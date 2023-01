5月3日から7日まで埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催されるロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2023」の出演アーティスト第3弾、および各アーティストの出演日割りが発表された。

今回出演が明らかになったのは3日出演の片平実(Getting Better)、THE KEBABS、SKY-HI、This is LAST、Novel Core、4日出演のクリープハイプ、TENDRE、Vaundy、BREIMEN、Ryu Matsuyama、5日出演のOchunism、Creepy Nuts、そこに鳴る、帝国喫茶、黒子首、6日出演のtotemぽぉる、the band apart、マキシマム ザ ホルモン、7日出演のACIDMAN、DJダイノジ、BRAHMAN、bokula.の22組。これまで発表済みのアーティストと合わせて75組の出演が決定している。

フェス公式アプリでは現在、チケットの第2次先行販売を先着順で行っている。受付期限は2月21日まで。

VIVA LA ROCK 2023

2023年5月3日(水・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

大森靖子 / THE ORAL CIGARETTES / 岡崎体育 / 片平実(Getting Better) / KEYTALK

キュウソネコカミ / THE KEBABS / go!go!vanillas / SHISHAMO / SKY-HI / Chilli Beans. / This is LAST / Tele / Novel Core / MY FIRST STORY / マカロニえんぴつ / and more





2023年5月4日(木・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

秋山黄色 / クリープハイプ / スガシカオ / TAIKING(Suchmos) / Dios / TENDRE / Vaundy / Bialystocks / BE:FIRST / VIVA LA J-ROCK ANTHEMS(亀田誠治[B] 、加藤隆志[G / 東京スカパラダイスオーケストラ] 、ピエール中野[Dr / 凛として時雨]、伊澤一葉[Key]) / BREIMEN / UNISON SQUARE GARDEN / Ryu Matsuyama / ROTH BART BARON / and more





2023年5月5日(金・祝)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

indigo la End / Ochunism / ODD Foot Works / Creepy Nuts / Saucy Dog / 水曜日のカンパネラ / SUPER BEAVER / そこに鳴る / 帝国喫茶 / XIIX / にしな / BiSH / フレデリック / 黒子首 / 凛として時雨 / and more





2023年5月6日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

打首獄門同好会 / 大宮セブン / サバシスター / ジェニーハイ / シンガーズハイ / the dadadadys / 東京スカパラダイスオーケストラ / totemぽぉる / Panorama Panama Town / ハルカミライ / the band apart / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー / and more



2023年5月7日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

ART-SCHOOL / ACIDMAN / SiM / 四星球 / DJダイノジ / the telephones / 10-FEET / ドミコ / Dragon Ash / ねぐせ。 / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / HEY-SMITH / bokula. / ザ・リーサルウェポンズ / ROTTENGRAFFTY / and more