BABYMETAL、初のコンセプトアルバム詳細発表&トレーラー公開

BABYMETALが2023年3月24日(金)発売の初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』のトレーラーをオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。また同時に、ジャケット写真、収録曲、特典ビジュアルなどの詳細も発表した。

トレーラーは、コンセプトアルバム収録の全10曲を収録曲順にそれぞれの楽曲の世界観をバーチャルなイメージ映像とともに紹介しており、作品の全貌への期待が高まる内容となっている。

関連記事:BABYMETAL、1年の封印を経て始動 幕張ライブ開催+初コンセプトアルバム世界同時リリース

2021年に10周年イヤーを終え、2022年4月より石化されたBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」がバーチャルワールド”METALVERSE(メタルバース)”で始動。コンセプトアルバム『THE OTHER ONE』は、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」に封印されていた、時空を超えて存在する10個のパラレルワールドそれぞれの世界をテーマに復元された楽曲10曲を収録しており、BABYMETALのもうひとつの物語として、我々の知らなかったBABYMETALの楽曲を復元し、すべて新曲・新録として集約した作品に仕上がっている。

【動画を見る】『THE OTHER ONE』トレーラー

本作はマスタリング界の名匠、テッド・ジェンセンがマスタリングし、BABYMETALサウンドが鮮やかに復元された音源となっている。ジャケット写真、収録曲の他、2月6日(月)締切の早期予約特典や購入特典の各ビジュアルも公開された。

また、本作の発売に先駆けて、2022年10月に配信された第一弾先行配信楽曲「Divine Attack - 神撃 -」と11月に配信された第二弾先行配信楽曲「Monochrome」に続き、第三弾先行配信楽曲「METAL KINGDOM」のダウンロード&ストリーミングが、1月20日(金)よりスタートする。同作は、バーチャルワールド”METALVERSE(メタルバース)”で復元されたパラレルワールド「THRONE」をテーマにしている。なお、同作の全世界同時配信と同時に、コンセプトアルバム「THE OTHER ONE」のiTunesプレオーダー / Apple MusicでのPre-Addも開始する。

2021年10月10日(日)の封印宣言以来、リアルワールドでのライブ活動の封印が続いているBABYMETALだが、いよいよその封印が解かれる「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」と題した2DAYS公演が1月28日(土)、29日(日)に幕張メッセ・国際展示場にて開催される。

<リリース情報>

BABYMETAL

『THE OTHER ONE』

リリース日:2023年3月24日(金)

=CD/VINYL収録内容=

1. METAL KINGDOM

2. Divine Attack - 神撃 -

3. Mirror Mirror

4. MAYA

5. Time Wave

6. Believing

7. METALIZM

8. Monochrome

9. Light and Darkness

10. THE LEGEND

完全生産限定盤:

アナログサイズ特殊パッケージ仕様+復元パズル TFCC-86889 ¥5500円(税込)

通常盤:

TFCC-86890 ¥3300円(税込)

※初回生産分のみクリアケース・クリアブックレット仕様

※通常盤は、初回生産分終了次第、汎用ブックレット仕様に移行いたします。

アナログ盤(完全生産限定):

TFJC-38115 ¥4950円(税込)

※クリアジャケット・クリアバイナル仕様

アスマート限定盤「BLACK ALBUM」(完全生産限定):

PPTF-8149 ¥3300円(税込)

※ブラックケース仕様

THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」(完全生産限定):

特殊パッケージ仕様+Blu-ray+復元フォトカードセット ONEC-0043 ¥14300円(税込)

Blu-ray

・Divine Attack - 神撃 - (OFFICIAL VISUALIZER)

・Monochrome (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

他3曲、計5曲収録

※こちらの商品は、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」 をご購入頂き、「THE OTHER ONE - DIGITAL GALLERY」にてアカウント設定をされた方のみ限定でご購入いただけます。

※受注受付期間

2022年10月11日(火)12:00 ~

早期予約特典:A4厚紙ミニポスター

※2023年2月6日(月)までに対象のCDショップにて「THE OTHER ONE」の内4形態(完全生産限定盤・通常盤・アナログ盤、アスマート限定盤「BLACK ALBUM」)のいずれかを対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてA4厚紙ミニポスター(2種のうちランダムで1種)をプレゼントします。

購入者特典:

アスマート:A4クリアファイル(ロゴ ver.)

TOYS STORE:A4クリアファイル(アー写 ver.)

TOWER RECORDS:ステッカー

HMV:ポストカード(アー写 ver.)

TSUTAYA:マグネットシート

Amazon.co.jp:メガジャケ

楽天ブックス:アクリルキーホルダー

セブンネット:バンダナ

汎用(上記以外):ポストカード(ロゴ ver.)

詳細:https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/theotherone/

予約:https://bm.lnk.to/theotherone

「METAL KINGDOM」

リリース日:2023年1月20日(金)

形態:DL & STREAMING

https://bm.lnk.to/metalkingdom

<ライブ情報>

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」

2023年1月28日(土)、1月29日(日)幕張メッセ・国際展示場

https://www.babymetal.com/theotherone/

BABYMETAL Official Website:http://www.babymetal.com