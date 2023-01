ノエル・ギャラガー、約5年半振りアルバム『カウンシル・スカイズ』6月リリース

ノエル・ギャラガーが、ハイ・フライング・バーズとして約5年半振り通算4作目のオリジナル・アルバム『カウンシル・スカイズ』を2023年6月2日(金)にリリースすることを発表。同アルバムから先行シングル「イージー・ナウ」が配信リリースされ、MVが公開された。

同アルバムは自身のルーツへの原点回帰がコンセプトとなっており、ノエルの故郷であるマンチェスターへのオマージュ的作品に仕上がっている。アルバムのジャケット写真は、ノエルがサポーターであるマンチェスター・シティFCの旧ホーム・スタジアムでもあったメイン・ロード・フットボール・スタジアムの跡地で撮影されたもの。スタジアムの中心であった場所に、ハイ・フライング・バーズのバンド機材が置かれた叙情的な写真に仕上がっている。

商品のブックレットも、ノエルが故郷からロンドンへと旅立った瞬間を象徴するマンチェスターのピカデリー駅の写真など、自身の旅を表現するような内容になっているとのこと。なお、アルバムのタイトルはノエルの友人でもあるイラストレーター=ピート・マッキーが2019年に発表した同タイトルの本から取られたもの。

また、今作はロンドンにあるノエルのスタジオ「ローン・スター・サウンド・レコーディング・スタジオ」と「アビー・ロード・スタジオ」でレコーディング。ノエルと長年のコラボレーターとして知られるポール”ストレンジボーイ”ステイシーによる共同プロデュースで、盟友のジョニー・マーがギターで3曲に参加。キャリア史上最もバリエーション豊富なサウンドになっており、作品のコンセプトと通ずる感情に満ち溢れた内容になっている。

デラックス盤のボーナス・ディスクにはロバート・スミス(ザ・キュアー)やペット・ショップ・ボーイズによるリミックスや、オアシスの代表曲「リヴ・フォーエヴァー」のラジオ・セッションでのライブ音源など貴重な音源も多数収録。さらに同時発売予定のアルバムの国内盤は、ノエル本人の手書きによる”ノエル格言Tシャツ”付きの豪華CDも発売が予定されている(詳細は後日発表予定)。

アルバムより先行リリースされた新曲「イージー・ナウ」はノエル・ギャラガ―の真骨頂とも言えるサイケデリックな要素もありながら高揚感に満ちたバック・コーラスとオルガンのコードが鳴らす美しい旋律が印象的な楽曲。同時に公開されたMVにはHBOのテレビドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』への出演で注目を集めた俳優=ミリー・アルコックが出演しており、ノエル本人もカメオ出演。楽曲のクライマックスに合わせるように、感情の抑揚が美しく表現された映像に仕上がっている。

【動画を見る】「イージー・ナウ」MV

本アルバムについてノエルは以下のようにコメントしている。

「これは一番最初に立ち返るんだ。白昼夢の中で、空を見上げて、どんな人生が待ち受けているのかを想像する…この気持ちは、90年代初頭も今も、俺にとっちゃ変わらない。貧困と失業が問題になっている環境で育っている時、音楽は俺をそこから引っ張り出してくれた。『トップ・オブ・ザ・ポップス』が俺らの木曜日の夜をファンタジーの世界へと変えてくれ、音楽はまさにそういうものであるべきだと、俺は思う。俺の音楽も、何らかの形で人々を高揚させ、変化をもたらすものであって欲しいんだ」

<リリース情報>

ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ

『カウンシル・スカイズ』

2023年6月2日(金)全世界同時発売予定

配信アルバム予約注文受付中(現在予約すると「プリティー・ボーイ」「イージー・ナウ」の2曲が即ダウンロード可能)

https://lnk.to/NGHFBCouncilSkies

輸入盤

スタンダードCD(1枚組・全11曲収録)

デラックス CD(2枚組・全24曲収録)

