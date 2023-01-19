ZORN「LIVE at さいたまスーパーアリーナ」生産限定盤ジャケット

ZORNのライブDVD「LIVE at さいたまスーパーアリーナ」が3月15日にリリースされる。

本作には昨年11月3日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われたワンマンライブ「LIVE」の模様を収録。この公演でZORNは最新アルバム「RAP」収録曲を中心に披露し、多彩な客演を迎えながら、これまでのキャリアを総括するような構成、山田健人によるステージ演出で2時間超のパフォーマンスを繰り広げた。

DVDの生産限定盤には当日までの軌跡や舞台裏、貴重なオフショットなどを織り交ぜたドキュメンタリーを収めたボーナスディスクが付属。ドキュメンタリーのディレクションはZORNの映像を多く手がけるディレクター・飛沫が手がけた。

ZORNのオフィシャルファンクラブ・Chill Out ClubではDVDの先行予約を受付中。一般店舗での予約受付は2月1日にスタートする。

ZORN「LIVE at さいたまスーパーアリーナ」収録内容

  • Intro
  • Still Here
  • I'm A Rapper with KADOKAWA DREAMS
  • Bars Wars with KADOKAWA DREAMS
  • Leave Me Alone
  • Walk This Way feat. AKLO
  • Have A Good Time feat. AKLO
  • AKLO / RGTO（Remix）feat. ZORN
  • JAZEE MINOR / 100（Remix）feat. ISH-ONE, ZORN, MARIA & Staxx T
  • Just A Feeling
  • パンケーキ
  • Letter
  • Lost
  • My life
  • My Love feat. Aroha Imai from KADOKAWA DREAMS
  • One Mic feat. KREVA
  • KREVA / タンポポ feat. ZORN
  • Love Yourself
  • Be Proud
  • 隣の芝生は青い
  • Life Story feat. ILL-BOSSTINO
  • Don't Look Back
  • HUNGRY feat. 般若 & SHINGO★西成
  • 2 Da future with 海津信志
  • 家庭の事情 with 海津信志
  • Do My Thing（Remix）
  • NORIKIYO / 2 FACE
  • Shinkoiwa
  • Rep feat. MACCHO
  • OZROSAURUS / AREA AREA（Remix）feat. ZORN
  • Stay Gold
  • 交通公園
  • 渋江公園（Skit）
  • In The Neighborhood
  • All My Homies feat. Homies
  • いたいのとんでけ feat. 翔治
  • GOAT（Remix）feat. Zeebra
  • 拍手の雨

生産限定盤付属DVD

  • Documentary - Behind The Scenes