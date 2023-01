パティ＆ジミーなど昭和デビュー組が！ サンリオレトロトランク

ミニチュアのトランクにサンリオキャラクターたちをプリントした「サンリオキャラクターズ レトロトランク ミニチュアコレクション」が、カプセルトイとブラインドBOXの2形態で2023年2月上旬に登場する。

サンリオは言わずと知れた日本のファンシー系キャラクターの超大手。設立は1960年(社名が「サンリオ」となったのは1973年から)。「ハローキティ」や「マイメロディ」など、その人気は日本を飛び出し世界に「Kawaii」という価値感を提示している。

1974年の「ハローキティ(商品化は1975年)」「パティ&ジミー」から自社キャラクターを展開している。

「サンリオキャラクターズ レトロトランク ミニチュアコレクション」に登場するのは、「パティ&ジミー」「マイメロディ」「タキシードサム」「フレッシュパンチ」「ゴロピカドン」「ニャニィニュニェニョン」。いずれも昭和時代にデビューし、令和の現在も、たくさんの人々を夢中にさせているキャラクターたちばかりだ。

特に「パティ&ジミー」は、1974年デビューの最古参組。平成生まれのサンリオファンの中にはあまりなじみのない人もいるのではないだろうか。

「サンリオキャラクターズ レトロトランク ミニチュアコレクション」は、このキャラクターたちを、約横4.6センチ×高さ3.7センチというサイズ感も可愛いトランクに印刷。

トランクは、内部にはミラーシール、上部にはぱっちん留め、底部分には円形の脚が付いた本格仕様。

「実際にありそうなトランク」をそのまま小さくしたような形状で、中には小物を入れることもできる。

レトロなテイストのトランクは、自宅にインテリアとして飾れば、かわいい昭和感を演出。会社のデスクに置けば、同僚たちとサンリオキャラクターの話題で盛り上がること間違いなしのコレクションだ。

(C) 2023 SANRIO CO., LTD.

(C) '23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L636835