アナログ盤(1枚組・ボーナス7インチ・ディスク付き・全12曲収録)

国内盤詳細後日発表予定

=収録内容=

スタンダード・ヴァージョン

1. Im Not Giving Up Tonightアイム・ノット・ギヴィング・アップ・トゥナイト

2. Pretty Boy | プリティー・ボーイ

3. Dead To The World | デッド・トゥ・ザ・ワールド

4. Open The Door, See What You Find | オープン・ザ・ドア、シー・ホワット・ユー・ファイ

ンド

5. Trying To Find A World Thats Been And Gone | トライイング・トゥ・ファインド・ア・ワー

ルド・ザッツ・ビーン・アンド・ゴーン

6. Easy Now | イージー・ナウ

7. Council Skies | カウンシル・スカイズ

8. There She Blows! | ゼア・シー・ブロウズ!

9. Love Is A Rich Man | ラヴ・イズ・ア・リッチ・マン

10. Think Of A Number | シンク・オブ・ア・ナンバー

11. Were Gonna Get There In The End | ウィアー・ゴナ・ゲット・ゼア・イン・ジ・エンド *

ボーナス・トラック

デラックス・ヴァージョン

<ディスク1>

1. Im Not Giving Up Tonightアイム・ノット・ギヴィング・アップ・トゥナイト

2. Pretty Boy | プリティー・ボーイ

3. Dead To The World | デッド・トゥ・ザ・ワールド

4. Open The Door, See What You Find | オープン・ザ・ドア、シー・ホワット・ユー・ファイ

ンド

5. Trying To Find A World Thats Been And Gone | トライイング・トゥ・ファインド・ア・ワー

ルド・ザッツ・ビーン・アンド・ゴーン

6. Easy Now | イージー・ナウ

7. Council Skies | カウンシル・スカイズ

8. There She Blows! | ゼア・シー・ブロウズ!

9. Love Is A Rich Man | ラヴ・イズ・ア・リッチ・マン

10. Think Of A Number | シンク・オブ・ア・ナンバー

<ディスク2>

1. Dont Stop… | ドント・ストップ…

2. Were Gonna Get There In The End | ウィアー・ゴナ・ゲット・ゼア・イン・ジ・エンド

3. Mind Games | マインド・ゲームス

4. Pretty Boy (Instrumental) | プリティー・ボーイ(インストゥルメンタル)

5. Dead To The World (Instrumental) | デッド・トゥ・ザ・ワールド(インストゥルメンタル)

6. Council Skies (Instrumental) | カウンシル・スカイズ(インストゥルメンタル)

7. Think Of A Number (Instrumental) | シンク・オブ・ア・ナンバー(インストゥルメンタル)

8. Im Not Giving Up Tonight (David Holmes Remix) | アイム・ノット・ギヴィング・アップ・

トゥナイト(デヴィッド・ホルムス・リミックス)

9. Think Of A Number (Pet Shop Boys Magic Eye 12” Remix) | シンク・オブ・ア・ナンバー(

ペット・ショップ・ボーイズ・マジック・アイ 12"リミックス)

10. Pretty Boy (Robert Smith Remix) | プリティー・ボーイ(ロバート・スミス・リミックス)

11. Council Skies (The Reflex Revision) | カウンシル・スカイズ(ザ・リフレックス・リヴィジ

ョン)

12. Flying On The Ground (Radio 2 Session, 08.09.21) | フライイング・オン・ザ・グラウンド

(ラジオ2セッション, 08.09.21)

13. You Aint Goin Nowhere (Radio 2 Session, 08.09.21) | ユー・エイント・ゴーイン・ノーウ

ェア(ラジオ2セッション, 08.09.21)

14. Live Forever (Radio 2 Session, 08.09.21) | リヴ・フォーエヴァー(ラジオ2セッション,

08.09.21)

日本公式サイト http://www.sonymusic.co.jp/noel