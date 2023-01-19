ZORNのライブDVD「LIVE at さいたまスーパーアリーナ」が3月15日にリリースされる。
本作には昨年11月3日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われたワンマンライブ「LIVE」の模様を収録。この公演でZORNは最新アルバム「RAP」収録曲を中心に披露し、多彩な客演を迎えながら、これまでのキャリアを総括するような構成、山田健人によるステージ演出で2時間超のパフォーマンスを繰り広げた。
DVDの生産限定盤には当日までの軌跡や舞台裏、貴重なオフショットなどを織り交ぜたドキュメンタリーを収めたボーナスディスクが付属。ドキュメンタリーのディレクションはZORNの映像を多く手がけるディレクター・飛沫が手がけた。
ZORNのオフィシャルファンクラブ・Chill Out ClubではDVDの先行予約を受付中。一般店舗での予約受付は2月1日にスタートする。
ZORN「LIVE at さいたまスーパーアリーナ」収録内容
- Intro
- Still Here
- I'm A Rapper with KADOKAWA DREAMS
- Bars Wars with KADOKAWA DREAMS
- Leave Me Alone
- Walk This Way feat. AKLO
- Have A Good Time feat. AKLO
- AKLO / RGTO（Remix）feat. ZORN
- JAZEE MINOR / 100（Remix）feat. ISH-ONE, ZORN, MARIA & Staxx T
- Just A Feeling
- パンケーキ
- Letter
- Lost
- My life
- My Love feat. Aroha Imai from KADOKAWA DREAMS
- One Mic feat. KREVA
- KREVA / タンポポ feat. ZORN
- Love Yourself
- Be Proud
- 隣の芝生は青い
- Life Story feat. ILL-BOSSTINO
- Don't Look Back
- HUNGRY feat. 般若 & SHINGO★西成
- 2 Da future with 海津信志
- 家庭の事情 with 海津信志
- Do My Thing（Remix）
- NORIKIYO / 2 FACE
- Shinkoiwa
- Rep feat. MACCHO
- OZROSAURUS / AREA AREA（Remix）feat. ZORN
- Stay Gold
- 交通公園
- 渋江公園（Skit）
- In The Neighborhood
- All My Homies feat. Homies
- いたいのとんでけ feat. 翔治
- GOAT（Remix）feat. Zeebra
- 拍手の雨
生産限定盤付属DVD
- Documentary - Behind The Scenes