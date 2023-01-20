BABYMETAL、第三弾先行楽曲「METAL KINGDOM」配信スタート

BABYMETALが2023年3月24日（金）に発売する初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』より第三弾先行配信楽曲「METAL KINGDOM」のダウンロード＆ストリーミングをスタートした。

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2021年に10周年イヤーを終え、2022年4月より石化されたBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」がバーチャルワールド”METALVERSE（メタルバース）”で始動。コンセプトアルバム『THE OTHER ONE』は、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」に封印されていた、時空を超えて存在する10個のパラレルワールドそれぞれの世界をテーマに復元された楽曲10曲を収録しており、BABYMETALのもうひとつの物語として、我々の知らなかったBABYMETALの楽曲を復元し、すべて新曲・新録として集約した作品に仕上がっている。

今作は、復元されたパラレルワールド「THRONE」をテーマに自らを奮い立たせ、信じる友と未知なる道へ踏み出す強さを手にした新たな時代を切り拓くアンセム。ま沈黙の玉座から力強く立ち上がり、世界に鳴り響くはじまりを告げるファンファーレのような楽曲となっている。

また、同作の全世界同時配信と同時に、コンセプトアルバム「THE OTHER ONE」のiTunesプレオーダー / Apple MusicでのPre-Addも開始した。

＜リリース情報＞

BABYMETAL

DIGITAL SINGLE「METAL KINGDOM」

配信中

https://bm.lnk.to/metalkingdom

BABYMETAL

『THE OTHER ONE』

リリース日：2023年3月24日（金）

＝CD/VINYL収録内容＝

1. METAL KINGDOM

2. Divine Attack - 神撃 -

3. Mirror Mirror

4. MAYA

5. Time Wave

6. Believing

7. METALIZM

8. Monochrome

9. Light and Darkness

10. THE LEGEND

完全生産限定盤：

アナログサイズ特殊パッケージ仕様+復元パズル TFCC-86889 ¥5500円（税込）

通常盤：

TFCC-86890 ¥3300円（税込）

※初回生産分のみクリアケース・クリアブックレット仕様

※通常盤は、初回生産分終了次第、汎用ブックレット仕様に移行いたします。

アナログ盤（完全生産限定）：

TFJC-38115 ¥4950円（税込）

※クリアジャケット・クリアバイナル仕様

アスマート限定盤「BLACK ALBUM」（完全生産限定）：

PPTF-8149 ¥3300円（税込）

※ブラックケース仕様

THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」（完全生産限定）：

特殊パッケージ仕様+Blu-ray+復元フォトカードセット ONEC-0043 ¥14300円（税込）

Blu-ray

・Divine Attack - 神撃 - (OFFICIAL VISUALIZER)

・Monochrome (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

他3曲、計5曲収録

※こちらの商品は、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」 をご購入頂き、「THE OTHER ONE - DIGITAL GALLERY」にてアカウント設定をされた方のみ限定でご購入いただけます。

※受注受付期間

2022年10月11日（火）12:00 ～

早期予約特典：A4厚紙ミニポスター

※2023年2月6日（月）までに対象のCDショップにて「THE OTHER ONE」の内4形態（完全生産限定盤・通常盤・アナログ盤、アスマート限定盤「BLACK ALBUM」）のいずれかを対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてA4厚紙ミニポスター（２種のうちランダムで１種）をプレゼントします。

購入者特典：

アスマート：A4クリアファイル（ロゴ ver.）

TOYS STORE：A4クリアファイル（アー写 ver.）

TOWER RECORDS：ステッカー

HMV：ポストカード（アー写 ver.）

TSUTAYA：マグネットシート

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネット：バンダナ

汎用（上記以外）：ポストカード（ロゴ ver.）

詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/theotherone/

予約：https://bm.lnk.to/theotherone

「METAL KINGDOM」

リリース日：2023年1月20日（金）

形態：DL & STREAMING

https://bm.lnk.to/metalkingdom

＜ライブ情報＞

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」

2023年1月28日（土）、1月29日（日）幕張メッセ・国際展示場

https://www.babymetal.com/theotherone/

BABYMETAL Official Website：http://www.babymetal.com