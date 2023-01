浜崎あゆみの新曲「Just the way you are」の先行配信が本日1月18日にスタートした。

「Just the way you are」は1月25日発売の浜崎のニューアルバム「Remember you」に収録される壮大なバラード。作曲を原一博、アレンジを中野雄太が手がけている。

先行配信と同時にYouTubeでは同曲のプロモーションビデオが公開された。この映像にはお笑いコンビ・紅しょうがのメンバー、熊元プロレスが出演。Twitterで公開した浜崎のモノマネ動画で話題を呼んだばかりの熊元は、映像の中で「Just the way you are」を熱唱し、楽曲の世界を表現している。