上白石萌歌「こんな感じなのか！」ドラマ『警視庁アウトサイダー』でぶっ飛んだ役に挑戦中

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。1月18日(水)の放送では、出演中のドラマ『警視庁アウトサイダー』(テレビ朝日系)についてのリスナーのメッセージを取り上げ、作品を紹介しました。萌歌先生こんばんは。ドラマ『警視庁アウトサイダー』観ました! 3人それぞれのキャラクターにいろんな生い立ちがあって、個性的でとっても面白いです。どんな事件だったか忘れるくらい初回から見入ってしまいました。これからがますます楽しみです。そしてデビュー12周年おめでとうございます! これからも応援しています!(19歳)上白石:ありがとう~! 私が言いたいことを、全部先に言ってくれてとても助かります!そうなんです。ドラマ『警視庁アウトサイダー』に出ております。濱田岳さんと西島秀俊さんと3人で、刑事のトリオとしていろんな事件に立ち向かっていくというお話なのですが……私が演じているのが結構ぶっ飛んだ役で、ウザいんですけど(笑)。「こんな役初めてだな」って思いながら、お二人に支えられながら楽しく撮影をしてます。ポスターとか、ティザーを見てくれた子はわかると思うんですけど、すごいキリッとした感じのイメージがあって……。私も蓋を開けてみれば「こんな感じなのか!」って、結構戸惑ったりもしたんですけど(笑)。とても楽しく毎日撮影をしております!ちなみに、19日は第3話が放送されるので、観たら感想を教えてください!