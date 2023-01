「最終兵器、実家」「HYOGO」…SCANDALの楽曲に“ありそうで、ない”タイトルをリスナーが考察

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月16日(月)の配信では、年末恒例のイベント「BEST★Xmas2022」、通称“ベスクリ”でも大好評だった新コーナーをお届けしました。HARUNA:すっかり年は明けていますが、私たちは今日(1月10日)から 2023年の仕事始めということで、あらためて今年もよろしくお願いいたします。一同:よろしくお願いします!HARUNA:今回は新コーナーをやってみたいと思います。題して……去年の 12月24日、私たちSCANDALの毎年恒例のイベント「ベスクリ(BEST X’mas 2022)」のステージで、参加した皆さんに向けて試験的にやってみました。今年最初の配信(1月2日配信回)で、その模様を紹介しているので、まだ聴いていない方はぜひチェックしてみてください! この新コーナー、好評だったよねー。RINA:めちゃくちゃ盛り上がったもんな。HARUNA:ありそうでないSCANDALの楽曲タイトルを「曲フリ」込みで考えてもらいました。RINA:紹介するの楽しみや。TOMOMI:楽しみ楽しみ! さっそくお願いします。HARUNA:それでは、いきます。「SCANDALの楽曲にめっちゃありそうで、ないタイトル」!「後頭部のシャンデリア」さんからいただきました。今月お金がなくてピンチ! でも美味しい物をお腹いっぱい食べたい! 皆さんもそんなときってありますよね? 頼ってばかりではダメだとわかってはいるけど、もうこれしかない! 聞いてください。MAMI:ああ、なるほどねえ。RINA:パロってくれた感じやね。「最終兵器、君」(2019年の楽曲)からのね。TOMOMI:でも「実家」っていう単語を歌詞に入れるのは難しいよな。続きまして、こちら。「SCANDALの楽曲にめっちゃありそうで、ないタイトル」! またもや「後頭部のシャンデリア」さんからいただきました。HARUNA:え、また? すごいやん。TOMOMI:では、紹介します。ねえ、私もいることを忘れないでね。私だって(曲を)作ってほしい。私もいるって思い出してね。それでは聞いてください。一同:ん? ああー!!!ーー名古屋出身のHARUNAとMAMI。しかし、郷土愛がなぜかまったくない「愛知県」について、当番組内でかなり盛り上がりを見せており、かつSCANDALには「TOKYO」、そして「OSAKA」という楽曲があったりします。このコーナーの投稿で「TOKYO」「OSAKA」に続き、「NAGOYA」という楽曲を作ったほうがいいと、多数メッセージをいただいているのです。TOMOMI:私の出身県「HYOGO」の話も、番組では結構してるよー。でも「NAGOYA」に比べたら少なかったかな。めっちゃオススメですよ、「HYOGO」! また別の機会にたっぷり話しますね、「HYOGO」のこと!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056