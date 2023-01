アメリカのアニメ配信事業大手・クランチロールが主催する「クランチロール・アニメアワード2023」のノミネート作品が発表された。

前年のアニメ作品を表彰するものとして、2017年より開催されている「クランチロール・アニメアワード」。世界各国のアニメ業界関係者とメディアの専門家で構成された審査委員会により、「アニメ・オブ・ザ・イヤー」「最優秀アニソン賞」「最優秀監督賞」「最優秀声優賞」「『何があっても守りたい』キャラクター賞」などのカテゴリごとに6作品または6人がノミネートされた。日本時間1月20日2時から26日10時までオンラインでファン投票を受け付け、結果は3月4日の授賞式で発表。今年の授賞式は東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われ、天城サリーとジョン・カビラが司会を担当する。ノミネート作の一覧は下記のリストで確認を。

「クランチロール・アニメアワード2023」ノミネート作品・キャスト一覧

アニメ・オブ・ザ・イヤー

「進撃の巨人 The Final Season Part 2」

「サイバーパンク エッジランナーズ」

「鬼滅の刃 遊郭編」

「リコリス・リコイル」

「王様ランキング(第2クール)」

「SPYxFAMILY(第1クール)」

最優秀アクション作品賞

「進撃の巨人 The Final Season Part 2」

「サイバーパンク エッジランナーズ」

「鬼滅の刃 遊郭編」

「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」

「リコリス・リコイル」

「SPYxFAMILY(第1クール)」

最優秀アニメーション賞

「明日ちゃんのセーラー服」

「進撃の巨人 The Final Season Part 2」

「サイバーパンク エッジランナーズ」

「鬼滅の刃 遊郭編」

「王様ランキング(第2クール)」

「SPYxFAMILY(第1クール)」

最優秀アニソン賞

QUEENDOM「チキチキバンバン」(「パリピ孔明」)

星野源「喜劇」(「SPYxFAMILY(第1クール)」)

白銀御行(CV:古川慎)& 藤原千花(CV:小原好美)「My Nonfiction」(「かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-」)

ウタ from ONE PIECE FILM RED「新時代」 (「ONE PIECE FILM RED」)

ReoNa「シャル・ウィ・ダンス?」(「シャドーハウス 2nd Season」)

SiM「The Rumbling」(「進撃の巨人 The Final Season Part 2」)

最優秀キャラクターデザイン賞

「サイバーパンク エッジランナーズ」

「鬼滅の刃 遊郭編」

「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」

「その着せ替え人形は恋をする」

「王様ランキング(第2クール)」

「SPYxFAMILY(第1クール)」

最優秀コメディ作品賞

「かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-」

「コタローは1人暮らし」

「その着せ替え人形は恋をする」

「SPYxFAMILY(第1クール)」

「異世界おじさん」

「パリピ孔明」

最優秀継続シリーズ賞

「進撃の巨人」(進撃の巨人 The Final Season Part 2)

「鬼滅の刃」(鬼滅の刃 遊郭編)

「ジョジョの奇妙な冒険」(ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン)

「かぐや様は告らせたい」(かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-)

「メイドインアビス」(メイドインアビス 烈日の黄金郷)

「ONE PIECE」

最優秀監督賞

外崎春雄「鬼滅の刃 遊郭編」

今石洋之「サイバーパンク エッジランナーズ」

古橋一浩「SPYxFAMILY(第1クール)」

足立慎吾「リコリス・リコイル」

八田洋介「王様ランキング(第2クール)」

林祐一郎「進撃の巨人 The Final Season Part 2」

最優秀ドラマ作品賞

「86―エイティシックス―(第2クール)」

「進撃の巨人 The Final Season Part 2」

「サイバーパンク エッジランナーズ」

「ダンス・ダンス・ダンスール」

「コタローは1人暮らし」

「メイドインアビス 烈日の黄金郷」

最優秀エンディング賞

ヒグチアイ「悪魔の子」(「進撃の巨人 The Final Season Part 2」)

星野源「喜劇」(「SPYxFAMILY(第1クール)」)

