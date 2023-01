ryuchellの新曲「Never say Never again」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「Never say Never again」は1月11日に配信リリースされた、ryuchellの4年ぶりとなるニューアルバム「♡T愛me Ma心n♡」のリード曲。MVにはryuchellと親交のあるGARLの元メンバーである蔵本勝希、木田竜也、中寺捷人がバンドメンバーとして出演している。ryuchellはこのMVについて「80's後期のcute rock バンドをイメージして撮影しました。バンドメンバーとして、蔵本勝希さん、木田竜也さん、中寺捷人さん(ALL ex GARL)に出演いただき、それだけでなくMVの構成案のアイデアを出していただいたり……お陰様でとても素敵な格好カワイイ作品になりました。私の中でもドストライク♡です!」とコメントしている。

またryuchellは2月から3月にかけてライブツアー「~ryuchellの♡T愛me Ma心n♡Live Tour 2023~」を開催する。ツアーは2月19日の福岡・Show Club CABADYを皮切りに3月26日の東京・MAHARAJA六本木まで計5公演行われる。チケットはTIGETで一般発売中。ryuchellは本ツアーに向けて「あなたの心に愛を届けられるように頑張ります!」と意気込んでいる。

ryuchell コメント

どんな事があっても応援してくださる、ついてきてくださるファンの方々に、直接愛を届けられるようなライブツアーを久しぶりにまた開催したい! と思い、アルバムを作りました。

「♡T愛me Ma心n♡」というタイトルの通り、全楽曲たちはあなたを必ず、80s~90sの哀愁漂うメロディに乗せて当時の輝く青春時代にタイムスリップさせてくれる事間違いナシです♡

ライブでは、そんなメロディに乗せてあなたの心に愛を届けられるように頑張ります!

今回のアルバムは全てではないですが、私が歌詞を書いている曲も多く、思い入れの強い曲が多いです。

そちらもぜひ楽しんでもらえたらと思います!ぜひライブにも会いに来てください! 待ってます

~ryuchellの♡T愛me Ma心n♡Live Tour 2023~

2023年2月19日(日)福岡県 Show Club CABADY

2023年2月26日(日)大阪府 グランドサロン十三

2023年3月5日(日)沖縄県 LIVE HOUSE MOD'S

2023年3月19日(日)愛知県 CLUB ROCK'N'ROLL

2023年3月26日(日)東京都 MAHARAJA六本木