大吉でした！」

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。1月18日(水)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに、お正月に引いたおみくじのエピソードを語りました。LiSA先生、あけおめです! 聞いてください。初詣に行ったときに、おみくじで人生初めての「凶」を引いてしまいました。凶って本当に入っているんだという驚きと、2023年のスタートダッシュで転んだ感じでショックでした。LiSA先生は、初詣に行かれましたか?(15歳)LiSA:あ~、それは残念でしたね。でも……私思うんだけど、お正月ぐらい凶入れておかないでほしいよね(笑)。そこらへんちょっとだけ気にしておいてほしいなって思わない?(笑)。LiSA先生は絶対に凶を引かない場所っていうのがあって、そこで自分の気分を上げるみたいな神社がありますよ。ちなみに、LiSA先生は今年なぜかおみくじを2つ引いてしまいました。私自身うさぎ年なのでうさぎのフィギュアがついた占いを1個買って、普通にもう1個おみくじを引いてたんです。そしたらうさぎのフィギュアにもちゃんとおみくじがついていて……! 「あー2枚引いちゃったー、どっち開けよう?」ってなったんですけど、結局開けたらどちらも大吉でした! すまんっ!でも凶で始まったってことは、上がるしかないから。ぜひ、気をつけながら楽しんでください!