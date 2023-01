星野監督の言葉、Mrs. GREEN APPLEの歌詞、「西部警察」大門団長のセリフ…10代の心に残る名言

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月18日(水)は『今でも心に残っている名言』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、10代のリスナーから届いた“名言”を紹介し、感想を伝えました。番組の最後に校長が語った自身の『今でも心に残っている名言』とあわせて紹介します。こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)のキミが『今でも心に残っている名言』を教えてほしい! 映画やドラマ、漫画を見て心に刺さった言葉でもいいし、曲のフレーズや実際に誰かから言われた言葉など、どんなものでもOKです。その言葉で、考え方や目の前の景色がどう変わったのかも教えてください。【僕が座右の銘にしている名言が、中日や阪神、楽天などで監督をされた星野仙一さんの『迷ったときは、前に出ろ!』です。やらずに後悔するより、やって後悔したほうが何かが残る。そういう事を教えてもらった言葉です。もし、何かに挑戦するときに「恥ずかしい」という気持ちがあれば、「やらなければ何も残らない。やれば何かが得られる」と思えば、前に進めるのではないかと思います。僕が変わるきっかけになった言葉です】(18歳)こもり校長:素晴らしい言葉ですね。今日ね、仕事で大先輩に同じようなことを言われたんです。日本人は何かチャンスをもらったときに、準備をしないとやりたくないと思う傾向にあるけど、海外だと「とにかくやってみよう」と考える……結果を大事にするか経験を大切にするかということなんだろうけど、その言葉に似ているなと思いました。たしかに「失敗しちゃったら恥ずかしい」と思うかもしれないけど、“何かを残す”ということが大切なのかな、と思うね。【僕はano先生の「普変」の『誰かが言う変なんて せいぜいたかが普通の変だ』という歌詞が好きです! 僕自身「変」と言われることが多く、それに悩むことが多かったです。でも、ano先生の曲を聴いて「変だからなんだ!」という心構えで生活できるようになりました】(15歳)こもり校長:なるほどね~、たしかにそうかも。その“変”は何を基準にしているの!? って話だし、その“変”もたかが普通の変だからね! そんなに気にする必要はないというか……「だからなんだ?」でいいんだよね。俺も「変」と言われることが多いけど……気にするときは気にするけど、振り回されないというのは大事かも。(※「普変」の作詞はクリープハイプの尾崎世界観さんです)【私の心に残っている名言は、『おはよう また今日が始まったね おやすみを云うまでの辛抱だ』という歌詞です。Mrs. GREEN APPLE先生の「Hug」の曲中のフレーズです。学校の友達関係でつらくなったり「明日がヤだな」と思った日でも、この曲を聴くと「明日もがんばろう」と思います】(14歳)こもり校長:曲って背中を押してくれたり心を動かしてくれるひとつの道具だと思うんだけど、こういうワードが1個あるだけでスイッチが入るというか。「がんばろう!」って思える気持ちはわかるね。俺も曲に助けられることはたくさんあるから……この曲に出会えてよかったね。黒板には『○』を書きました。俺がこの言葉をもらったのは、この世界に入ってデビューして何年か経ったときで、すごく悩んでいた時期でした。俺には何ができるんだろうか……この世界で生きていくためにはもっといろんな武器が必要だけど、すでに周りの人はたくさんの武器を持っていて。「自分って何ができるんだ?」「俺なんて何もできないんじゃないかな」……でも、走りを止めたら置いてかれるような気がして、すごく焦っていたときにお世話になっている人から言われた言葉です。『隼ができる点と点を線にしていって、それを大きな丸にしてください』この言葉をもらったときに、すごく世界が広がったというか。「何か1つを極めないといけない」ってすごく焦ってたんだけど、「1つじゃなくていいんだ……!」って。いろんなちっちゃいものをいっぱいかき集めて、それを線にしていって、最終的に大きな丸にして自分を終えさせればいいんだって。これは人間関係にも言えて、「1人だけじゃないんだよ!」って。いろんな人の力を借りて、線にして大きな円にする……丸にするっていうことが大切なんだ! これが俺の心を変えてくれた言葉だから、みんなに届けたくて黒板を書きました。この日の放送では、●小惑星探査機「はやぶさ」のプロジェクトマネージャを務めた川口淳一郎さんの言葉『高い塔を建ててみなければ、新たな水平線は見えてこない』を紹介した16歳●ドラマ『西部警察』で、渡哲也さん演じる大門圭介による『自分で蒔いた種は自分で刈り取れ! それが軍団の精神だ』を紹介した14歳●漫画『トリコ』の主人公・トリコの言葉『「思い立ったが吉日」なら、その日以降は全て凶日』を紹介した18歳●漫画『銀の匙 Silver Spoon』で、校長先生が主人公に言った『生きるための逃げは有りです』を紹介した17歳と電話をつなぎ、こもり校長がその言葉に背中を押された経験を聴きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/