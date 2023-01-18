Nova、DJ UPPERCUTによる新曲「Grey Blue Tint」配信リリース

DJ UPPERCUTとNovaの2人が最新シングル「Grey Blue Tint」を2023年1月18日（水）にデジタルリリースする。
本作は、アーティストから多大なる信頼を置かれ日本でも異色を放つプロデューサーDJ UPPERCUTと、6LACKの『FREE 6LACK』でグラミーにもノミネートされ最近ではLancey Fouxなどのプロデュースを手掛け注目を集めるNovaの2人によるコラボ楽曲。
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DJ UPPERCUTが制作した楽曲にNovaがボーカルレコーディングし完成した今作は、Rage、DnB、HIPHOP全て絶妙にマッチしたハイレベルな楽曲になっており、疾走感と爽快感が駆けめぐる作品となっている。
＜リリース情報＞
Nova, DJ UPPERCUT
「Grey Blue Tint」
リリース日：2023年1月18日（水）
配信リンク：https://ultravybe.lnk.to/greybluetint
Nova Official Instagram：https://www.instagram.com/soundsbynova/
DJ UPPERCUT Official Web Site：https://djuppercut.com