鈴木愛理「ハートはお手上げ」(「かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-」)

あかせあかり「恋ノ行方」(「その着せ替え人形は恋をする」)

FantasticYouth「小喋日和」(「古見さんは、コミュ症です。(第2期)」)

Creepy Nuts「よふかしのうた」(「よふかしのうた」)

最優秀ファンタジー作品賞

「鬼滅の刃 遊郭編」

「メイドインアビス 烈日の黄金郷」

「無職転生 ~異世界行ったら本気だす~(第2クール)」

「オーバーロードIV」

「王様ランキング(第2クール)」

「ヴァニタスの手記(第2クール)」

最優秀長編アニメ賞

「バブル」

「ドラゴンボール超 スーパーヒーロー」

「犬王」

「劇場版 呪術廻戦 0」

「ONE PIECE FILM RED」

「鹿の王 ユナと約束の旅」

最優秀主演キャラクター賞

ボッジ「王様ランキング(第2クール)」

錦木千束「リコリス・リコイル」

デイビット・マルティネス「サイバーパンク エッジランナーズ」

エレン・イェーガー「進撃の巨人 The Final Season Part 2」

ロイド・フォージャー「SPYxFAMILY(第1クール)」

喜多川海夢「その着せ替え人形は恋をする」

最優秀新シリーズ賞

「よふかしのうた」

「サイバーパンク エッジランナーズ」

「リコリス・リコイル」

「その着せ替え人形は恋をする」

「SPYxFAMILY(第1クール)」

「パリピ孔明」

最優秀オープニング賞

QUEENDOM「チキチキバンバン」(「パリピ孔明」)

Official髭男dism「ミックスナッツ」(「SPYxFAMILY(第1クール)」)

Vaundy「裸の勇者」(「王様ランキング(第2クール)」)

SiM「The Rumbling」(「進撃の巨人 The Final Season Part 2」)

Franz Ferdinand「This Fire」(「サイバーパンク エッジランナーズ」)

Aimer「残響散歌」(「鬼滅の刃 遊郭編」)

最優秀オリジナルアニメ賞

「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」

「ヒーラー・ガール」

「リコリス・リコイル」

「地球外少年少女」

「ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン」

「ユーレイデコ」

最優秀ロマンス作品賞

「よふかしのうた」

「かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-」

「古見さんは、コミュ症です。(第2期)」

「恋は世界征服のあとで」

「その着せ替え人形は恋をする」

「可愛いだけじゃない式守さん」

最優秀作曲賞

「進撃の巨人 The Final Season Part 2」

「サイバーパンク エッジランナーズ」

「鬼滅の刃 遊郭編」

「メイドインアビス 烈日の黄金郷」

「SPYxFAMILY(第1クール)」

「パリピ孔明」

最優秀助演キャラクター賞

早坂愛「かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-」

アーニャ・フォージャー「SPYxFAMILY(第1クール)」

カゲ「王様ランキング(第2クール)」

レベッカ「サイバーパンク エッジランナーズ」

宇髄天元「鬼滅の刃 遊郭編」

ヨル・フォージャー「SPYxFAMILY(第1クール)」

最優秀声優賞(日本語)

種崎敦美(「SPYxFAMILY(第1クール)」アーニャ・フォージャー役)

安済知佳(「リコリス・リコイル」錦木千束役)

ファイルーズあい(「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」空条徐倫役)

久野美咲(「メイドインアビス 烈日の黄金郷」ファプタ、イルミューイ役)

花江夏樹(「鬼滅の刃 遊郭編」竈門炭治郎役)

梶裕貴(「進撃の巨人 The Final Season Part 2」エレン・イェーガー役)

「何があっても守りたい」キャラクター賞

アーニャ・フォージャー「SPYxFAMILY(第1クール)」

ボッジ「王様ランキング(第2クール)」

カゲ「王様ランキング(第2クール)」

古見硝子「古見さんは、コミュ症です。(第2期)」

さとうコタロー「コタローは1人暮らし」

喜多川海夢「その着せ替え人形は恋をする」

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。