Jリーグは20日、2023年5月15日にリーグ開幕30周年を迎えることを記念して、5月12日から14日に開催する2023明治安田生命J1リーグ第13節、J2リーグ第15節、J3リーグ第10節の全ての試合を『Jリーグ30周年記念マッチ』として開催することを発表した。

今回の発表によると、リーグ開幕30周年を迎えることを記念して、5月12日から14日に開催する各カテゴリーのリーグ戦を『Jリーグ30周年記念マッチ』と銘打って開催することが決定した。また、1993年5月15日にJリーグ開幕戦(ヴェルディ川崎 vs 横浜マリノス)が国立競技場にて開催されたことに伴い、同競技場にて開催する『FC東京 vs 川崎フロンターレ』と、『鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス』の2試合は『Jリーグ30周年記念スペシャルマッチ』として様々な施策や演出を実施することも併せて伝えている。

【Jリーグ30周年記念スペシャルマッチ 対象試合】

2023明治安田生命J1リーグ 第13節

▼5月12日(金)

19:30 FC東京 vs 川崎フロンターレ

▼5月14日(日)

14:00 鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス

【Jリーグ30周年記念マッチ 対象試合】

2023明治安田生命J1リーグ 第13節

▼5月13日(土)

14:00 ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島

15:00 湘南ベルマーレ vs 北海道コンサドーレ札幌

16:00 柏レイソル vs 横浜FC

▼5月14日(日)

13:30 アルビレックス新潟 vs 横浜F・マリノス

13:30 京都サンガF.C. vs セレッソ大阪

13:30 アビスパ福岡 vs サガン鳥栖

16:00 浦和レッズ vs ガンバ大阪

2023明治安田生命J2リーグ 第15節

▼5月13日(土)

13:00 ファジアーノ岡山 vs 大宮アルディージャ

13:15 レノファ山口FC vs 徳島ヴォルティス

14:00 ベガルタ仙台 vs モンテディオ山形

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ジェフユナイテッド千葉

14:00 ツエーゲン金沢 vs V・ファーレン長崎

14:00 清水エスパルス vs 藤枝MYFC

14:00 ジュビロ磐田 vs ザスパクサツ群馬

15:00 東京ヴェルディ vs FC町田ゼルビア

15:00 大分トリニータ vs ロアッソ熊本

17:00 水戸ホーリーホック栃木SC

▼5月14日(日)

13:30 いわきFC vs ブラウブリッツ秋田

2023明治安田生命J3リーグ 第10節

▼5月13日(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs SC相模原

13:00 奈良クラブ vs FC大阪

18:00 AC長野パルセイロ vs 松本山雅FC

▼5月14日(日)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs アスルクラロ沼津

13:30 ヴァンラーレ八戸 vs いわてグルージャ盛岡

13:30 FC今治 vs 愛媛FC

13:30 鹿児島ユナイテッドFC vs FC琉球

14:00 カターレ富山 vs 福島ユナイテッドFC

14:00 カマタマーレ讃岐 vs FC岐阜

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs テゲバジャーロ宮崎