LiSA「私これどうなっちゃうの!?」お正月におばあちゃんがついた餅を「30個食べました」

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。1月18日(水)の放送では、お正月をどのように過ごしたかを報告しました。LiSA:さて、最近のLiSA先生ですが……まだ18日だから、お正月気分でもギリいいかな〜(笑)。4日ぐらいからお仕事始まっていらっしゃる方には申し訳ないですけれども、若干引きずっていますね〜お正月気分(笑)。でも、少しずつ動き出していますよ。自転車に乗って、「さ、走り出そうかな〜」みたいな感じでかるーく漕ぎ出してみたりとか。今年やることに向けて、いろいろ練り練りしていたりとか。少しずつ緩やかにはじめております(笑)。LiSA先生こんばんは。2023年スタートしましたね。今年もよろしくお願いします。今年はLiSA先生の全国ツアーがあるので、めちゃくちゃ楽しみです。ところで、お餅食べましたか? 私はお雑煮、きな粉や海苔のお餅、おしるこなどたくさん食べました。LiSA先生はどんなお餅が好きですか?(13歳)LiSA:ずいぶんいろんな種類を食べましたね。LiSA先生は実家に帰れなかったので、自分のおうちでお正月を過ごしていました。おばあちゃんが自分で餅をついて送ってきてくれたんですけど、ついたお餅ってプレートみたいになってるんですよ。四角い大きな板みたいになってて……(笑)。それをカットして送ってくれるんですけど、そのお餅をワンプレート分食べましたね〜。ワンプレートがどれぐらいかっていうと、売ってる切り餅で言うと……6列くらいだから……5×6=30……30個食べましたね〜(笑)。幾田りらちゃんが、ツイッターでお餅を8個食べたって……8個……。「あれ? 私もっと食べてない?」って(笑)。そのりらちゃんのツイートを見て、「あら、私これどうなっちゃうの!?」って思ってました(笑)。っていうぐらいお餅を食べました。今年はお雑煮も作りましたよ。名古屋のお雑煮って……小松菜? 八宝菜と醤油ベースのつゆにお餅が入ってるだけなんですけど。いろんな地区ではいろんな具材が入ってるのを聞いて、「いろんな具材入ってるほうがおいしくない? 今、東海にいないしいいかな」って思って、ちょっと東京らしいお雑煮を作ってみました。おいしかったです。でも、やっぱりお餅の優勝はきな粉かな~(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/