アニメ「アグレッシブ烈子」シーズン5の配信が、2月16日にスタートすることが決定。本日1月18日にはキービジュアルと予告編が公開された。

上司や同僚、世の中への鬱憤をデスメタルを歌うことで晴らすOL・烈子の日常を描いた「アグレッシブ烈子」シリーズ。完結編となる第5シーズンは会社を辞めたハイ田がニートのように遊び惚け、烈子との行く末が心配されるところから始まる。ハイ田は実家所有のマンションを追い出され、ネカフェで生活することに。そんな状況から救い出そうと烈子はハイ田と同棲生活を始める。ほどなくして2人のもとに現れたのは国会議員を名乗る男・井狩。「わが党から出馬してほしい」とスカウトされる烈子だったが……。

また最終シーズンの公開を盛り上げるために、2月12日には東京・サンリオピューロランドでアグレッシブ烈子とOTMGirlsによるイベント「ラストライブ ~最後だしATM大精算しちゃおう!~」の開催が決定。チケットは税込3000円。1月25日12時から2月5日23時59分まで抽選受付が行われ、当落は2月7日12時に発表される。

「ラストライブ~最後だしATM大精算しちゃおう!~」

日時:2023年2月12日(日)開場15:00、開演16:00

場所:東京都 サンリオピューロランド内ディスカバリーシアター

出演:アグレッシブ烈子、OTMGirls

料金:税込3000円(ラストステージ限定のポストカード付き)

Netflixシリーズ「アグレッシブ烈子」シーズン5

2023年2月16日(木)よりNetflixにて独占配信

話数:10話(各話約15分)

スタッフ

原作:サンリオ

監督・脚本:ラレコ

アニメーション制作:ファンワークス

製作:「アグレッシブ烈子」製作委員会

キャスト

烈子:Kaolip

ハイ田:加藤慎吾

鷲美:小岩崎小恵

ゴリ部長:鶴田真希

トン部長:荒井聡太

フェネ子:井上里奈

カバ恵:高橋ゆき

只野:佐々千春

ジロウ:阿座上洋平

ハイ田父:宝亀克寿

マナカ:SAYUMI

ミギー:RIMA

ヒダリン:ARISA

シカバネ:みゆはん

ほか

(c) 2023 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN SANRIO/TBS・FANWORKS