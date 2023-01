コッパ・イタリア5回戦(ラウンド16)が19日に各地で行われた。

2シーズンぶり15回目の制覇を目指すユヴェントスは、ホームでモンツァと対戦。8分、ニコロ・ファジョーリの持ち運びからウェストン・マッケニーがクロスを上げると、ゴール前のモイーズ・キーンが頭で合わせ、そのユヴェントスが幸先よく先制に成功する。しかしモンツァも24分、CKからマッティア・バローティのヘディング弾で1-1の同点に追いつく。

前半を同点のまま折り返すと、勝ち越したいユヴェントスは後半もモンツァ相手に攻めあぐねる時間が続く。それでも迎えた78分、フェデリコ・キエーザが左サイドで強引な突破を見せると、さらにカットインでもう一人をかわして右足でシュート。ゴールの外側から巻くような弾道はポストに当たってゴールに吸い込まれ、ユヴェントスが再び勝ち越しに成功する。試合はこのままユヴェントスがリードを守りきり、帰ってきた背番号「7」のビューティフル弾でベスト8進出を決めた。

ホームにスペツィアを迎えたアタランタは、8ゴールを重ねたサレルニターナ戦に続くゴールラッシュを披露。10分、CKからアデモラ・ルックマンのゴールで先制すると、直後の12分にもルックマンが得点。その後1点を返されたものの、26分にはドゥバン・サパタのアシストからハンス・ハテブールが決めた。スペツィアの反撃もあって前半を3-2で折り返すと、72分にはラスムス・ホイルンドがクロスバー直撃の強烈なシュートを決めて点差を広げる。さらに終盤にも1点を追加し、5-2でスペツィアを下した。

ホームでボローニャと対戦したラツィオは、スコアレスで迎えた33分、相手のミスを見逃さなかったペドロのアシストからフェリペ・アンデルソンがゴールを揺らして先制。その後は立て続けに追加点のチャンスを作りながら決めきれなかったものの、最後まで1点のリードを守ってウノゼロで勝利した。

5回戦の結果と準々決勝の対戦カードは以下の通り。なお、準々決勝は1月31日〜2月2日に行われる。

■5回戦

▼10日

インテル 2-1 パルマ

▼11日

ミラン 0-1 トリノ

▼12日

フィオレンティーナ 1-0 サンプドリア

ローマ 1-0 ジェノア

▼17日

ナポリ 2-2(PK戦:4-5) クレモネーゼ

▼19日

アタランタ 5-2 スペツィア

ラツィオ 1-0 ボローニャ

ユヴェントス 2-1 モンツァ

■準々決勝

▼31日

インテル vs アタランタ

▼2月1日

フィオレンティーナ vs トリノ

ローマ vs クレモネーゼ

▼2月2日

ユヴェントス vs ラツィオ