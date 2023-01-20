◆ 新外国人選手も名簿入り
ヤクルトは20日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。
WBCへの出場が内定している村上宗隆選手ら主力メンバーに加え、キオーニ・ケラ投手ら新外国人選手も一軍スタート。
昨秋ドラフトを経て入団したルーキーからは、1位の吉村貢司郎投手、5位の北村恵吾選手の2人が一軍メンバーに名を連ねた。
例年通り一軍は沖縄県浦添、二軍は宮崎県西都に拠点を構え、2月1日にキャンプイン予定。発表されたメンバーは以下の通り。
◆ 春季キャンプ参加メンバー
▼ 一軍（浦添）
＜投手 22人＞
11 ケラ
12 石山泰稚
14 高梨裕稔
15 山下輝
17 清水昇
19 石川雅規
20 木澤尚文
21 吉村貢司郎
29 小川泰弘
34 田口麗斗
40 市川悠太
44 大西広樹
45 小澤怜史
47 高橋奎二
48 金久保優斗
52 尾仲祐哉
53 長谷川宙輝
54 サイスニード
61 久保拓眞
62 竹山日向
63 ピーターズ
99 エスピナル
＜捕手 4人＞
27 中村悠平
32 松本直樹
33 内山壮真
57 古賀優大
＜内野手 11人＞
00 奥村展征
１ 山田哲人
６ 元山飛優
７ 長岡秀樹
13 オスナ
39 宮本丈
50 北村恵吾
55 村上宗隆
60 武岡龍世
66 三ツ俣大樹
71 赤羽由紘
＜外野手 5人＞
０ 並木秀尊
４ 丸山和郁
９ 塩見泰隆
23 青木宣親
25 サンタナ
▼ 二軍（西都）
＜投手 19人＞
16 原樹理
18 奥川恭伸
24 星知弥
28 吉田大喜
35 杉山晃基
38 梅野雄吾
41 柴田大地
43 山本大貴
49 成田翔
56 坂本拓己
64 大下佑馬
67 嘉手苅浩太
69 今野龍太
012 近藤弘樹
013 山野太一
014 鈴木裕太
015 沼田翔平
017 丸山翔大
019 下慎之介
＜捕手 3人＞
30 西田明央
022 松井聖
023 橋本星哉
＜内野手 7人＞
３ 西浦直亨
５ 川端慎吾
10 荒木貴裕
36 西村瑠伊斗
46 太田賢吾
59 小森航大郎
65 松本友
＜外野手 4人＞
31 山崎晃大朗
42 澤井廉
51 濱田太貴
024 岩田幸宏
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