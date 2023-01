ボカロP・雪乃イト 楽曲が評価され「弾いてみたの人」から「曲を作る人」に

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月17日(火)の放送は、ボカロPの雪乃イトさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、楽曲制作をはじめたきっかけや、ボカロ曲の制作方法について聞きました。その前編。こもり校長:今夜は大人気授業の「ボカロNight」をお届けします! あらためて説明すると……パソコンで自分の歌わせたいメロディを歌わせることができる音声合成技術VOCALOID(ボーカロイド)を用いた楽曲が、通称ボカロ曲。ボカロ曲を制作して、YouTubeやニコニコ動画にアップしているのがボカロP。おすすめのボカロ曲やボカロ曲を紹介し合うのが、この「ボカロNight」です。そんなボーカロイドの祭典・ボカコレ(The VOCALOID Collection)が、2022年秋にも開催されたんだけど、そこで「SCHOOL OF LOCK!賞」を受賞したのが、今夜のゲスト・雪乃イト先生です!雪乃:よろしくお願いします!こもり校長:よろしくお願いします! こういうラジオ出演のご経験は?雪乃:初めてなので、すごく緊張しています……!こもり校長:ボカコレでの「SCHOOL OF LOCK!賞」の受賞と、ルーキー部門での第9位おめでとうございます! (「SCHOOL OF LOCK!賞」受賞の)『最果ての譜 / 雪乃イト feat. 可不』と(ルーキー部門第9位の)『空回りライブラリ / 雪乃イト feat. 夏色花梨』の2作品が、ボカロPとしてのデビュー作なんですね。雪乃:そうなんです。こもり校長:結果を残すのはすごいことですが、ボカコレに参加して周りの反応はどうですか?雪乃:結構変わりましたね。ありがたいことにお仕事も増えたし……いままでは“弾いてみた”がメインだったので、曲を作る人なんだ、という認識に周りが変わってきたなと。こもり校長:曲については、どういう声が届いていますか?雪乃:『最果ての譜』については、「純粋にキレイな気持ちになれた」という声があって嬉しかったです。こもり校長:この『最果ての譜』は、バンド感がありますよね。リズム感というか、ノリとかグルーヴがすごくあるじゃないですか。雪乃:それは、僕がバンド出身だからというのもあると思います。基本的には、バンド楽器で構成、編曲を組んでいるので。その中でグルーヴが生まれている感じですね。こもり校長:バンド曲とボカロ曲では、制作する上で変えることはありますか?雪乃:意図して変えてますね。こもり校長:その引き出しはどうしているんですか?雪乃:好き嫌いを一旦抜きにして、いろんなジャンルのいろんな楽曲を聴くんです。たくさんの引き出し、インプットを増やして、今度は実践でアウトプットしていく……という作業をしています。こもり校長:ボカロ曲の制作は、どういうふうに覚えていったんですか?雪乃:(ボカロ曲を作るにあたって)僕が新しく覚えないといけないのは、ボーカロイドのいじり方だったので……行き当たりばったりで入力してみて、違うなと思ったら調整したりして。こもり校長:独学ですか?雪乃:別に習うとかはないですね。でもネットに参考になるものがあるので。こもり校長:(楽曲制作に必要な)音楽理論やコード進行などを知ったのは、何歳くらいの頃なんですか?雪乃:中学2年生なので、14歳とかですね。こもり校長:きっかけは?雪乃:軽音部に誘われて、とりあえず入ったんです。そしたら、軽いノリで「軽音部のオリジナル曲が欲しいね」と言われて、「じゃあ作るか」と思って、そこから勉強を始めました(笑)。こもり校長:最初の担当は何だったんですか?雪乃:ギターです。こもり校長:じゃあそこが入口になって、手探りで作り出したのが始まりで?雪乃:はい。こもり校長:でもそこからジャンルレスに広がっていくんだから、何がきっかけになるかわからないですね。雪乃:そうですね、物事ってきっかけだらけです……人生って(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/