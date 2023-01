音声合成ソフトにもAI技術が！雪乃イトのボカロ曲『直線プロローグ』は人が歌っているみたい！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月17日(火)の放送は、ボカロPの雪乃イトさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、楽曲制作をはじめたきっかけや、ボカロ曲の制作方法について聞きました。その後編。●前編はこちらこもり校長:校長は、雪乃先生に聞きたいことがあるんです。最近発表された『直線プロローグ / 雪乃イト feat. 小春六花×夏色花梨×花隈千冬』……ボカコレのルーキー部門で9位をとった『空回りライブラリ / 雪乃イト feat. 夏色花梨』もそうですが、いままでのボカロ曲とは違いますよね。僕もまだ疑っていますけど……これは、人が歌っているんですよね!?雪乃:いやいやいや……(笑)。人じゃないですよ!こもり校長:初めて聴いたときは、信じられなくて! (曲を聴きながら)これは人が歌ってるよ~。雪乃:ありがとうございます(笑)。こもり校長:これは……「SynthesizerV AI」という歌唱音声合成ソフトということですが、これはどういうことなんですか!?(笑)。雪乃:そうですね……いままでのボーカロイドと圧倒的に違う点は、“歌唱AI”なんですよね。いままでのボーカロイドだったら、ノート(音符)を打ち込んで歌っているように見せかける……ピッチ(音の高さ)のカーブやビブラートを細かく調整していたんですけど。こもり校長:うんうん。雪乃:AIの場合は「こういうノートでこういう発音」というのがあったら、「こういう歌い方をするんじゃないか」と予測した上でパターンを提示してくれるんです。そのパターンの中から選んだり、さらに微調整したりするんですけど。こもり校長:えぇっ!雪乃:初心者の方でも使いやすいと思いますよ。ある程度自動でやってくれるので。こもり校長:へぇ~! ここまで人が歌っているように聞こえる調整って、めっちゃ難しいんですか? 雪乃先生がすごいのか、合成技術がすごいのか……!?雪乃:この曲に関しては、調整は外注しているので僕ではないんです。結構監修はするんですけど。もちろん、どっちも頑張っているって感じです(笑)。こもり校長:なるほど~、最前線に来るとここまでのことになるんですね。雪乃イトさんが「SCHOOL OF LOCK!賞」を受賞したボカコレ(The VOCALOID Collection)の次回開催は、2023年3月18日(土)~21日(火・祝)です。翌月の4月21日(木)~24日(月)には、歌コレ(歌ってみたCollection)が、開催されます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/