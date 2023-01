生きているみたい！『クロミ』がコミュニケーションできるバッグに！

まるで生きている!? バッグがコンセプトの「パースペッツ」シリーズから、サンリオの人気キャラクター「クロミ」をモチーフにした『パースペッツ サンリオキャラクターズ クロミ』が登場! 国内500個限定で、「セガトイズ.com」と一部の「サンリオショップ」にて販売となる。

「パースペッツ」は、生きているかのようにまばたきなどのリアクションをする斬新なデザインのバッグ。2022年10月に登場したサンリオのキャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」デザインに続き、国内外で人気沸騰中の「クロミ」が「パースペッツ」シリーズに仲間入りする。

『パースペッツサンリオキャラクターズ クロミ』は、頭をなでると目を閉じて、声を出して反応するなど、30種以上のリアクションでまるで「クロミ」が生きているかのようにコミュニケーションをとることが可能!

また、ランウェイを歩いているモデルのような気分にしてくれるファッションショーモードや、「クロミ」の気分で質問に答えてくれるゲームモードもあり、「クロミ」と一緒に自分の気持ちに素直に突き進むパワーを分けてくれる。

スマートフォンや、小さな財布が入る容量があるため、お出かけの肩掛けバックとしても活躍。

「クロミ」のもつ何にも染まらない自分らしさを、『パースペッツ サンリオキャラクターズ クロミ』で発信しよう!

