種村有菜原作によるTVアニメ「神風怪盗ジャンヌ」初のBlu-ray BOXが3月31日に発売される。

1998年にりぼん（集英社）で連載開始され、今年25周年を迎えた「神風怪盗ジャンヌ」。大泥棒・怪盗ジャンヌに変身し、美しいモノに潜んで人々の心を蝕む悪魔を封印する主人公・日下部まろんを描く物語で、1999年にTVアニメ化された。

Blu-ray BOXにはTVシリーズ全44話が高画質版として収録されるほか、特典としてこれまで商品化されていなかった本編のサウンドトラックCDを同梱。また外付け特典として、ジャンヌのデフォルメコスチュームキーホルダーも用意された。このほかAmazon.co.jp、楽天ブックス、一部店舗を除くソフマップ・アニメガ、ヨドバシカメラでも購入特典がプレゼントされる。

TVアニメ「神風怪盗ジャンヌ」

スタッフ

原作：種村有菜

企画：上田めぐみ、矢田晃一、東伊里弥

シリーズ構成：富田祐弘

シリーズディレクター：梅澤淳稔

キャラクターデザイン：香川久

総作画監督：爲我井克美

美術デザイン：鹿野良行

製作担当：目黒宏

音楽：加藤みちあき

キャスト

日下部まろん：桑島法子

名古屋稚空：千葉進歩

東大寺都：松井菜桜子

準天使フィン・フィッシュ：西原久美子

黒天使アクセス・タイム：矢島晶子

水無月大和：高橋直純

東大寺氷室：千葉繁

ノイン：山口勝平

ミスト：山崎和佳奈

(c)種村有菜/集英社・東映アニメーション