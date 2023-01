『トムとジェリー』がジッパーにガブっ！ ZIPPERBITEに新登場♪

世界中で大人気の『トムとジェリー』が ”ジッパー” に噛みついた! 新感覚ジッパーアクセサリー「ZIPPERBITE(ジッパーバイト)」に新登場した ”トムとジェリー” をチェックしよう♪

『トムとジェリー』は、1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの2人組が短編作品として世に送り出したアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇は瞬く間に人気を博し、第1作でアカデミー賞ノミネート作品に。その後も快進撃を続け、なんと7回のアカデミー賞に輝く大ヒットシリーズとなった。『トムとジェリー』に始まるアニメーション作品は、アメリカ文化の象徴として、長きに渡り世界中の子どもたちを魅了し続けている。

そして「ZIPPERBITE」は、ジッパーに簡単に装着ができる、キーホルダーとは違った新感覚のジッパーアクセサリー。全世界で販売数1000万個を突破した、スマホにガブッと噛み付いて充電ケーブルを断線から守る「CABLE BITE」を企画・販売したドリームズが新たに展開している新シリーズだ。

今回登場する『トムとジェリー』でも、ふたり仲良くジッパーにがぶり。工夫次第で、トムとジェリーが追いかけっこする様子がジッパー上で再現できちゃう!

ポーチやカバンなど、身の回りのジッパーに付ければ持ち物が楽しくにぎやかに♪ お友達と分け合って使っても◎!

「ZIPPERBITE(ジッパーバイト)トムとジェリー」は、2023年1月下旬より販売開始。ドリームズオンラインショップでは、1月19日(木)より先行受注受け付け中だ。

