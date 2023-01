J-HOPEのソロプロジェクトに迫る音楽ドキュメンタリー、ティザービジュアル公開

BTSのメインダンサー兼ラッパーのJ-HOPEが2022年7月にリリースした初の公式ソロアルバム『Jack In The Box』制作の道のりを迫った音楽ドキュメンタリー『j-hope IN THE BOX』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」のコンテンツブランド 「スター」にて2023年2月17日(金)より見放題独占配信スタートする。

同作の本編では、これまでほとんど表に出てこなかった制作の裏側で見せるJ-HOPEの創作活動に対する不安や苦悩、そして惜しみない努力、情熱的な感情が溢れる姿がパッケージされている。

さらに本編では、音楽フェスティバル「ロラパルーザ」でのステージ映像を最前列で鑑賞することができる他に、リスニングパーティーの様子までたっぷりと収録。

今回解禁されたティザービジュアルには、印象的な「チェック柄」と「LETS JUMP」「LETS BURN」「LETS HOPE」というフレーズを背景に、高く飛び跳ねるJ-HOPEが描かれており、各フレーズには今後進むべき道に対するJ-HOPEの悩み、情熱、希望が込められている。

<配信情報>

『j-hope IN THE BOX』

ディズニープラス スターにて2023年2月17日(金)より見放題独占配信開始

©2023 BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

出演:J-HOPE

スタッフ:パク・ジュンス

公式サイト:https://www.disneyplus.com/ja-jp