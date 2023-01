『すみっコぐらし』ぷかぷか浮かぶしろくまととかげの加湿器が可愛い♪

水に浮かぶすみっコがかわいい! 『すみっコぐらし ぷかぷか加湿器BOOK』が、ファミリーマートおよび書店、ネット書店にて2023年1月19日(木)に発売となる。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールな世界観で子どもから大人まで幅広く愛されている人気キャラクター「すみっコぐらし」。2012年「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

ぬくぬく温泉気分なすみっコがぷかぷかと浮かぶ加湿器は、しろくまととかげの2種類。

北からにげてきたさむがりでひとみしりの「しろくま」デザインは、頭にふろしきをのせてくつろぐしろくまの姿に、見ているこちらまでぽかぽか♪ 「しろくまver.」はファミリーマート限定となっている。

そして、じつはきょうりゅうの生き残りの「とかげ」デザインは、ぷかぷかと温泉に浸かっているような姿と表情にとっても癒やされる!

どちらもデスクやベッドサイドにも置けるコンパクトサイズで、加湿器としてだけでなく、インテリアとしてもおすすめ。アレンジできるシール付きで、カスタムを楽しめるのもうれしいポイントだ。

また、デザインがかわいいのはもちろん、機能面にもこだわりが。

加湿器は連続して約6時間使用可能で、頻繁に水をつぎ足す手間がかからない。さらに、15秒ごとに3秒間停止する間隔噴霧モードが付いている。

電源はUSB給電式で、離れた場所でも使えるように、ケーブルは約100cmとやや長め。超音波振動でミストを出すので、運転音が気になりにくくPC作業時や睡眠中も快適に使用することができる。

そして、分解して洗えるから衛生的! 給水芯3本付属なので、汚れが気になったら取り替えが可能。カップの水がなくなると自動で停止する空焚き防止機能も搭載されている。

デスクワークやスキンケアタイム、睡眠中、リラックスタイムなど、さまざまなシーンですみっコに癒されてみてはいかが?

>>>加湿器デザインや使用イメージを見る(写真8点)

※写真はイメージ。実際に使用する際は、電化製品から30cm以上離すこと。

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.