『ひつじのショーン』ヴァルカナイズ・ロンドンに “もこもこマーケット” 初登場♪

『ひつじのショーン』公式グッズが勢揃いするPOPUPストア『もこもこマーケット』が南青山のヴァルカナイズ・ロンドンに初登場! 母国イギリスを飛び出して、今や日本をはじめとする世界170カ国で愛されている本作品の主人公ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディの世界を再現した期間限定のポップアップストアや様々なイベントを楽しもう。

リアルに『ひつじのショーン』グッズが見て買える、『もこもこマーケット』が、2023年1月22日より南青山に初登場する。

本ストアは『ひつじのショーン』日本公式オンラインショップの1周年を記念して開催される期間限定ポップアップストア。

様々な英国文化を発信する「ヴァルカナイズ・ロンドン」で、あなただけの『ひつじのショーン』グッズをリアルに手にとってショッピングいただける貴重な機会を提供してくれる。

店内でショーンと直接触れ合えるイベントも開催が予定されており、1月22日(日)に足を運べばショーンに出会える! 出会えたら記念撮影しちゃいましょう。

また、英国が誇る最高の音質で体感する、『ひつじのショーン』上映会も予定。

「ヴァルカナイズ・ロンドン」にて商品をご購入してくださったお客様に限り、英国王室御用達オーディオブランド「リン」がプロデュースするミニシアターで、TV版『ひつじのショーン』をご覧頂ける。

2023年2月4日(土) には『ひつじのショーン』の刺繍ワークショップも行われる予定で、今治タオルにブラザーのミシンを使ってショーンの刺繍を体験することができる。

無料のワークショップとなっており、先着順でのご案内となる。もちろん制作したグッズはお持ち帰りいただけるので、機会が合う方はぜひ体験してみてはいかがだろうか。

可愛いショーンと仲間たちもたくさんご用意されており、コーデュロイ生地が可愛いポーチやトートバッグ、ふわふわした感触が気持ちいい、キャラクターたちが刺繍されたフラットポーチなどがラインナップ。

2月15日からは新作映画『ひつじのショーン〜クリスマスの冒険〜』のBD+DVDセットも販売開始されるので、こちらもお見逃しなく!

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2023