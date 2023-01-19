ASH DA HERO、最新曲「Judgement」ブルーロック盤のジャケット公開

ASH DA HEROが、2023年2月22日（水）にリリースするメジャー1stシングル『Judgement』のブルーロック盤のジャケットを公開した。
2022年8月にバンダイナムコミュージックライブ内のレーベルPurple One Starよりメジャーデビューをした5人組バンド、ASH DA HERO。「Judgement」はテレビ朝日系全国ネットNUMAnimation枠で放送されている、話題沸騰中のTVアニメ『ブルーロック』2クール目オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲で、公式YouTubeにはノンクレジットの映像もアップされている。
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今回公開されたジャケットは、アニメ『ブルーロック』の書き下ろしイラストのジャケットとなっている。
＜リリース情報＞
ASH DA HERO
Major 1st Single『Judgement』
TVアニメ『ブルーロック』2クール目オープニング主題歌「Judgement」
配信リンク：https://lnk.to/ADH_Judgement
2023年2月22日（水）発売
ADH盤（CD+Blu-ray）
価格：¥3850円（税込）
品番：LAPS-4012
=収録曲=
「Judgement」、「自分革命」、インストを含む4曲
Blu-rayにはライブムービーやツアードキュメンタリー、MVメイキングなど、40分を超える豪華映像特典を収録
ブルーロック盤（CD Only）
価格：¥1650円（税込）
品番：LAPS-4014
=収録曲=
「Judgement」、「最強のエンドロール」、インストを含む4曲
ジャケットはアニメ描き下ろしイラスト
予約リンク：https://lnk.to/ADH_Judgement
店舗特典詳細はこちら：https://ashdahero.com/contents/10738
＜ライブ情報＞
ASH DA HERO LIVE 2023 ”Judgement”
2023年4月8日（土）Zepp DiverCity（TOKYO）
開場 17:00 開演 18:00
1階スタンディング ¥5000円（税込/整理番号有/D別）
2F指定席 ¥5000円（税込/D別）
※未就学児童入場不可
※お一人様4枚まで
ローソンプレリクエスト2次抽選先行受付中
2023年1月18日（水）18:00 〜 1月24日（火）23:59
http://ashdahero.com/contents/10737
※チケット一般発売日は後日発表
問い合わせ先：DISK GARAGE 050-5533-0888 （平日12:00～15:00）
ASH DA HERO Official HP：https://ashdahero.com/